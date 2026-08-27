Kanlı Ay Gökyüzünü Boyayacak: İşte Kanlı Ay Tutulması İl İl İzleme Saatleri
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Gökyüzü, birbirinden müthiş olaylara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Meteor yağmurunun ardından şimdi de parçalı, kanlı ay tutulması meydana gelecek. Ay’ın Dünya’nın gölgesine giren bölümünde halk arasında 'kanlı' denen Ay tutulması görülecek. Uygun koşullar altında, kırmızı ve bakır tonları görülecek.
Peki kanlı Ay tutulması Türkiye'den nerede ve saat kaçta izlenebilecek?
İşte kanlı Ay tutulması il il izleme saatleri.
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Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?
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Kanlı Ay Tutulması İl İl İzleme Saatleri
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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