Kanlı Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek 4 Burç
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Gökyüzü Ağustos’ta frene basmıyor! Önce tam Güneş tutulması dengeleri değiştirdi, şimdi Ay tatılması gerçekleşiyor. Ağustos'un ikinci yarısında gündeme gelen kanlı ay tutulması, bazılarımızın hayatını değiştirmeye hazırlanıyor. Peki, kanlı Ay tutulması kimlere aşk getirecek, kimlere para?
İşte detaylar!
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Ağustos’un İkinci Büyük Gökyüzü Olayı Geliyor: Kanlı Ay Tutulması
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Balık: Hayatında perde kapanıyor!
Başak: İlişkide karar zamanı!
İkizler: Para ve kariyerde taşlar yerinden oynuyor!
Yay: Ev, aile ve aşk cephesinde büyük değişim!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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