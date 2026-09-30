Eda Ece’nin Kızı Mina İpek İçin Hazırladığı Pembe Oda Detaylarıyla Dikkat Çekti!
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Eda Ece’nin kızı Mina İpek’in odası ilk kez görüntülendi! Yoğun çalışma temposuna rağmen özel hayatından kesitleri paylaşmaya devam eden oyuncu, bu kez kızı için hazırlanan pembe tonlardaki odayı takipçileriyle buluşturdu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: Sözcü
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Eda Ece, Pis Yedili ve Yasak Elma gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyunculardan biri.
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Mina İpek’in odasında pembe tonlar ağırlıkta; küçük bir top havuzu da odanın dikkat çeken köşelerinden biri.
Geniş giyinme dolabı ve oyuncaklar için hazırlanan saklama alanları da odanın öne çıkan ayrıntıları arasında.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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