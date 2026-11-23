Halen 23.552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, yüzde 10'luk artış senaryosunda 25.907 liraya yükseleceğine dikkat çeken Sözcan, masadaki iki ana ihtimali şu sözlerle anlattı:

'En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olarak uygulanıyor. Ocak ayında beklenen enflasyon farkı yansıtıldığında yani yüzde 10'luk bir artış olduğunda bu rakam 25 bin 907 liraya çıkacak. Üzerine 5 bin liralık bir seyyanen zam yapılması planlanıyor ya da yüzde 10-15'lik bir refah payının yansıtılması planlanıyor. Bunlar gerçekleşirse en düşük emekli aylığı 30 bin liranın üzerine çıkacak. İşte farklı simülasyonlar değerlendirmeler var. O artış oranı daha yüksek olursa 35 bin lirayı görür mü şeklinde değerlendirmeler var. Bunlar da şu an itibariyle tabii ki konuşuluyor.'