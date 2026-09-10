Uzak Şehir'e Veda Eden Ceren Moray, Tuzlu Kahve'de Aybüke Oldu: İzleyici Kahkahaya Boğuldu!
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Ceren Moray, kariyerine Avlu ve O Hayat Benim gibi dizilerle yön verdi. Şimdi ise Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'de Aybüke Destan karakterini canlandırıyor. Kanal D'deki Uzak Şehir'e veda eden oyuncu, ilk bölümün ardından beğenilen kadronun içinde yer aldı. Ceren Moray'a sosyal medyada yorum yağdı.
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Oyuncu, kariyerine 2003'te Serseri Aşıklar dizisiyle adım attı.
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Kanal D'deki Uzak Şehir'e veda edip Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinde Aybüke Destan oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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