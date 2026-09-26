Önce Doktorlar Şimdi de Kavak Yelleri: Efe, Aslı, Güven ve Su Tuzlu Kahve'de Yeniden Buluşuyor
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Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve, bu hafta Kavak Yelleri'nin efsane isimlerini bir araya getiriyor. Sarp Apak, Ceren Moray, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç yıllar sonra aynı sahnede yer alacak. Yapımcı Polat Yağcı sahnenin kamera arkasını paylaştı ve 'Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor' dedi. Dizi geçen hafta da Doktorlar'ın Kutsi ile Yasemin Ergene'sini buluşturmuştu.
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Tuzlu Kahve'nin bu haftaki bölümünde Kavak Yelleri'nin dört tanıdık yüzü yıllar sonra aynı karede yer alacak.
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Yapımcı Polat Yağcı sahnenin kamera arkasını paylaşıp "Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor" notunu düştü.
Geçen hafta Doktorlar'ın Levent ve Ela'sı 18 yıl sonra karşı karşıya gelmiş, sahne sosyal medyada viral olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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