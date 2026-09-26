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Önce Doktorlar Şimdi de Kavak Yelleri: Efe, Aslı, Güven ve Su Tuzlu Kahve'de Yeniden Buluşuyor

Önce Doktorlar Şimdi de Kavak Yelleri: Efe, Aslı, Güven ve Su Tuzlu Kahve'de Yeniden Buluşuyor

Star tv yerli dizi Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.09.2026 - 15:53
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Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve, bu hafta Kavak Yelleri'nin efsane isimlerini bir araya getiriyor. Sarp Apak, Ceren Moray, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç yıllar sonra aynı sahnede yer alacak. Yapımcı Polat Yağcı sahnenin kamera arkasını paylaştı ve 'Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor' dedi. Dizi geçen hafta da Doktorlar'ın Kutsi ile Yasemin Ergene'sini buluşturmuştu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'nin bu haftaki bölümünde Kavak Yelleri'nin dört tanıdık yüzü yıllar sonra aynı karede yer alacak.

Tuzlu Kahve'nin bu haftaki bölümünde Kavak Yelleri'nin dört tanıdık yüzü yıllar sonra aynı karede yer alacak.

Star TV'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Tuzlu Kahve, yeni bölümünde Sarp Apak, Ceren Moray, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'i bir araya getiriyor. Dört oyuncu, 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri'nde birlikte rol almıştı.

Dizide Dağhan Külegeç Efe'yi, Pelin Karahan Aslı'yı, Sarp Apak Güven'i, Ceren Moray ise Su'yu canlandırmıştı. Urla'da başlayıp İstanbul'a uzanan hikayesiyle bir neslin gençlik dizisi olan Kavak Yelleri, finalinin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen sosyal medyada hâlâ sık sık gündeme geliyor.

Yapımcı Polat Yağcı sahnenin kamera arkasını paylaşıp "Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor" notunu düştü.

Yapımcı Polat Yağcı sahnenin kamera arkasını paylaşıp "Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor" notunu düştü.

Kavak Yelleri buluşmasının ilk görüntüleri dizinin yapımcısından geldi. Polat Yağcı, dört oyuncunun yer aldığı sahnenin kamera arkasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti: 'Sadece kahkaha attırmak değil, tebessüm ettirmek için de çalışıyoruz :) Anılar Tuzlu Kahve'de canlanmaya devam ediyor...'

Geçen hafta Doktorlar'ın Levent ve Ela'sı 18 yıl sonra karşı karşıya gelmiş, sahne sosyal medyada viral olmuştu.

Geçen hafta Doktorlar'ın Levent ve Ela'sı 18 yıl sonra karşı karşıya gelmiş, sahne sosyal medyada viral olmuştu.

Tuzlu Kahve'nin son bölümüne Doktorlar oyuncusu Kutsi konuk olmuştu. Kutsi, dizideki partneri Yasemin Ergene ile yüzleşti ve Levent'in Ela'yı nikah günü terk ettiği o unutulmaz hikayeye açık açık göz kırpıldı.

Aynı bölümde Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar'ın sahnesinde Leyla ile Mecnun ve Acemi Cadı göndermeleri de izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.

Önce Doktorlar, şimdi de Kavak Yelleri... Tuzlu Kahve'nin eski dizi hayranlarına hazırladığı sürprizler bitmeye niyetli görünmüyor.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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