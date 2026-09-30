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Daha Finaller Yayınlanmadan Takvim Değişti! ATV'de Salı ve Çarşamba Akşamı Dizi Kalmıyor

Daha Finaller Yayınlanmadan Takvim Değişti! ATV'de Salı ve Çarşamba Akşamı Dizi Kalmıyor

Atv yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 14:42
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Yeni sezonun ilk ayı dolmadan ATV'nin haftalık takviminde iki akşam birden boşaldı. A.B.İ. ve Aşk ve Taht için final kararı çıkınca kanalın salı ve çarşamba akşamları dizisiz kaldı. Peki yeni takvimde hangi akşam hangi dizi var?

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A.B.İ.'nin 6 Ekim'deki finaliyle ATV'nin salı akşamı dizisiz kalıyor.

A.B.İ.'nin 6 Ekim'deki finaliyle ATV'nin salı akşamı dizisiz kalıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı A.B.İ., ikinci sezonunun yalnızca 5. bölümünde, toplamda 23. bölümüyle 6 Ekim Salı akşamı ekrana veda edecek. Dizi Dünyası'nın paylaştığı güncel dizi takvimine göre ATV'nin salı kuşağında dizinin yerini alacak yeni bir yapım bulunmuyor.

Salı akşamı ekranda ise 4 dizi kalıyor. TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Tuzlu Kahve, NOW'da Anne Yarısı ve Kanal D'de Haysiyet aynı akşam yarışacak.

Aşk ve Taht 7 Ekim'de veda edince çarşamba akşamı ekranda yalnızca 2 dizi kalıyor.

Aşk ve Taht 7 Ekim'de veda edince çarşamba akşamı ekranda yalnızca 2 dizi kalıyor.

Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı Aşk ve Taht ise yalnızca 5 bölümle 7 Ekim Çarşamba akşamı final yapacak. Böylece ATV'nin çarşamba akşamı da boş kalıyor.

Takvimin en dikkat çekici ayrıntısı da burada. Çarşamba akşamı TRT 1, ATV, Star TV ve Kanal D'de dizi yer almıyor. Ekranda yalnızca Show TV'nin Sevdan Bir Ateş'i ile NOW'un Yeraltı'sı kalıyor. Üstelik Yeraltı, 2. sezonuna tam da Aşk ve Taht'ın final yapacağı 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor.

ATV'nin haftalık takviminde 3 dizi kalıyor: Altı Üstü İstanbul, Güneşin Doğduğu Yer ve Mercan Köşk.

ATV'nin haftalık takviminde 3 dizi kalıyor: Altı Üstü İstanbul, Güneşin Doğduğu Yer ve Mercan Köşk.

İki finalin ardından ATV'nin dizi kuşağı pazartesi, perşembe ve cumartesiye sıkıştı. Pazartesi Altı Üstü İstanbul, perşembe Güneşin Doğduğu Yer, cumartesi ise Mercan Köşk ekrana geliyor. Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yer alırken cuma akşamı da kanalın takviminde dizi görünmüyor.

Peki boşalan akşamlar ne olacak? Kulislerden aktarılan bilgilere göre Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın ekim ayının sonlarına doğru ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak dizinin hangi akşam yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Öte yandan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Mercan Köşk'ün de ATV ile 8 bölümlük ön anlaşması bulunuyor.

Çirkin'in 4 Ekim'deki finaliyle Star TV'nin pazar akşamı da dizisiz kalıyor.

Çirkin'in 4 Ekim'deki finaliyle Star TV'nin pazar akşamı da dizisiz kalıyor.

Boşalan kuşaklar yalnızca ATV'yle sınırlı değil. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'ın başrollerini paylaştığı Çirkin, 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanacak 11. bölümle ekrana veda edecek. Takvimde Star TV'nin pazar akşamı için yeni bir dizi yer almıyor.

Hafta sonunun geri kalanında ise rekabet sürüyor. Cumartesi akşamı TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Mercan Köşk, Star TV'de Başkalarının Hayatı ve Kanal D'de Güller ve Günahlar yayınlanacak. Pazar akşamı ise TRT 1'de Teşkilat, NOW'da Ömür Usta ve Kanal D'de Daha 17 yarışacak.

Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin tek rakibi Taşacak Bu Deniz olacak.

Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin tek rakibi Taşacak Bu Deniz olacak.

Cuma akşamı ise iki dizinin düellosuna sahne olacak. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerindeki Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla 2 Ekim Cuma akşamı TRT 1'de ekrana dönüyor ve takvimde karşısında yalnızca Show TV'nin Kızılcık Şerbeti yer alıyor.

Pazartesi akşamı ise haftanın en kalabalık akşamlarından biri olacak. TRT 1'de Evlilik Güzeldir, ATV'de Altı Üstü İstanbul ve Kanal D'de Uzak Şehir'in yarıştığı akşama 12 Ekim'den itibaren NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz de katılıyor. Perşembe akşamı ise ATV'de Güneşin Doğduğu Yer, Show TV'de Muhtemel Aşk, Star TV'de Sevdiğim Sensin ve NOW'da Halef ekrana gelecek.

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İşte Dizi Dünyası'nın paylaştığı güncel dizi takvimi:

İşte Dizi Dünyası'nın paylaştığı güncel dizi takvimi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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