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Eda Ece’nin Kızı Mina İpek İçin Hazırladığı Pembe Oda Detaylarıyla Dikkat Çekti!

Eda Ece’nin Kızı Mina İpek İçin Hazırladığı Pembe Oda Detaylarıyla Dikkat Çekti!

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.09.2026 - 15:44
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Eda Ece’nin kızı Mina İpek’in odası ilk kez görüntülendi! Yoğun çalışma temposuna rağmen özel hayatından kesitleri paylaşmaya devam eden oyuncu, bu kez kızı için hazırlanan pembe tonlardaki odayı takipçileriyle buluşturdu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Sözcü

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Eda Ece, Pis Yedili ve Yasak Elma gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyunculardan biri.

Eda Ece, Pis Yedili ve Yasak Elma gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyunculardan biri.

2018’den 2023’e kadar FOX’ta yayımlanan “Yasak Elma”da Yıldız’a hayat veren oyuncu, ardından “Yeni Nesil Aile” ve “Düğünümüz Var” gibi projelerde de yer aldı. 36 yaşındaki Ece, ekranlara verdiği kısa aranın ardından “Tuzlu Kahve” dizisiyle yeniden setlere döndü.

Özel hayatında ise 2019’dan beri birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran 2023’te evlendi. Çiftin kızı Mina İpek, 4 Nisan 2024’te dünyaya geldi.

Mina İpek’in odasında pembe tonlar ağırlıkta; küçük bir top havuzu da odanın dikkat çeken köşelerinden biri.

Mina İpek’in odasında pembe tonlar ağırlıkta; küçük bir top havuzu da odanın dikkat çeken köşelerinden biri.

Eda Ece’nin paylaştığı görüntülerde odanın renkli ve çocuklara yönelik tasarımı öne çıkıyor. Pembe tonların ağırlıklı olarak kullanıldığı odada, çocukların ihtiyaçlarına yönelik birçok detay da düşünülmüş.

Balkon kapısının yanındaki köşede yer alan pembe top havuzu, pastel renkli toplarıyla dikkat çekiyor. Yakınında küçük bir çalışma masası ve kitaplık da görülüyor.

Takipçiler, odanın hem canlı hem de sıcak havasını beğeni ve yorumlarıyla değerlendirdi.

Geniş giyinme dolabı ve oyuncaklar için hazırlanan saklama alanları da odanın öne çıkan ayrıntıları arasında.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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