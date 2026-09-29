article/comments
article/share
Haberler
TV
"Aslı" Pelin Karahan ve "Efe" Dağhan Külegeç'in Tuzlu Kahve Kamera Arkası Paylaşıldı

"Aslı" Pelin Karahan ve "Efe" Dağhan Külegeç'in Tuzlu Kahve Kamera Arkası Paylaşıldı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.09.2026 - 19:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü başlamadan Kavak Yelleri buluşmasının setinden yeni görüntüler geldi. Aslı ile Efe'yi Aybüke ve Murat'ın karşısına çıkaran sahnenin kamera arkası bu kez dizinin resmi hesabından paylaşıldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuzlu Kahve'nin resmi hesabı, 5. bölüm yayınlanmadan saatler önce Kavak Yelleri sahnesinin kamera arkasını paylaştı.

Tuzlu Kahve'nin resmi hesabı, 5. bölüm yayınlanmadan saatler önce Kavak Yelleri sahnesinin kamera arkasını paylaştı.

Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Tuzlu Kahve, 29 Eylül Salı akşamı yayınlanacak 5. bölümünde Kavak Yelleri'nin Aslı'sı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç'i konuk ediyor. Yeni bölüm öncesi sürpriz bu kez doğrudan dizinin resmi X hesabından geldi.

Paylaşım, bölümün yayın saatine kısa bir süre kala yapıldı. Böylece Kavak Yelleri buluşmasını merakla bekleyen izleyiciler, sahneyi ekranda görmeden önce setin havasına göz atma fırsatı buldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Sahnede dört Kavak Yelleri oyuncusu buluşuyor: Aslı ile Efe'nin karşısında Güven ve Su'nun oyuncuları var.

Sahnede dört Kavak Yelleri oyuncusu buluşuyor: Aslı ile Efe'nin karşısında Güven ve Su'nun oyuncuları var.

Buluşmayı özel kılan ayrıntı, kadronun ortak geçmişi. Tuzlu Kahve'de Murat ve Aybüke'yi canlandıran Sarp Apak ve Ceren Moray, Kavak Yelleri'nde Güven ve Su karakterlerine hayat vermişti. Yani lunaparkta geçen sahne, 2007'de Kanal D'de başlayan fenomen dizinin dört tanıdık yüzünü yıllar sonra aynı karede buluşturuyor.

Urla'da başlayıp İstanbul'a uzanan hikayesiyle bir neslin gençlik dizisi olan Kavak Yelleri, 2011'deki finalinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen hâlâ sık sık gündeme geliyor. Yayınlanan fragmanda dizinin hafızalara kazınan 'Hele Bi Gel' müziğine yer verilmesi de eski izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.

İlk kamera arkasını yapımcı Polat Yağcı paylaşmış, bugün de Sarp Apak Kavak Yelleri'nden bir sahneyi yeniden gündeme getirmişti.

İlk kamera arkasını yapımcı Polat Yağcı paylaşmış, bugün de Sarp Apak Kavak Yelleri'nden bir sahneyi yeniden gündeme getirmişti.

Kavak Yelleri buluşmasının ilk görüntüleri geçen hafta yapımcı Polat Yağcı'dan gelmişti. Yağcı, dört oyuncunun yer aldığı sahnenin kamera arkasını paylaşıp 'Sadece kahkaha attırmak değil, tebessüm ettirmek için de çalışıyoruz :) Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor...' notunu düşmüştü.

Bölüm öncesi nostalji sinyali veren tek isim o olmadı. Sarp Apak da bugün Instagram hesabından, Güven'in Aslı ile Efe'nin yıllar sonraki karşılaşmasını izlediği sahneyi paylaştı. Yıllar önce o buluşmaya tanıklık eden Güven, bu akşam aynı ikiliyle bu kez Tuzlu Kahve'nin Murat'ı olarak karşı karşıya gelecek.

Tuzlu Kahve'nin eski dizilere uzanan sürprizleri geçen hafta Doktorlar'la başlamıştı. Dizi, Doktorlar'ın Ela ve Levent'ini, yani Yasemin Ergene ve Kutsi'yi yaklaşık 18 yıl sonra aynı sahnede buluşturmuştu. Salı akşamlarının reyting lideri, 4. bölümünde reytingini 7,40'a çıkarmıştı. Peki Kavak Yelleri buluşması bu yükselişi sürdürecek mi? Yanıtı bu akşam belli olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın