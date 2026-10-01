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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Oğlu Mustafa Yazıcı'ya Fon Soruşturmasında Yurt Dışı Yasağı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Oğlu Mustafa Yazıcı'ya Fon Soruşturmasında Yurt Dışı Yasağı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 07:14
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İfadesi alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Adli kaynaklar, Yazıcı hakkında bu karar dışında herhangi bir tedbir bulunmadığını belirtti.

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Mustafa Yazıcı'nın ifadesinin ardından adli kontrol kapsamında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Mustafa Yazıcı'nın ifadesinin ardından adli kontrol kapsamında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Mustafa Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. İfadesinin ardından hakkında adli kontrol şartı olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yazıcı için bunun dışında herhangi bir tedbir kararı bulunmuyor.

Gün içinde Yazıcı'nın mal varlığına tedbir konulduğu yönünde iddialar dolaşıma girmişti. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre soruşturmada toplam 30 kişi hakkında tedbir uygulanmıştı. Adli kaynaklar ise Yazıcı'nın mal varlığı üzerinde el koyma, bloke ya da kısıtlama kararı bulunmadığını, uygulanan tek tedbirin yurt dışı yasağı olduğunu aktardı.

Soruşturma, Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor. Sermaye piyasası işlemleri kapsamındaki dosyada şimdiye kadar 56 kişi gözaltına alındı; dosyada Tera Yatırım ve Pusula Finans Holding gibi şirketler de yer alıyor. Soruşturmanın 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen ve çeşitli yatırım şirketleriyle yöneticilerine ilişkin mali verilerin istendiği yazının ardından başladığı bildirildi. Başsavcılık belgesinde, bazı hisse değerlerinde yaklaşık 100 katına varan artışlar oluştuğu ve bunun yapay fiyat artışına işaret ettiği ifade edildi.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni ifadeler ve gözaltılarla genişlemesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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