Anne Yarısı'ndaki 'Korku' Sahnesinden Haberi Var mıydı? 'Zeynep' Burcu Özberk İddialara Cevap Verdi!

Burcu Özberk'i ilk kez 2013'te Muhteşem Yüzyıl'da Huricihan Sultan olarak izlemiştik. Asıl çıkışını ise Güneşin Kızları'ndaki Nazlı Yılmaz ile yapan ünlü oyuncu daha sonra Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz dizilerinin başrolünde yer aldı. Yeni sezonda NOW'da başlayan Anne Yarısı'nda Zeynep'e hayat veren Özberk, başrolü Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu ile paylaştığı diziyle büyük ses getirmeyi başardı. Dizi, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları küçük Ege'nin etrafında kesişen Ali ve Zeynep'in hikayesini anlatıyor. Zeynep, Ege'nin yanında kalabilmek için Ali ve ailesinin yaşadığı konağa geliyor.