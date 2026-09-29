"Aslı" Pelin Karahan ve "Efe" Dağhan Külegeç'in Tuzlu Kahve Kamera Arkası Paylaşıldı
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Tuzlu Kahve'nin resmi hesabı, 5. bölüm yayınlanmadan saatler önce Kavak Yelleri sahnesinin kamera arkasını paylaştı.
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Sahnede dört Kavak Yelleri oyuncusu buluşuyor: Aslı ile Efe'nin karşısında Güven ve Su'nun oyuncuları var.
İlk kamera arkasını yapımcı Polat Yağcı paylaşmış, bugün de Sarp Apak Kavak Yelleri'nden bir sahneyi yeniden gündeme getirmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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