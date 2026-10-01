AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Oğlu Mustafa Yazıcı'ya Fon Soruşturmasında Yurt Dışı Yasağı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İfadesi alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Adli kaynaklar, Yazıcı hakkında bu karar dışında herhangi bir tedbir bulunmadığını belirtti.
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Mustafa Yazıcı'nın ifadesinin ardından adli kontrol kapsamında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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