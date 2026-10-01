AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Oğlu Mustafa Yazıcı'ya Fon Soruşturmasında Yurt Dışı Yasağı

Mustafa Yazıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. İfadesinin ardından hakkında adli kontrol şartı olarak yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre Yazıcı için bunun dışında herhangi bir tedbir kararı bulunmuyor.

Gün içinde Yazıcı'nın mal varlığına tedbir konulduğu yönünde iddialar dolaşıma girmişti. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre soruşturmada toplam 30 kişi hakkında tedbir uygulanmıştı. Adli kaynaklar ise Yazıcı'nın mal varlığı üzerinde el koyma, bloke ya da kısıtlama kararı bulunmadığını, uygulanan tek tedbirin yurt dışı yasağı olduğunu aktardı.

Soruşturma, Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor. Sermaye piyasası işlemleri kapsamındaki dosyada şimdiye kadar 56 kişi gözaltına alındı; dosyada Tera Yatırım ve Pusula Finans Holding gibi şirketler de yer alıyor. Soruşturmanın 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen ve çeşitli yatırım şirketleriyle yöneticilerine ilişkin mali verilerin istendiği yazının ardından başladığı bildirildi. Başsavcılık belgesinde, bazı hisse değerlerinde yaklaşık 100 katına varan artışlar oluştuğu ve bunun yapay fiyat artışına işaret ettiği ifade edildi.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni ifadeler ve gözaltılarla genişlemesi bekleniyor.