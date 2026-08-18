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Kanlı Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek 4 Burç

Kanlı Ay Tutulmasından En Çok Etkilenecek 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 15:07
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Gökyüzü Ağustos’ta frene basmıyor! Önce tam Güneş tutulması dengeleri değiştirdi, şimdi Ay tatılması gerçekleşiyor. Ağustos'un ikinci yarısında gündeme gelen kanlı ay tutulması, bazılarımızın hayatını değiştirmeye hazırlanıyor. Peki, kanlı Ay tutulması kimlere aşk getirecek, kimlere para? 

İşte detaylar!

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Ağustos’un İkinci Büyük Gökyüzü Olayı Geliyor: Kanlı Ay Tutulması

Ağustos’un İkinci Büyük Gökyüzü Olayı Geliyor: Kanlı Ay Tutulması

Ağustos ayı gökyüzünde sıradan bir ay değil. 12 Ağustos’ta gerçekleşen tam Güneş tutulmasının ardından şimdi sıra Ay tutulmasında. 28 Ağustos’ta Balık burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, bir tutulma sezonunun ikinci perdesini açıyor.

Ay tutulmaları astrolojide duyguların, ilişkilerin, geçmişten gelen meselelerin ve artık tamamlanması gereken süreçlerin daha görünür hale geldiği dönemler olarak yorumlanıyor. Üstelik bu kez tutulma Balık-Başak ekseninde gerçekleşiyor. Bir tarafta akışa bırakmak, sezgiler ve duygular; diğer tarafta düzen, kontrol ve gerçeklerle yüzleşmek var.

Tutulmanın ana mesajı oldukça net: Artık yürümeyen bir şeyi sırf alıştığın için taşımaya devam edemezsin.

  • Aşkta adı konmamış ilişkiler, geçmişten kalan duygular ve bitmemiş hesaplar yeniden gündeme gelebilir. 

  • Para tarafında ise ortaklıklar, ödemeler, maddi güvence ve geleceğe dair planlar daha fazla önem kazanabilir. 

Bazıları için bir kapının kapanması gibi görünen gelişme, aslında çok daha doğru bir kapının açılmasına neden olabilir. Gelin, şimdi bir de kanlı Ay tutulmasında hayatı değişecek 4 burca göz atalım:

Balık: Hayatında perde kapanıyor!

Balık: Hayatında perde kapanıyor!

Bu tutulmanın başrolünde Balık burcu var. Çünkü Ay tutulması doğrudan Balık burcunda gerçekleşiyor. Bu nedenle Balıklar için özellikle aşk, ilişkiler ve kişisel kararlar tarafında güçlü bir dönemeç ortaya çıkabilir.

Devam edip etmeyeceğine karar veremediğin bir ilişki varsa artık belirsizlik sona erebilir. Bir ilişkinin adı konabilir, bir ayrılık kesinleşebilir ya da uzun süredir beklenen bir yüzleşme yaşanabilir. Bekar Balıklar için ise geçmişten gelen bir kişinin yeniden ortaya çıkması şaşırtıcı olabilir.

Para tarafında da “Bunu artık böyle sürdüremem” dedirten bir gelişme yaşanabilir. Özellikle ortak para, borç, ödeme veya maddi güvence konusunda yeni bir karar gündeme gelebilir. Tutulma Balık’a önce gerçeği gösterecek, ardından seçim yaptıracak.

Başak: İlişkide karar zamanı!

Başak: İlişkide karar zamanı!

Tutulmanın karşı aksında bulunan Başak burçları, özellikle ilişkiler ve ortaklıklar üzerinden güçlü bir etki alıyor. Bir süredir karşı tarafın ne istediğini anlamaya çalışıyorsan, bu dönemde cevap hiç beklemediğin kadar net gelebilir.

Aşk hayatında “devam mı, tamam mı?” sorusu öne çıkabilir. İlişkisi olan Başaklar için ciddi bir konuşma, gelecek planı, birlikte yaşama veya ilişkinin yönünü değiştirecek bir karar gündeme gelebilir. Bekar Başaklar ise hayatına giren bir kişinin düşündüğünden çok daha önemli bir yere sahip olduğunu fark edebilir.

İş ortaklıklarında da benzer bir tablo var. Bir anlaşmanın sonuçlanması, yeni bir ortaklık kurulması veya artık verimli olmayan bir iş bağlantısının bitmesi mümkün. Başak için bu tutulmanın kilit kelimesi: karar.

İkizler: Para ve kariyerde taşlar yerinden oynuyor!

İkizler: Para ve kariyerde taşlar yerinden oynuyor!

İkizler bu tutulmayı özellikle kariyer ve maddi güvence üzerinden hissedebilir. Uzun süredir emek verdiğin bir işin karşılığını alma zamanı gelebilir ancak bunun yanında artık seni aşağı çeken bir çalışma düzeninden çıkma isteği de güçlenebilir.

Patronla yapılacak önemli bir konuşma, iş değişikliği, yeni bir görev veya beklenmedik bir para haberi gündeme gelebilir. Özellikle “Bu iş bana gerçekten kazandırıyor mu?” sorusunu daha yüksek sesle sormaya başlayabilirsin.

Aşk tarafında ise kariyer ile özel hayat arasında seçim yapmak zorunda hissettiğin bir konu ortaya çıkabilir. Bir ilişkinin geleceği, iş planlarınla doğrudan bağlantılı hale gelebilir. İkizler için tutulma, hem cebin hem de geleceğin adına yeni bir rota çizdirebilir.

Yay: Ev, aile ve aşk cephesinde büyük değişim!

Yay: Ev, aile ve aşk cephesinde büyük değişim!

Yay burçları için tutulmanın etkisi ev, aile, aşk ve özel hayat alanında daha fazla hissedilebilir. Özellikle uzun süredir ertelenen bir aile meselesi yeniden gündeme gelebilir ve artık kaçamayacağın bir kararın ortasında kalabilirsin.

Ev değişikliği, taşınma, aile içinde önemli bir gelişme veya yaşam düzenini baştan kurma fikri ortaya çıkabilir. Ancak asıl dikkat çekici gelişme aşk tarafında olabilir. Kalbini uzun zamandır meşgul eden biriyle ilgili beklenmedik bir haber alabilir veya “Ben aslında ne istiyorum?” sorusunun cevabını çok net görebilirsin.

Geçmişten gelen bir aşkın yeniden kapıyı çalması da mümkün. Fakat bu kez mesele yalnızca özlem olmayacak, o ilişkinin gerçekten geleceği olup olmadığı sorgulanacak. Yay için tutulma, kalbin istediğiyle hayatın gerçekleri arasında seçim yaptırabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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