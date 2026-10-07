article/comments
article/share
Haberler
TV
Kavak Yelleri'nin Deniz'iydi, Şimdi Okul Müdürü: İbrahim Kendirci'nin Anne Yarısı'ndaki Son Hali Gündem Oldu!

Kavak Yelleri'nin Deniz'iydi, Şimdi Okul Müdürü: İbrahim Kendirci'nin Anne Yarısı'ndaki Son Hali Gündem Oldu!

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 08:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kavak Yelleri'nin Deniz'ini hatırlayanlar dün akşam ekran başında küçük bir nostalji yaşadı. İbrahim Kendirci, NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı'na okul müdürü Emin olarak adım attı. Oyuncuyu uzun bir aradan sonra yeniden görenler ise sosyal medyada tek bir konuya odaklandı: Kendirci'nin son hali.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri'nde Aslı'nın eski sevgilisi Deniz'e hayat vererek bir neslin hafızasına kazınmıştı.

İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri'nde Aslı'nın eski sevgilisi Deniz'e hayat vererek bir neslin hafızasına kazınmıştı.

2007'de ekrana gelen Kavak Yelleri, Amerikan gençlik dizisi Dawson's Creek'in Türk uyarlamasıydı. O yılları izleyenler Deniz Akça'yı kolay kolay unutmaz. Pelin Karahan'ın canlandırdığı Aslı, Efe ile Deniz arasında gidip geldikçe ekran başındakiler de taraf tutmuştu.

Kendirci, Kavak Yelleri'nin ardından 2 Yaka Bir İsmail, Sevdaluk, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza ve Nöbet gibi yapımlarda rol aldı. Son yıllarda ise ekranda pek görünmedi. 'İbrahim Kendirci şu an ne yapıyor?' sorusunun Google'da bu kadar sık aranması da boşuna değil.

Eylül sonunda Tuzlu Kahve'de nostalji rüzgârı esti. Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç, eski rol arkadaşları Ceren Moray ve Sarp Apak'la yıllar sonra aynı karede buluştu, fonda da 'Hele Bi Gel' çaldı. Aslı ile Efe'yi yeniden yan yana görenlerin aklına tek bir soru takıldı: Peki Deniz nerede? Cevap çok geçmeden geldi.

Anne Yarısı'nda okul müdürü Emin olarak ekrana dönen Kendirci'ye "Yıllar onu yaşlandırmış" yorumu yağdı.

Anne Yarısı'nda okul müdürü Emin olarak ekrana dönen Kendirci'ye "Yıllar onu yaşlandırmış" yorumu yağdı.

İbrahim Kendirci'nin son dizisi Anne Yarısı'nda başrolleri Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu paylaşıyor, çekimler Kapadokya'da sürüyor. Hikâyenin merkezinde yeğeni Ege'yi sekiz yıldır kendi kızı gibi büyüten öğretmen Zeynep var. Cezaevinden çıkan Ali'nin bir kızı olduğunu öğrenmesiyle Zeynep, velayet kavgasının tam ortasında kaldı.

Kendirci'nin karakteri Emin, Zeynep'in çalıştığı okulun yeni müdürü. Dün akşamki bölümde Emin, Zeynep'in karşısına çıktı. Yeni müdürün Zeynep'e destek mi olacağı yoksa başına yeni bir dert mi açacağı ise önümüzdeki bölümlere kaldı.

Asıl bomba sahnenin kendisi değil, Kendirci'nin son hali oldu. Onu yıllar sonra yeniden ekranda gören izleyiciler X'te yorum üstüne yorum yaptı. Kimi 'Yıllar onu yaşlandırmış' dedi, kimi 'Vay be nereden nereye' diyerek nostaljiye daldı.

Övgü dolu yorumlar da az değildi. 'Ya etkilendim, değişmiş' diyenler olduğu gibi 'O Burcu ile uyumları şahane olacak' diyerek Emin ile Zeynep arasında bir yakınlaşma bekleyenler de çıktı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın