En Düşük Emekli Aylığında 30 Bin TL Senaryosu: Masadaki İki Formül Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak artışa ilişkin kulislerde hareketlilik sürerken, ek düzenleme seçenekleri üzerinde duruluyor. TGRT Haber canlı yayınında Okan Ateş'in sorularını yanıtlayan TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan, emekli maaşlarına yönelik yürütülen çalışmalara dair değerlendirmelerini paylaştı.
Popüler Anketler 🤔
2027'de En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olmalı?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak?
En düşük emekli maaşında 25 bin 907 TL rakamı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın