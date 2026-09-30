Daha Finaller Yayınlanmadan Takvim Değişti! ATV'de Salı ve Çarşamba Akşamı Dizi Kalmıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A.B.İ.'nin 6 Ekim'deki finaliyle ATV'nin salı akşamı dizisiz kalıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşk ve Taht 7 Ekim'de veda edince çarşamba akşamı ekranda yalnızca 2 dizi kalıyor.
ATV'nin haftalık takviminde 3 dizi kalıyor: Altı Üstü İstanbul, Güneşin Doğduğu Yer ve Mercan Köşk.
Çirkin'in 4 Ekim'deki finaliyle Star TV'nin pazar akşamı da dizisiz kalıyor.
Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin tek rakibi Taşacak Bu Deniz olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Dizi Dünyası'nın paylaştığı güncel dizi takvimi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın