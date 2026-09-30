article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Geleceğe Ne Kadar Hazırsın?

Geleceğe Ne Kadar Hazırsın?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.09.2026 - 14:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabah kahveni yudumlarken çalıştığın pozisyonun beş yıl sonra var olup olmayacağını hiç düşündün mü? 

Mesele hiçbir zaman teknolojiyi ne kadar bildiğin olmadı. Asıl mesele, her şeyin hızla değiştiği bu dünyada insanın nerede duracağı… Hazırsan, geleceğe ne kadar hazır olduğunu test ediyoruz!

Pazartesi sabahı ofise geldin ve yeni departman yöneticinin bir yapay zeka modeli olduğu açıklandı. İlk tepkin ne olur?

Günlerdir düşündüğün bir projeyi yapay zekaya anlattın ve sana senin fikrinden çok daha iyi bir fikir sundu. Ne hissedersin?

Kritik bir operasyon geçireceksin. Sıfır hata payıyla çalışan robot bir cerrah var ama başında insan doktor bulunmuyor. Onay formunu imzalar mısın?

Çocuğunun sınıfında ders anlatan öğretmenlerden biri yapay zeka destekli bir robot olsaydı, bunun hakkında ne düşünürdün?

Başvurduğun işte bir insan yerine mikro mimiklerini ve ses tonunu analiz eden bir yapay zeka mülakat yaptı. Sence bu adil mi?

Son soru geliyor! Teknolojinin ulaştığı en uç noktada bile insanın makineden asla devredilemeyecek süper gücü sence hangisi?

Sen geleceği beklemiyorsun, onunla yan yana koşuyorsun!

Yeni bir güncelleme ya da yapay zeka modeli mi çıktı? Herkes şüpheyle izlerken sen çoktan indirip kurcalamaya başlamış oluyorsun. Rutin işleri makinelere devretmekten çekinmiyor, teknolojiyi hayatını ve işini hızlandıran doğal bir şey olarak görüyorsun.

Teknolojiye açık, ama kontrolü elden bırakmayacak kadar uyanıksın!

Teknoloji karşıtı değilsin aksine onun gücünün fazlasıyla farkındasın. Ancak her parlayan yeniliğe gözü kapalı atlayacak kadar da saf değilsin. Sistemler ne kadar gelişirse gelişsin, insan kontrolünün ve şeffaflığın masada kalmasını savunuyorsun.Bu temkinli duruş seni olası hatalardan koruyan en büyük kalkanın.

Makineler her şeyi hesaplayabilir ama insanın taşıdığı anlamı üretemezcilerdensin!

Geleceği sadece kodlar, çipler ve işlemcilerden ibaret görmüyorsun, toplumsal faydaya nasıl hizmet ettiğine bakıyorsun. Bir yapay zeka senden daha iyi şiir yazsa bile, o şiiri yaşayarak yazmanın kutsallığına inanıyorsun. Geleceğin dünyasında insanlığın pusulası tam olarak senin bu hassasiyetin olacak.

Teknolojiye hazır olmak yetmeyebilir!

Teknolojiye hazır olmak yetmeyebilir!

Mesele sadece teknolojiyi yakalamak değil, insanlığın bir sonraki adımına hazır olmak!

Makineler hızlanırken kurallar baştan yazılıyor ve Humanity 6.0 dönemi başlıyor. Geleceği merak eden değil, onu bizzat kuran tarafta olmak için 15-17 Ekim’de Türkiye Innovation Week’te yerini ayırt!

Programı keşfetmek için tıkla!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın