Eylül'de Aşkı Bulacak 4 Burç: Ateş Bacayı Sarıyor!

Eylül ayı, Boğa burçları için aşkta uzun süredir bekledikleri o ayakları yerden kesen dönemin başlangıcı olabilir. Özellikle 11 Eylül'deki Başak Yeni Ayı, doğrudan aşk ve romantizm evinizde parlayarak hayatınıza taptaze, heyecan verici bir rüzgar getirecek.

Yeni bir hobi edinmek, farklı bir eğitime katılmak ya da yaratıcı bir projenin parçası olmak, hiç beklemediğiniz o kadersel tanışmaya zemin hazırlayabilir. Karşınıza çıkacak kişi hem Akrep'teki Venüs'ün etkisiyle son derece tutkulu hem de tam Boğaların aradığı gibi güven veren, ne istediğini bilen biri olacak.

Görünen o ki aşk, bu ay Boğa burçlarına hem huzuru hem de ateşi aynı anda sunacak!