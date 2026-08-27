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Kanlı Ay Gökyüzünü Boyayacak: İşte Kanlı Ay Tutulması İl İl İzleme Saatleri

Kanlı Ay Gökyüzünü Boyayacak: İşte Kanlı Ay Tutulması İl İl İzleme Saatleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 13:51
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Gökyüzü, birbirinden müthiş olaylara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Meteor yağmurunun ardından şimdi de parçalı, kanlı ay tutulması meydana gelecek. Ay’ın Dünya’nın gölgesine giren bölümünde halk arasında 'kanlı' denen Ay tutulması görülecek. Uygun koşullar altında, kırmızı ve bakır tonları görülecek.

Peki kanlı Ay tutulması Türkiye'den nerede ve saat kaçta izlenebilecek? 

İşte kanlı Ay tutulması il il izleme saatleri.

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Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Parçalı Ay tutulması, 28 Ağustos sabahı gün doğumuna doğru meydana gelecek. Halk arasında, Ay etrafında oluşan kırmızı ve bakır renk nedeniyle kanlı Ay tutulması olarak bilinen tutulma, Türkiye'den görülebilecek. 

Ay tutulmasını gözlemlemek için özel koruyucu gözlüklere ihtiyaç olmayacak. Tutulma çıplak gözle güvenli şekilde izlenebilir. Fakat Türkiye’de Ay’ın tutulma sırasında ufka yakın olması gözlemi zorlaştırabilir. Bu nedenle tutulmayı net bir şekilde görmek isteyenler, açık ve görüşü engellenmeyen alanları tercih etmeli.

Ay tutulmasına bir yorum da astrologlardan geliyor: 28 Ağustos’ta Balık burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, bir tutulma sezonunun ikinci perdesini açıyor. Astrolojiye göre, bu tutulmada duygular, ilişkiler, geçmişten gelen meseleler ve artık tamamlanması gereken duygular daha ön planda oluyor.

Kanlı Ay Tutulması İl İl İzleme Saatleri

Kanlı Ay Tutulması İl İl İzleme Saatleri

Parçalı Kanlı Ay tutulması, Türkiye'den sabahın erken saatlerinde izlenebilecek. Tutulma gün doğumuyla çakıştığı için ülkemizin batı illeri (İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa, Edirne, Balıkesir vb.) gözlem açısından en şanslı bölgeler olacak. Doğuya gidildikçe Güneş daha erken doğduğu ve Ay ufkun altına indiği için gözlem süresi kısalıyor.

Tutulmada görsel kızıllığın ve gölgenin en belirginleştiği parçalı tutulma evresi saat 05.33’te başlıyor. 

Ay bu dakikalarda batı-güneybatı ufku yönünde batmaya yaklaştığı için, Türkiye'nin coğrafi konumuna göre büyükşehirlerdeki en iyi izleme saatleri şu şekilde:

  • İzmir 05.33 – 06.35 ~06.37 (Batı ufkunda en uzun izlenen şehir)

  • İstanbul 05.33 – 06.25 ~06.29

  • Bursa 05.33 – 06.2 5 ~06.28

  • Antalya 05.33 – 06.20 ~06.23

  • Ankara 05.33 – 06.10 ~06.15

  • Adana / Gaziantep 05.33 – 06.00 ~06.02

Gözlem yapacağınız saatte Ay tam batı ufkunun birkaç derece üzerinde olacağından, binaların veya tepelerin ufku kapatmadığı yüksek bir konum seçmeniz gözlem kalitesini artıracaktır.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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