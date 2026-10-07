Kavak Yelleri'nin Deniz'iydi, Şimdi Okul Müdürü: İbrahim Kendirci'nin Anne Yarısı'ndaki Son Hali Gündem Oldu!

İbrahim Kendirci'nin son dizisi Anne Yarısı'nda başrolleri Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu paylaşıyor, çekimler Kapadokya'da sürüyor. Hikâyenin merkezinde yeğeni Ege'yi sekiz yıldır kendi kızı gibi büyüten öğretmen Zeynep var. Cezaevinden çıkan Ali'nin bir kızı olduğunu öğrenmesiyle Zeynep, velayet kavgasının tam ortasında kaldı.

Kendirci'nin karakteri Emin, Zeynep'in çalıştığı okulun yeni müdürü. Dün akşamki bölümde Emin, Zeynep'in karşısına çıktı. Yeni müdürün Zeynep'e destek mi olacağı yoksa başına yeni bir dert mi açacağı ise önümüzdeki bölümlere kaldı.

Asıl bomba sahnenin kendisi değil, Kendirci'nin son hali oldu. Onu yıllar sonra yeniden ekranda gören izleyiciler X'te yorum üstüne yorum yaptı. Kimi 'Yıllar onu yaşlandırmış' dedi, kimi 'Vay be nereden nereye' diyerek nostaljiye daldı.

Övgü dolu yorumlar da az değildi. 'Ya etkilendim, değişmiş' diyenler olduğu gibi 'O Burcu ile uyumları şahane olacak' diyerek Emin ile Zeynep arasında bir yakınlaşma bekleyenler de çıktı.