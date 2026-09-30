Balık Yağı Nasıl Seçilir? Balık Yağı Seçerken Bakılması Gereken 10 Kriter

5. Vitamin İçeriği

Omega-3'ün yanı sıra vitamin içeriğine bakmak da faydalı olabilir. Möller's içeriğinde A, D ve E vitaminlerini de barındırıyor. İçeriğindeki A ve D vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor.

6. Lezzet ve Kullanıcı Yorumları

Ebeveynlerin sıkça dile getirdiği konulardan biri, çocuklara balık yağı içirmenin zorluğudur. Möller’s Omega-3’ün tüm sıvı formları, Uluslararası Tat Enstitüsü (International Taste Institute) tarafından 'Lezzet Ödülü'ne layık görülmüş. Akademetre Research tarafından 12 ilde yapılan araştırmaya göre de 100 çocuktan 93’ü Möller’s’i severek içiyor.

7. İçerik

Möller’s Omega-3 sıvı balık yağı; şeker, tatlandırıcı, koruyucu ve domuz ürünleri içermiyor.

8. Çocuklarda Kemik Gelişimi

Çocuklar için bir takviye düşünülüyorsa içerikteki vitaminlere bakmak faydalı olabilir. Möller's içindeki D vitamini; çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gerekli bir bileşen olup, normal kemiklerin, dişlerin ve kas fonksiyonunun korunmasında rol oynuyor. Çocuklarda takviye kullanımına başlamadan önce çocuk doktorunuza danışmanızı öneririz.

9. Hamilelik ve Emzirme Dönemi

DHA’nın anne tarafından alınması, fetusun ve emzirilen bebeklerin normal beyin ve normal göz gelişimine katkıda bulunur. (Bu faydalı etkinin sağlanması için yetişkinlere önerilen günlük doza ek olarak 200 mg DHA alınması gerekiyor.) Hamilelik ve emzirme döneminde herhangi bir takviye kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

10. Resmi Onaylar

Takviye alırken ürünün resmi onaylarına bakmak önemlidir. 172 yıldır omega-3 alanında üretim yapan Möller's, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı bir takviye edici gıdadır.