"Aslı" Pelin Karahan ve "Efe" Dağhan Külegeç'in Tuzlu Kahve Kamera Arkası Paylaşıldı

Kavak Yelleri buluşmasının ilk görüntüleri geçen hafta yapımcı Polat Yağcı'dan gelmişti. Yağcı, dört oyuncunun yer aldığı sahnenin kamera arkasını paylaşıp 'Sadece kahkaha attırmak değil, tebessüm ettirmek için de çalışıyoruz :) Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor...' notunu düşmüştü.

Bölüm öncesi nostalji sinyali veren tek isim o olmadı. Sarp Apak da bugün Instagram hesabından, Güven'in Aslı ile Efe'nin yıllar sonraki karşılaşmasını izlediği sahneyi paylaştı. Yıllar önce o buluşmaya tanıklık eden Güven, bu akşam aynı ikiliyle bu kez Tuzlu Kahve'nin Murat'ı olarak karşı karşıya gelecek.

Tuzlu Kahve'nin eski dizilere uzanan sürprizleri geçen hafta Doktorlar'la başlamıştı. Dizi, Doktorlar'ın Ela ve Levent'ini, yani Yasemin Ergene ve Kutsi'yi yaklaşık 18 yıl sonra aynı sahnede buluşturmuştu. Salı akşamlarının reyting lideri, 4. bölümünde reytingini 7,40'a çıkarmıştı. Peki Kavak Yelleri buluşması bu yükselişi sürdürecek mi? Yanıtı bu akşam belli olacak.