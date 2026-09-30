Geleceğe Ne Kadar Hazırsın?
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Sabah kahveni yudumlarken çalıştığın pozisyonun beş yıl sonra var olup olmayacağını hiç düşündün mü?
Mesele hiçbir zaman teknolojiyi ne kadar bildiğin olmadı. Asıl mesele, her şeyin hızla değiştiği bu dünyada insanın nerede duracağı… Hazırsan, geleceğe ne kadar hazır olduğunu test ediyoruz!
Pazartesi sabahı ofise geldin ve yeni departman yöneticinin bir yapay zeka modeli olduğu açıklandı. İlk tepkin ne olur?
Günlerdir düşündüğün bir projeyi yapay zekaya anlattın ve sana senin fikrinden çok daha iyi bir fikir sundu. Ne hissedersin?
Kritik bir operasyon geçireceksin. Sıfır hata payıyla çalışan robot bir cerrah var ama başında insan doktor bulunmuyor. Onay formunu imzalar mısın?
Çocuğunun sınıfında ders anlatan öğretmenlerden biri yapay zeka destekli bir robot olsaydı, bunun hakkında ne düşünürdün?
Başvurduğun işte bir insan yerine mikro mimiklerini ve ses tonunu analiz eden bir yapay zeka mülakat yaptı. Sence bu adil mi?
Son soru geliyor! Teknolojinin ulaştığı en uç noktada bile insanın makineden asla devredilemeyecek süper gücü sence hangisi?
Sen geleceği beklemiyorsun, onunla yan yana koşuyorsun!
Teknolojiye açık, ama kontrolü elden bırakmayacak kadar uyanıksın!
Makineler her şeyi hesaplayabilir ama insanın taşıdığı anlamı üretemezcilerdensin!
Teknolojiye hazır olmak yetmeyebilir!
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