Anne Yarısı'ndaki 'Korku' Sahnesinden Haberi Var mıydı? 'Zeynep' Burcu Özberk İddialara Cevap Verdi!
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NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı'nda Burcu Özberk'in canlandırdığı bir sahne sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük ilgi gören dizide Zeynep karakterine hayat veren bir Burcu Özberk'in büyük korku yaşadığı bir sahneden haberinin olmadığı, gerçekten korktuğu iddia edildi. Burcu Özberk ise iddialara cevap verdi.
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Güneşin Kızları'yla şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Burcu Özberk, yeni sezonda Anne Yarısı'nda Zeynep'i canlandırıyor.
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Kısa sürede büyük ilgi gören dizide yayınlanan bir sahne geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.
Instagram'da Burcu Özberk için sahne hakkında gelen bir yorum sonunda gerçeklerin de ortaya çıkmasını sağladı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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