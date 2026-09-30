Eda Ece’nin Kızı Mina İpek İçin Hazırladığı Pembe Oda Detaylarıyla Dikkat Çekti!

Eda Ece’nin paylaştığı görüntülerde odanın renkli ve çocuklara yönelik tasarımı öne çıkıyor. Pembe tonların ağırlıklı olarak kullanıldığı odada, çocukların ihtiyaçlarına yönelik birçok detay da düşünülmüş.

Balkon kapısının yanındaki köşede yer alan pembe top havuzu, pastel renkli toplarıyla dikkat çekiyor. Yakınında küçük bir çalışma masası ve kitaplık da görülüyor.

Takipçiler, odanın hem canlı hem de sıcak havasını beğeni ve yorumlarıyla değerlendirdi.