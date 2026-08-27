Kanlı Ay Gökyüzünü Boyayacak: İşte Kanlı Ay Tutulması İl İl İzleme Saatleri

Parçalı Ay tutulması, 28 Ağustos sabahı gün doğumuna doğru meydana gelecek. Halk arasında, Ay etrafında oluşan kırmızı ve bakır renk nedeniyle kanlı Ay tutulması olarak bilinen tutulma, Türkiye'den görülebilecek.

Ay tutulmasını gözlemlemek için özel koruyucu gözlüklere ihtiyaç olmayacak. Tutulma çıplak gözle güvenli şekilde izlenebilir. Fakat Türkiye’de Ay’ın tutulma sırasında ufka yakın olması gözlemi zorlaştırabilir. Bu nedenle tutulmayı net bir şekilde görmek isteyenler, açık ve görüşü engellenmeyen alanları tercih etmeli.

Ay tutulmasına bir yorum da astrologlardan geliyor: 28 Ağustos’ta Balık burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, bir tutulma sezonunun ikinci perdesini açıyor. Astrolojiye göre, bu tutulmada duygular, ilişkiler, geçmişten gelen meseleler ve artık tamamlanması gereken duygular daha ön planda oluyor.