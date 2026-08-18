Kanlı Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek 4 Burç

Ağustos ayı gökyüzünde sıradan bir ay değil. 12 Ağustos’ta gerçekleşen tam Güneş tutulmasının ardından şimdi sıra Ay tutulmasında. 28 Ağustos’ta Balık burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, bir tutulma sezonunun ikinci perdesini açıyor.

Ay tutulmaları astrolojide duyguların, ilişkilerin, geçmişten gelen meselelerin ve artık tamamlanması gereken süreçlerin daha görünür hale geldiği dönemler olarak yorumlanıyor. Üstelik bu kez tutulma Balık-Başak ekseninde gerçekleşiyor. Bir tarafta akışa bırakmak, sezgiler ve duygular; diğer tarafta düzen, kontrol ve gerçeklerle yüzleşmek var.

Tutulmanın ana mesajı oldukça net: Artık yürümeyen bir şeyi sırf alıştığın için taşımaya devam edemezsin.

Aşkta adı konmamış ilişkiler, geçmişten kalan duygular ve bitmemiş hesaplar yeniden gündeme gelebilir.

Para tarafında ise ortaklıklar, ödemeler, maddi güvence ve geleceğe dair planlar daha fazla önem kazanabilir.

Bazıları için bir kapının kapanması gibi görünen gelişme, aslında çok daha doğru bir kapının açılmasına neden olabilir. Gelin, şimdi bir de kanlı Ay tutulmasında hayatı değişecek 4 burca göz atalım: