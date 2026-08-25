article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Eylül'de Aşkı Bulacak 4 Burç: Ateş Bacayı Sarıyor!

Eylül'de Aşkı Bulacak 4 Burç: Ateş Bacayı Sarıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 12:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Başak Yeni Ayı'nın getirdiği taptaze başlangıç enerjisinden, Koç Dolunayı'nın sınırları yıkan cesaretine ve Venüs'ün Akrep geçişiyle derinleşen tutkulara kadar oldukça iddialı bir Eylül ayı bizi bekliyor. Bu gökyüzü hareketliliği, bazı burçlar için aşk hayatında 'tamam ya da devam' dedirtecek kadersel dönüm noktaları yaratacak.

Yüzeysel flörtlerin yerini derin bağlara bıraktığı, beklenmedik yüzleşmelerin ve sürpriz itirafların havada uçuştuğu Eylül ayında dört burç kalbini fena halde kaptırabilir.

Peki, Eylül ayında kimler aşkı bulacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boğa

Boğa

Eylül ayı, Boğa burçları için aşkta uzun süredir bekledikleri o ayakları yerden kesen dönemin başlangıcı olabilir. Özellikle 11 Eylül'deki Başak Yeni Ayı, doğrudan aşk ve romantizm evinizde parlayarak hayatınıza taptaze, heyecan verici bir rüzgar getirecek.

Yeni bir hobi edinmek, farklı bir eğitime katılmak ya da yaratıcı bir projenin parçası olmak, hiç beklemediğiniz o kadersel tanışmaya zemin hazırlayabilir. Karşınıza çıkacak kişi hem Akrep'teki Venüs'ün etkisiyle son derece tutkulu hem de tam Boğaların aradığı gibi güven veren, ne istediğini bilen biri olacak.

Görünen o ki aşk, bu ay Boğa burçlarına hem huzuru hem de ateşi aynı anda sunacak!

Terazi

Terazi

Ekinoks ile birlikte kendi krallığını ilan eden Terazi burçları için Eylül, yalnızlığa ve dengesiz giden tüm ilişkilere kesin bir veda ayıdır. Güneş'in sizin burcunuza geçişiyle birlikte kendi değerinizi çok daha güçlü bir şekilde fark edecek ve aşk hayatınızda kontrolü tamamen elinize alacaksınız.

Özellikle 10 Eylül'de iletişim gezegeni Merkür'ün de burcunuza geçmesiyle kelimelerinizin gücü zirveye çıkıyor. Kendinizi çok daha rahat ve zarif ifade edeceğiniz bu günlerde, tatlı dilinizle fethedeceğiniz yeni bir kalp ya da aniden derinleşen flörtöz mesajlaşmalar tüm gündeminizi değiştirebilir.

Unutmayın; Eylül ayında aşk, hak ettiğiniz kusursuz uyumu size altın tepside sunuyor!

Akrep

Akrep

Akrep burçları için Eylül ayı tamamen cazibe, tutku ve baş döndürücü bir aurayla sahnede olma zamanı! 10 Eylül'de aşk ve güzellik gezegeni Venüs'ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte, girdiğiniz her ortamda tüm dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.

Yalnız olan Akrepler için bu Venüs geçişi, yüzeysel ilişkileri tamamen rafa kaldırıyor. Sizi anlayan, derininize inen ve yoğun duygularınıza karşılık verebilen biriyle son derece manyetik bir çekim yaşayabilirsiniz. Üstelik bu kişi, yakın çevrenizden ya da uzun zamandır sizi uzaktan izleyen gizli bir hayranınız olabilir.

Eylül ortasından itibaren hızla artan bu çekim gücü, ilişkilerde gereksiz kıskançlık krizleri yönetilebildiği sürece yılın en unutulmaz, en tutkulu hikayesine dönüşebilir.

Sıkı durun; Eylül ayında sadece aşkı bulmakla kalmayacak, oyunun kurallarını da tamamen siz koyacaksınız!

Balık

Balık

Balık burçları için Eylül ayı ilişkilerde 'sil baştan' dedirten, kadersel imzaların atılacağı dev bir dönüm noktası. 11 Eylül'deki Başak Yeni Ayı tam karşıt burcunuzda, yani evlilik ve ortaklık evinizde doğarak, hayatınızı birleştireceğiniz o kişiyle yollarınızı kesiştirebilir.

Aşkta süregelen belirsizlikler ve hayal kırıklıkları yerini tamamen netliğe bırakıyor. Karşınıza çıkacak bu kişi, sizin hassas ve hayalperest ruhunuzu dengeleyecek, ayaklarınızı yere sağlam bastıracak oldukça dürüst ve vizyoner biri olabilir. Ay sonundaki Koç Dolunayı ise geçmişte kalan yaraları sarıp öz değerinize sahip çıkma cesaretini verecek.

Hazır olun; Eylül ayı kalbinize uzun zamandır aradığı o 'güvenli limanı' nihayet getiriyor!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın