MS 100 civarında Romalı şair Juvenal, insanların dilediklerini ne kadar kötü seçtiğini anlatan 10. hicvini yazdı. Roma seçmenlerinin bir zamanlar komutanlıkları ve konsüllükleri dağıttığını, artık hiçbirini umursamadığını ve yalnızca iki şeyi istediğini söylüyor, ekmek ve oyunlar. Latincesi panem et circenses.

Juvenal soyut konuşmuyordu. Roma gerçekten vatandaşlarına ücretsiz tahıl dağıtıyordu ve şehir yöneticileri belirli miktarda tahıl ya da paraya çevrilebilen tesserae adlı jetonlar veriyordu. Panem'de de tesserae var. Bölgelerdeki bir çocuk bir yıllık tahıl ve yağ karşılığında tesserae alabiliyor, bedeli ise adının yazılı olduğu bir kağıdın daha çekiliş kasesine girmesi oluyor.

Çeviri üçüncü kitapta geliyor. Eski baş oyun yöneticisi Plutarch Heavensbee, Katniss'e bunun binlerce yıl önce Roma hakkında Latince yazılmış bir söz olduğunu anlatıyor. Plutarch, insanların karınlarını doyurmak ve eğlenmek karşılığında siyasi sorumluluklarını, dolayısıyla güçlerini bıraktığını söylüyor.

Collins ekmeğin iki yönü olduğunu söylemiş. Peeta'yı neden fırıncı yaptığı sorulunca, aç kalan Katniss'e ekmek attığında onu hayatta tuttuğunu ve onun bir yaşam verici olduğunu belirtmiş. Ama ekmeğin karanlık bir yanı da var, yemek ve eğlence insanları siyasi güçlerinden vazgeçirecek kadar uyuşturabilir.