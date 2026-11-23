NASA'ya göre Dünya'daki gelgitlerin asıl sebebi Ay. Ay'ın çekim kuvveti okyanusları hem Ay'a bakan hem de karşı taraftaki yüzde kabartıyor, bu yüzden kıyıların çoğu günde iki kez kabarma ve iki kez çekilme yaşıyor. Kütlesi Ay'ın yaklaşık 27 milyon katı olan Güneş de gelgit yaratıyor. Ancak Ay'dan yaklaşık 390 kat uzakta olduğu için gelgit oluşturma gücü Ay'ınkinin yarısından biraz az.

Royal Museums Greenwich, Ay ortadan kalksa okyanuslardaki gelgitlerin bugünkünün yaklaşık üçte biri kadar olacağını belirtiyor. Amerikan Fizik Enstitüsü'nün (AIP) Inside Science yayını da aynı oranı veriyor. Gelgitler tamamen kaybolmazdı, çünkü Güneş'in etkisi sürerdi.

Kurum, gelgitlerin okyanustaki maddeyi karıştırarak kıyı ekosistemlerini beslediğini hatırlatıyor. Yengeç, midye, deniz yıldızı ve salyangoz gibi canlılar hayatta kalmak için gelgitlere bağlı. Royal Museums Greenwich'e göre kıyı ekosisteminin çökmesi kara ve deniz hayvanlarını da etkileyip toplu yok oluşlara yol açabilir. Gelgitlerin sürüklediği akıntılar sıcak suyu dünyaya dağıtarak iklimi de dengeliyor.