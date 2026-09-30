article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hande Yener'in Yeni Mesleği Belli Oldu: Amsterdam'da Kasanın Başına Geçti!

Hande Yener'in Yeni Mesleği Belli Oldu: Amsterdam'da Kasanın Başına Geçti!

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 15:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hande Yener sahneyi bıraktı, kasanın başına geçti! Yıllardır tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı, bu kez müzik dünyasından uzak bir işle gündemde. Moda alanındaki girişimini Hollanda’ya taşıyan Yener, Amsterdam’da açtığı mağazada müşterilerini bizzat karşıladı.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/hande-yener-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Yener, sahne stiliyle olduğu kadar moda tutkusuyla da tanınan isimlerden biri.

Hande Yener, sahne stiliyle olduğu kadar moda tutkusuyla da tanınan isimlerden biri.

Müzik kariyerine Sezen Aksu’nun geri vokalisti olarak başlayan Hande Yener, ilk albümü “Senden İbaret”i 2000 yılında çıkarmış, “Yalanın Batsın” şarkısıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşmış ve Altın Kelebek’te En İyi Yeni Sanatçı ile En İyi Klip ödüllerini almıştı.

Ardından gelen “Sen Yoluna... Ben Yoluma...” albümü platin sertifika aldı. 2004’te çıkardığı “Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor” ise 400 bin satış rakamına ulaşarak altın sertifikaya layık görüldü. 2007’de “Nasıl Delirdim?” albümüyle elektronik müziğe yönelen Yener, 2010’da “Hande’ye Neler Oluyor?” albümünü yayımladı.

Müziğin yanında televizyonda da yer alan sanatçı, 2003’te Star TV’de “Hande Yener Show”u sundu. Cesur sahne kostümleri ve sık sık değişen imajıyla da magazin gündeminin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Şimdi ise bambaşka bir alanda, Amsterdam’da kendi mağazasında çalışırken görüntülendi.

Sözcü'nün haberine göre, Hande Yener’in sahne stilinden ilham alan STAR Gene, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kapılarını açtı.

Sözcü'nün haberine göre, Hande Yener’in sahne stilinden ilham alan STAR Gene, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da kapılarını açtı.

Şarkıcının 25 yılı aşkın moda birikimini yansıtan STAR Gene, Amsterdam’dan Avrupa’nın farklı ülkelerine ulaşmayı hedefliyor. Yener, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde mağazanın açılışından çok kendi rolüyle dikkat çekti.

Moda ile müziğin kendisi için benzer bir ifade alanı olduğunu söyleyen Yener, bu yeni sürecin Avrupa’da büyümesinden duyduğu heyecanı da dile getirdi.

Proje yalnızca yeni kıyafet satışına odaklanmıyor. Geçmişten kalan ya da kullanılmış parçaların yeni sahipleriyle buluşması ve yeni hikayelerin parçası olması amaçlanıyor. Yener, bu yaklaşımını “Bir şeyin heyecan verici ya da güncel hissettirmesi için mutlaka yeni olması gerekmiyor” sözleriyle anlattı.

Sanatçı, projenin daha bilinçli bir üretim anlayışını temsil etmesini istediğini de belirtti.

Marka yüzü olmakla yetinmedi: Hande Yener müşterileri bizzat karşıladı, bir süre de kasanın başına geçti.

Marka yüzü olmakla yetinmedi: Hande Yener müşterileri bizzat karşıladı, bir süre de kasanın başına geçti.

Yener’in paylaştığı görüntülerde şarkıcının mağazada müşterileri karşıladığı görülüyor. Bir başka videoda ise bu kez kasanın başına geçerek satış sürecinin içinde yer aldığı fark ediliyor.

Böylece Amsterdam’daki yeni girişiminin perde arkasından alışılmadık kareler ortaya çıktı. Sahnede izlemeye alıştığımız Yener’in bu kez kasada müşterilerle ilgilenmesi, sosyal medyada da dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın