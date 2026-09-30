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“BES'te Sorun Var” İddiaları Sonrası Türkiye Sigorta Birliği’nden Açıklama Geldi

“BES'te Sorun Var” İddiaları Sonrası Türkiye Sigorta Birliği’nden Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 14:11 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 14:40
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 'BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor' açıklamasını yaptı.

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Türkiye Sigorta Birliği, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Sigorta Birliği, "BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor" açıklamasını yaptı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin yaptığı son açıklamada, finansal piyasalardaki hareketliliğin sisteme olan etkilerinin yakından izlendiğini belirterek, BES bünyesinde herhangi bir sistemik risk ya da likidite sorununun bulunmadığını bildirdi. TSB ' BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor' açıklamasını yaptı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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