Oda Spreyini Unutun! Tuvalet Kağıdına 3 Damla Damlatınca Banyonun Kokusu Tamamen Değişiyor
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Banyoda kalan ağır koku için çoğumuz ilk iş oda spreyine uzanıyoruz. Ama spreyin etkisi birkaç dakika sürüyor, ardından koku yine geri geliyor. Üstelik yapay kokular kimi zaman banyodaki havayı daha da ağırlaştırabiliyor. Oysa banyoyu günlerce ferah tutmanın basit bir yolu var. Gelin banyo kokusu için gereken o ürünleri birlikte öğrenelim…
Kaynak: Reader’s Digest
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Banyo kokusu için önerilen yöntemin sırrı, tuvalet kağıdı rulosunun ortasındaki karton kısımda gizli.
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Hangi kokuyu seçeceğiniz, banyoda nasıl bir hava istediğinize bağlı.
Ancak yağın kağıt yapraklara değmemesine özellikle dikkat edilmeli.
Koku azaldığında birkaç damla daha eklemek yeterli.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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