AJet'in Londra-İstanbul Uçağında Kriz: Alkollü Yolcu Kabin Memuru ve Bir Yolcuyu Isırdı
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AJet'in Londra Stansted'den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçan VF-1990 sefer sayılı uçağında alkollü bir yolcu, yanında oturan kadın yolcuyu rahatsız etti; araya giren kabin memuru ile bir yolcuyu da ısırarak yaraladı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen şahıs iniş sonrası gözaltına alındı, havayolu şirketi de onu kara listeye aldı.
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Kabin ekibinin uyarılarına rağmen taşkınlığı sürdüren yolcu, müdahale eden memuru ve başka bir yolcuyu ısırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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