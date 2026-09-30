Geleceğe Ne Kadar Hazırsın?

Sabah kahveni yudumlarken çalıştığın pozisyonun beş yıl sonra var olup olmayacağını hiç düşündün mü?

Mesele hiçbir zaman teknolojiyi ne kadar bildiğin olmadı. Asıl mesele, her şeyin hızla değiştiği bu dünyada insanın nerede duracağı… Hazırsan, geleceğe ne kadar hazır olduğunu test ediyoruz!