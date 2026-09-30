Türkan Şoray’dan Hülya Koçyiğit’e: Yeşilçam’ın Unutulmaz Kadınlarının Ardındaki Ses Meğer Ona Aitmiş!

O sesi mutlaka duydunuz! Belki bir aşk sahnesinde, belki gözyaşları içindeki bir karakterin siteminde, belki de neşeli bir konuşmada… Yeşilçam filmleriyle büyüyenlerin hafızasında yer eden kadın seslerinden biri, Jeyan Mahfi Ayral Tözüm’e aitti.

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Belgin Doruk ve Fatma Girik gibi Türk sinemasının en büyük yıldızlarını pek çok filmde o seslendirdi. Liste bu isimlerle de bitmiyordu. Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu, Müjde Ar, Hale Soygazi, Necla Nazır, Ahu Tuğba ve Hülya Avşar da ses verdiği oyuncular arasındaydı.

Perdede farklı yüzleri izlerken aynı sanatçının sesini duymak, bugün bu filmlere yeniden baktığımızda oldukça ilginç geliyor. Ancak bu, söz konusu oyuncuların bütün filmlerinde yalnızca Tözüm tarafından seslendirildiği anlamına gelmiyor. Yeşilçam’ın başka büyük seslendirme ustaları da aynı yıldızlara farklı yapımlarda ses verdi.

Tözüm’ün başarısı ise kendi sesini her karakterin tavrına, duygusuna ve konuşma biçimine uyarlayabilmesindeydi. Kamera karşısındaki oyunculuğu, mikrofon başındaki performansıyla tamamlıyordu. Böylece izleyici, gördüğü yüzle duyduğu sesi bir bütün olarak kabul ediyordu.

Adını bilmeyenlerin bile sesini tanıdığı sanatçının hikayesi, üstelik daha çocukken başlamıştı.