Ay Hiç Olmasaydı Dünya Nasıl Olurdu? Bilim İnsanlarına Göre 7 Büyük Değişim
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NASA'ya göre Ay, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Theia adı verilen bir gök cisminin genç Dünya'ya çarpmasıyla oluştu ve o günden beri gezegenimizin dönüşünü, okyanuslarını ve gece gökyüzünü biçimlendiriyor. Royal Museums Greenwich, Scientific American ve NASA kaynaklarındaki araştırmalara göre Ay hiç olmasaydı gelgitler bugünkünün üçte birine iner, günler 24 saatin çok altında kalır, eksen eğikliği ve mevsimler de daha büyük salınımlar yaşayabilirdi. Daha karanlık geceler ve mercanların üreme takvimi, ramazanı belirleyen kameri takvim, tutulmalar ve yaşamın kökenine dair gelgit havuzu hipotezi de bu tablonun parçaları.
Ay olmasaydı gelgitler bugünkü boyutlarının yaklaşık üçte birine inerdi.
Ay'ın frenlemesi olmasaydı Dünya'da bir gün bugünkü 24 saatin çok altında kalırdı.
Ay'ın dengeleyici etkisi olmadan eksen eğikliği ve mevsimler çok daha büyük dalgalanmalar yaşayabilirdi.
Ay olmasaydı geceler çok daha karanlık olur, mercanlar da üreme zamanını kaçırabilirdi.
Ay olmasaydı ramazanın başlangıcını belirleyen hilal ve kameri takvim de olmazdı.
Ay olmasaydı ne Güneş tutulması ne de Ay tutulması yaşanırdı.
Bazı bilim insanlarına göre Ay'ın güçlü gelgitleri yaşamın ortaya çıkmasını hızlandırmış olabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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