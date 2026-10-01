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Anne Yarısı'ndaki 'Korku' Sahnesinden Haberi Var mıydı? 'Zeynep' Burcu Özberk İddialara Cevap Verdi!

Anne Yarısı'ndaki 'Korku' Sahnesinden Haberi Var mıydı? 'Zeynep' Burcu Özberk İddialara Cevap Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2026 - 07:40
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NOW'un yeni dizisi Anne Yarısı'nda Burcu Özberk'in canlandırdığı bir sahne sosyal medyanın gündemine oturdu. Büyük ilgi gören dizide Zeynep karakterine hayat veren bir Burcu Özberk'in büyük korku yaşadığı bir sahneden haberinin olmadığı, gerçekten korktuğu iddia edildi. Burcu Özberk ise iddialara cevap verdi.

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Güneşin Kızları'yla şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Burcu Özberk, yeni sezonda Anne Yarısı'nda Zeynep'i canlandırıyor.

Güneşin Kızları'yla şöhret basamaklarını hızlıca tırmanan Burcu Özberk, yeni sezonda Anne Yarısı'nda Zeynep'i canlandırıyor.

Burcu Özberk'i ilk kez 2013'te Muhteşem Yüzyıl'da Huricihan Sultan olarak izlemiştik. Asıl çıkışını ise Güneşin Kızları'ndaki Nazlı Yılmaz ile yapan ünlü oyuncu daha sonra Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam, Kraliçe ve Ruhun Duymaz dizilerinin başrolünde yer aldı. Yeni sezonda NOW'da başlayan Anne Yarısı'nda Zeynep'e hayat veren Özberk, başrolü Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu ile paylaştığı diziyle büyük ses getirmeyi başardı. Dizi, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları küçük Ege'nin etrafında kesişen Ali ve Zeynep'in hikayesini anlatıyor. Zeynep, Ege'nin yanında kalabilmek için Ali ve ailesinin yaşadığı konağa geliyor.

Kısa sürede büyük ilgi gören dizide yayınlanan bir sahne geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Zeynep karakterine hayat veren Burcu Özberk'in bir sahnede gerçekten korktuğu iddia edildi. Oyuncu o kadar panik olmuş görünüyordu ki sahnenin 'rol' icabı mı yoksa gerçekten hissedilen bir korku mu olduğu tartışma yarattı.

Instagram'da Burcu Özberk için sahne hakkında gelen bir yorum sonunda gerçeklerin de ortaya çıkmasını sağladı!

Instagram'da Burcu Özberk için sahne hakkında gelen bir yorum sonunda gerçeklerin de ortaya çıkmasını sağladı!

Instagram'da Engin Kocagöz, Burcu Özberk'i etiketleyip 'Gerçekten korkmuş kuzum ya' yazdı. Özberk'in cevabı kısa ve net oldu: 'Aşkım gerçekten korkmadım, romcom yapmanın gücü.' Böylece sahnenin gerçekten rol icabı olduğu ve Burcu Özberk'in büyük ustalıkla sahneyi yönettiği ortaya çıktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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