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Uzak Şehir'e Veda Eden Ceren Moray, Tuzlu Kahve'de Aybüke Oldu: İzleyici Kahkahaya Boğuldu!

Uzak Şehir'e Veda Eden Ceren Moray, Tuzlu Kahve'de Aybüke Oldu: İzleyici Kahkahaya Boğuldu!

Star tv Tuzlu Kahve Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2026 - 14:55
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Ceren Moray, kariyerine Avlu ve O Hayat Benim gibi dizilerle yön verdi. Şimdi ise Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'de Aybüke Destan karakterini canlandırıyor. Kanal D'deki Uzak Şehir'e veda eden oyuncu, ilk bölümün ardından beğenilen kadronun içinde yer aldı. Ceren Moray'a sosyal medyada yorum yağdı.

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Oyuncu, kariyerine 2003'te Serseri Aşıklar dizisiyle adım attı.

Oyuncu, kariyerine 2003'te Serseri Aşıklar dizisiyle adım attı.

Ceren Moray, 5 Haziran 1985'te Diyarbakır'da doğdu. Memur bir ailenin tek kızı olarak büyüdü. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2009'da mezun oldu.

Oyunculuğa 2003'te Serseri Aşıklar dizisiyle adım attı. Kavak Yelleri'nde Su karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Fox TV'nin O Hayat Benim dizisinde Efsun rolüyle başrole yükseldi. Avlu dizisinde Azra Kaya karakterini canlandırdı. Olağan Şüpheliler ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda da rol aldı.

Babası Diyarbakırlı, annesi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindendir. Serseri Aşıklar'dan bu yana yirmi yılı aşkın bir kariyeri var.

Kanal D'deki Uzak Şehir'e veda edip Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinde Aybüke Destan oldu.

Kanal D'deki Uzak Şehir'e veda edip Star TV'nin Tuzlu Kahve dizisinde Aybüke Destan oldu.

1 Eylül 2026'da Star TV ekranlarına gelen Tuzlu Kahve'de Aybüke Destan karakterini canlandırıyor. Aybüke, Nermin Destan'ın kızı olarak hikayenin renkli isimlerinden biri.

Dizinin ilk bölümünün ardından sosyal medyada oyuncu kadrosuna yorum yağdı. Kalabalık kadronun enerjisi ve aile komedisi havası izleyicinin beğenisini topladı. Moray'ın Avlu ve O Hayat Benim'den gelen tecrübesi, Aybüke'ye de yansıdı. Ünlü oyuncunun role girişi ve diziye etkisi sosyal medyada beğeni topladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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