“BES'te Sorun Var” İddiaları Sonrası Türkiye Sigorta Birliği’nden Açıklama Geldi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin yaptığı son açıklamada, finansal piyasalardaki hareketliliğin sisteme olan etkilerinin yakından izlendiğini belirterek, BES bünyesinde herhangi bir sistemik risk ya da likidite sorununun bulunmadığını bildirdi. TSB ' BES'te herhangi sistemik bir sorun veya likidite problemi bulunmuyor, piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor' açıklamasını yaptı.