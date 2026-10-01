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AJet'in Londra-İstanbul Uçağında Kriz: Alkollü Yolcu Kabin Memuru ve Bir Yolcuyu Isırdı

AJet'in Londra-İstanbul Uçağında Kriz: Alkollü Yolcu Kabin Memuru ve Bir Yolcuyu Isırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 07:30
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AJet'in Londra Stansted'den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçan VF-1990 sefer sayılı uçağında alkollü bir yolcu, yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti; araya giren kabin memuru ile bir yolcuyu da ısırarak yaraladı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şahıs iniş sonrası gözaltına alındı, havayolu şirketi de onu kara listeye aldı.

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Kabin ekibinin uyarılarına rağmen taşkınlığı sürdüren yolcu, müdahale eden memuru ve başka bir yolcuyu ısırdı.

Kabin ekibinin uyarılarına rağmen taşkınlığı sürdüren yolcu, müdahale eden memuru ve başka bir yolcuyu ısırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, uçuş sırasında yabancı uyruklu yolcunun yanında oturan kadın yolcuya rahatsızlık vermesiyle başladı. Kabin ekibi şahsı uyardı ancak davranışları devam etti. Bunun üzerine müdahale eden bir kabin memuru ile başka bir yolcu ısırılarak yaralandı. Uçuşun devamında güvenlik prosedürleri uygulandı; pilotun durumu hava trafik kontrolüne bildirdiği aktarıldı.

Uçak Sabiha Gökçen'e sorunsuz indi. Havalimanında bekleyen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Yaralanan yolcu ile kabin memuru, saldırgan hakkında şikâyetçi oldu. AJet'in açıklamasına göre yolcu, 'uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak' şirketin uçuşlarından men edildi. Şirket, yolcunun kimliğine dair bir bilgi paylaşmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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