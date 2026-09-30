Hande Yener'in Yeni Mesleği Belli Oldu: Amsterdam'da Kasanın Başına Geçti!

Şarkıcının 25 yılı aşkın moda birikimini yansıtan STAR Gene, Amsterdam’dan Avrupa’nın farklı ülkelerine ulaşmayı hedefliyor. Yener, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde mağazanın açılışından çok kendi rolüyle dikkat çekti.

Moda ile müziğin kendisi için benzer bir ifade alanı olduğunu söyleyen Yener, bu yeni sürecin Avrupa’da büyümesinden duyduğu heyecanı da dile getirdi.

Proje yalnızca yeni kıyafet satışına odaklanmıyor. Geçmişten kalan ya da kullanılmış parçaların yeni sahipleriyle buluşması ve yeni hikayelerin parçası olması amaçlanıyor. Yener, bu yaklaşımını “Bir şeyin heyecan verici ya da güncel hissettirmesi için mutlaka yeni olması gerekmiyor” sözleriyle anlattı.

Sanatçı, projenin daha bilinçli bir üretim anlayışını temsil etmesini istediğini de belirtti.