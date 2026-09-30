Oda Spreyini Unutun! Tuvalet Kağıdına 3 Damla Damlatınca Banyonun Kokusu Tamamen Değişiyor

Uçucu yağlar yoğun bitki özleri içeriyor ve doğrudan cilde temas ettiğinde tahrişe yol açabiliyor. Tuvalet kağıdının temas ettiği bölgeler vücudun en hassas bölgeleri arasında yer aldığı için yağın yalnızca kartonun iç yüzeyine damlatılması, kağıt katmanlarına sızmaması gerekiyor. Bu yüzden damlatırken şişenin kartona çok yakın tutulması ve yağın emilmesi beklenmeden rulonun takılmaması öneriliyor.

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şöyle: