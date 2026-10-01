AJet'in Londra-İstanbul Uçağında Kriz: Alkollü Yolcu Kabin Memuru ve Bir Yolcuyu Isırdı

Edinilen bilgiye göre olay, uçuş sırasında yabancı uyruklu yolcunun yanında oturan kadın yolcuya rahatsızlık vermesiyle başladı. Kabin ekibi şahsı uyardı ancak davranışları devam etti. Bunun üzerine müdahale eden bir kabin memuru ile başka bir yolcu ısırılarak yaralandı. Uçuşun devamında güvenlik prosedürleri uygulandı; pilotun durumu hava trafik kontrolüne bildirdiği aktarıldı.

Uçak Sabiha Gökçen'e sorunsuz indi. Havalimanında bekleyen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Yaralanan yolcu ile kabin memuru, saldırgan hakkında şikâyetçi oldu. AJet'in açıklamasına göre yolcu, 'uçuş güvenliği politikası gereği kara listeye alınarak' şirketin uçuşlarından men edildi. Şirket, yolcunun kimliğine dair bir bilgi paylaşmadı.