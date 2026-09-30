Türkan Şoray’dan Hülya Koçyiğit’e: Yeşilçam’ın Unutulmaz Kadınlarının Ardındaki Ses Meğer Ona Aitmiş!
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Yüzlerini ezbere biliyoruz. Peki seslerini? Yeşilçam’ın unutulmaz kadın yıldızlarını izlediğimiz pek çok filmde, aslında aynı sanatçıyı dinliyorduk. Türkan Şoray’dan Hülya Koçyiğit’e uzanan o tanıdık sesin sahibi, Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’dü. Gelin, Yeşilçam’ın “dublaj kraliçesi” olarak anılan ustasını yakından tanıyalım!
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Yeşilçam’ın yıldızlarını izlerken çoğu zaman Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’ün sesini dinliyorduk.
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Babasının elinden tutup tiyatroya götürdüğü küçük kız, hayatını sahneye adadı.
Mikrofon boyuna yetişmeyince bir sandalyeye çıktı; yıllarca sürecek dublaj yolculuğu böyle başladı.
Yıldızların ardındaki bu büyük emeğin sahibi, Türk sinemasında unutulmaz bir iz bıraktı.
Tözüm, 29 Ekim 2023’te hayatını kaybetti. Ertesi gün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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