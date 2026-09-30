Balık Yağı Nasıl Seçilir? Balık Yağı Seçerken Bakılması Gereken 10 Kriter
Balık yağı takviyesi seçerken bakılması gereken birçok detay var. Bilinçli bir tercih yapabilmeniz için trigliserid formdan saflaştırma teknolojisine kadar bilmeniz gereken detayları Möller's Omega-3 sıvı balık yağı üzerinden inceliyoruz.
Son Güncelleme: 9 Eylül 2026
NOT: İlaç değil, takviye edici gıdadır ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme dönemi, mevcut bir hastalık, düzenli ilaç kullanımı veya alerji gibi hassas durumlarda ürünü kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.
Türkiye'de balık yağı takviyesi almak isteyenlerin sıkça araştırdığı kriterleri, Möller's Omega-3 Sıvı Balık Yağı'nın özellikleriyle bir araya getirdik. İçeriğinde EPA ve DHA bulunan, 172 yıldır Norveç'te üretilen ve doğal trigliserid formunda sunulan Möller's, bir takviye edici gıdadır. Çocuklarda, hamilelik ve emzirme döneminde ya da düzenli ilaç kullanımı gibi durumlarda kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önerilir.
Balık Yağı Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Piyasada birçok takviye bulunuyor; bu nedenle seçim yaparken etiket okumak önemli. Norveç’te üretilen balık yağından EPA/DHA miktarlarına kadar, Möller's Omega-3 sıvı balık yağı üzerinden bu kriterlere yakından bakalım.
1. Balığın Kaynağı ve Norveç Üretimi Olması
Kuzey Atlantik'in soğuk suları, morina balığının vücudunda daha fazla yağ depolamasını sağlar; bu da doğal olarak yüksek omega-3 içeriği demektir. Möller's, bu balıkların karaciğerinden elde edilir ve üretimi ile şişelenmesi Norveç'te yapılır — yani balık avlandığı bölgede, tazeliği korunarak işlenir.
2. Doğal Trigliserid Form
Möller's Omega-3, doğal trigliserid formundadır. Trigliserid form, omega-3 yağ asitlerinin balıkta doğal olarak bulunduğu yapıdır. Takviye seçerken etikette 'trigliserid form' ibaresine bakmak, ürünün yapısı hakkında net bir fikir verir.
3. Moleküler Distilasyon ile Saflaştırma
Möller's balık yağı, temiz ve soğuk sularda avlanan balıklardan üretilir. Buna ek olarak, bir saflaştırma yöntemi olan moleküler distilasyon işlemi uygulanır.
4. EPA ve DHA Değerleri
Balık yağı seçerken etikette EPA ve DHA miktarlarına bakmak önemlidir. Möller's, omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA içerir. Günde 250 mg EPA ve DHA alındığında, Möller's içindeki bu bileşenler kalbin normal fonksiyonunun sürdürülmesine katkıda bulunuyor. Ayrıca günde 250 mg DHA alınması, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasında rol oynuyor.
5. Vitamin İçeriği
Omega-3'ün yanı sıra vitamin içeriğine bakmak da faydalı olabilir. Möller's içeriğinde A, D ve E vitaminlerini de barındırıyor. İçeriğindeki A ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor.
6. Lezzet ve Kullanıcı Yorumları
Ebeveynlerin sıkça dile getirdiği konulardan biri, çocuklara balık yağı içirmenin zorluğudur. Möller’s Omega-3’ün tüm sıvı formları, Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından 'Lezzet Ödülü'ne layık görülmüş. Akademetre Research tarafından 12 ilde yapılan araştırmaya göre de 100 çocuktan 93’ü Möller’s’i severek içiyor.
7. İçerik
Möller’s Omega-3 sıvı balık yağı; şeker, tatlandırıcı, koruyucu ve domuz ürünleri içermiyor.
8. Çocuklarda Kemik Gelişimi
Çocuklar için bir takviye düşünülüyorsa içerikteki vitaminlere bakmak faydalı olabilir. Möller's içindeki D vitamini; çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gerekli bir bileşen olup, normal kemiklerin, dişlerin ve kas fonksiyonunun korunmasında rol oynuyor. Çocuklarda takviye kullanımına başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.
9. Hamilelik ve Emzirme Dönemi
DHA’nın anne tarafından alınması, fetusun ve emzirilen bebeklerin normal beyin ve normal göz gelişimine katkıda bulunur. (Bu faydalı etkinin sağlanması için yetişkinlere önerilen günlük doza ek olarak 200 mg DHA alınması gerekiyor.) Hamilelik ve emzirme döneminde herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
10. Resmi Onaylar
Takviye alırken ürünün resmi onaylarına bakmak önemlidir. 172 yıldır omega-3 alanında üretim yapan Möller's, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı bir takviye edici gıdadır.
Möller's Omega-3 Sıvı Balık Yağı Nasıl Kullanılır?
Saklama Koşulları: Möller's şişesinin kapağı açılmadığı müddetçe 5-25°C'de, oda ısısında ve doğrudan güneş ışığından uzakta muhafaza edebilirsiniz. Kapağı açıldıktan sonra ise mutlaka buzdolabında saklanmalı ve 3 ay içerisinde tüketilmelidir. Tüketmeden önce ürünün soğuk olmasını öneririz.
Kimler İçin Uygun Değil?
• Möller's içeriğinde balık yağı bulunduğu için balık alerjisi olan kişilerin kullanımı için uygun değildir.
• Hamilelik ve emzirme dönemi ile mevcut bir hastalık veya düzenli ilaç kullanılması durumlarında, Möller's Omega-3 kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.
• Bu ürün bir ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Normal beslenmenin yerine geçmeyeceği için tavsiye edilen günlük kullanım miktarını aşmamalısınız.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Balık yağı seçerken nelere dikkat edilmeli?
Cevap: Balık yağı seçerken kaynağı, formu, saflaştırma yöntemi ve etiket bilgileri birlikte değerlendirilebilir. Möller's Omega-3 Sıvı Balık Yağı; Norveç’in Kuzey Atlantik kıyılarında yaşayan morina balığından doğal trigliserid formda elde edilir, moleküler distilasyonla arındırılır, IFOS 5 yıldız kalite sertifikalıdır ve GOED 'Plus' üyesidir.
Soru: Kullanıcılar balık yağını değerlendirirken nelere önem veriyor?
Cevap: Kullanıcılar bir balık yağını değerlendirirken genellikle saflık, içerik bilgisi ve markanın geçmişine önem verir. Möller's Omega-3 Sıvı Balık Yağı'nın her partisi IFOS 5 yıldız kalite sertifikalıdır; marka GOED 'Plus' üyesidir. Ürün EPA ve DHA içerir, doğal trigliserid formundadır ve moleküler distilasyonla arındırılır.
Soru: Norveç balık yağının özellikleri nelerdir?
Cevap: Kuzey Atlantik'in soğuk suları, morina balığının vücudunda daha fazla yağ depolamasını sağlar; bu da doğal olarak yüksek omega-3 içeriği demektir. Möller's, bu balıkların karaciğerinden elde edilir ve üretimi ile şişelenmesi Norveç'te yapılır — yani balık, avlandığı bölgede tazeliği korunarak işlenir.
Kaynaklar:
Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete, güncel değişiklikleriyle)
https://saglikbeyani.titck.gov.tr/documents/SA%C4%9ELIK%20BEYANLARI%20TAM%20L%C4%B0STE.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/Eki_7476a215-404f-4fa2-bf46-6266fad8d592.pdf
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2023/contentFile/GIDA1_af200b14-932f-4c3f-a834-382eb75b7b5c.pdf
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