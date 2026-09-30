Daha Finaller Yayınlanmadan Takvim Değişti! ATV'de Salı ve Çarşamba Akşamı Dizi Kalmıyor

İki finalin ardından ATV'nin dizi kuşağı pazartesi, perşembe ve cumartesiye sıkıştı. Pazartesi Altı Üstü İstanbul, perşembe Güneşin Doğduğu Yer, cumartesi ise Mercan Köşk ekrana geliyor. Pazar akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yer alırken cuma akşamı da kanalın takviminde dizi görünmüyor.

Peki boşalan akşamlar ne olacak? Kulislerden aktarılan bilgilere göre Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk'u buluşturan ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın ekim ayının sonlarına doğru ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak dizinin hangi akşam yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Öte yandan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Mercan Köşk'ün de ATV ile 8 bölümlük ön anlaşması bulunuyor.