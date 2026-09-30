Hande Yener'in Yeni Mesleği Belli Oldu: Amsterdam'da Kasanın Başına Geçti!
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hande-yener-...
Hande Yener sahneyi bıraktı, kasanın başına geçti! Yıllardır tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı, bu kez müzik dünyasından uzak bir işle gündemde. Moda alanındaki girişimini Hollanda’ya taşıyan Yener, Amsterdam’da açtığı mağazada müşterilerini bizzat karşıladı.
Kaynak: Sözcü
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Hande Yener, sahne stiliyle olduğu kadar moda tutkusuyla da tanınan isimlerden biri.
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Sözcü'nün haberine göre, Hande Yener’in sahne stilinden ilham alan STAR Gene, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kapılarını açtı.
Marka yüzü olmakla yetinmedi: Hande Yener müşterileri bizzat karşıladı, bir süre de kasanın başına geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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