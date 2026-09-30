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Oda Spreyini Unutun! Tuvalet Kağıdına 3 Damla Damlatınca Banyonun Kokusu Tamamen Değişiyor

Oda Spreyini Unutun! Tuvalet Kağıdına 3 Damla Damlatınca Banyonun Kokusu Tamamen Değişiyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 14:26
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Banyoda kalan ağır koku için çoğumuz ilk iş oda spreyine uzanıyoruz. Ama spreyin etkisi birkaç dakika sürüyor, ardından koku yine geri geliyor. Üstelik yapay kokular kimi zaman banyodaki havayı daha da ağırlaştırabiliyor. Oysa banyoyu günlerce ferah tutmanın basit bir yolu var. Gelin banyo kokusu için gereken o ürünleri birlikte öğrenelim…

Kaynak: Reader’s Digest

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Banyo kokusu için önerilen yöntemin sırrı, tuvalet kağıdı rulosunun ortasındaki karton kısımda gizli.

Banyo kokusu için önerilen yöntemin sırrı, tuvalet kağıdı rulosunun ortasındaki karton kısımda gizli.

“Peki ne yapacağız?” diye düşünüyorsanız ihtiyacınız olan şey zevkinize bağlı uçucu yağlar temin etmek. Bu yağlar oda kokusundan daha etkili bir kullanım sunuyor. Karton da gözenekli bir yapıya sahip olduğu için yağı hızla emiyor ve kokuyu bir anda değil, yavaş yavaş ortama bırakıyor. Rulo her çevrildiğinde hava hareketleniyor ve koku yeniden canlanıyor. Böylece banyo, sprey sıkmaya gerek kalmadan gün boyu hafif ve ferah bir kokuyla doluyor.

İşte adım adım yapmanız gerekenler 👇

  • Ruloyu Çıkarın: Tuvalet kağıdı rulosu aparattan çıkarılıyor.

  • Kartona Uçucu Yağlar Damlatın: Karton kısmın iç yüzeyine 2-3 damla uçucu yağ damlatılıyor. Kokunun daha belirgin olması isteniyorsa damla sayısı artırılabiliyor ama ilk denemede az miktarla başlamak öneriliyor.

  • Birkaç Saniye Bekleyin: Yağın kartona iyice emilmesi için kısa bir süre bekleniyor.

  • Yerine Takın: Rulo aparata geri takılıyor ve işlem tamamlanıyor.

Hangi kokuyu seçeceğiniz, banyoda nasıl bir hava istediğinize bağlı.

Hangi kokuyu seçeceğiniz, banyoda nasıl bir hava istediğinize bağlı.

  • Lavanta: Sakinleştirici ve yumuşak bir koku bırakıyor. Akşam duşları ve rahatlatıcı bir banyo için ideal.

  • Limon ve Portakal: Narenciye kokuları hem ferahlık hissi veriyor hem de ortamdaki ağır kokuları bastırmada oldukça etkili. 'Temiz' kokuyu sevenlerin ilk tercihi.

  • Okaliptüs: Banyoya spa havası katıyor. Özellikle buharlı bir duşun ardından etkisi daha belirgin hissediliyor.

  • Nane: Serin ve canlandırıcı bir koku bırakıyor. Sabahları güne dinç başlamak isteyenler için iyi bir seçenek.

Tek bir kokuyla yetinmek istemeyenler, lavanta ile limonu ya da okaliptüs ile naneyi karıştırarak kendi imza kokularını oluşturabiliyor.

Ancak yağın kağıt yapraklara değmemesine özellikle dikkat edilmeli.

Ancak yağın kağıt yapraklara değmemesine özellikle dikkat edilmeli.

Uçucu yağlar yoğun bitki özleri içeriyor ve doğrudan cilde temas ettiğinde tahrişe yol açabiliyor. Tuvalet kağıdının temas ettiği bölgeler vücudun en hassas bölgeleri arasında yer aldığı için yağın yalnızca kartonun iç yüzeyine damlatılması, kağıt katmanlarına sızmaması gerekiyor. Bu yüzden damlatırken şişenin kartona çok yakın tutulması ve yağın emilmesi beklenmeden rulonun takılmaması öneriliyor.

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şöyle:

  • Evcil Hayvanlar: Bazı uçucu yağlar kediler ve köpekler için zararlı olabiliyor. Evde evcil hayvan varsa kullanılacak yağ konusunda veterinere danışmak faydalı.
  • Hassasiyet ve Alerji: Astımı olanlar, bebekler ve kokuya hassas kişiler için daha az damla kullanmak ya da daha hafif kokular seçmek öneriliyor.
  • Saf Yağ Tercihi: Parfümlü ya da sentetik kokulu yağlar yerine saf uçucu yağlar kullanmak, hem daha doğal hem de daha kalıcı bir sonuç veriyor.

Koku azaldığında birkaç damla daha eklemek yeterli.

Koku azaldığında birkaç damla daha eklemek yeterli.

Uçucu yağın etkisi, banyonun büyüklüğüne ve kullanım sıklığına göre birkaç günden bir haftaya kadar sürebiliyor. Koku hafiflediğinde aynı işlem tekrarlanabiliyor. Rulo bittiğinde ise yeni rulonun kartonuna yeniden damlatmak yeterli.

Etkiyi artırmak için birkaç küçük dokunuş da yapılabiliyor:

  • Yedek Rulolar: Dolaptaki yedek ruloların kartonuna da birer damla damlatılırsa dolap açıldığında da hoş bir koku yayılıyor.

  • Havalandırma: Kokunun kalıcı olması için banyonun düzenli havalandırılması ve nemin atılması gerekiyor. Nemli ve havasız bir banyoda hiçbir koku uzun süre ferah kalmıyor.

  • Temizlik: Uçucu yağ kötü kokuyu gizliyor ama kaynağını ortadan kaldırmıyor. Düzenli temizlik yapılmadığında kokunun asıl sebebi yerinde kalmaya devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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