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Tuzlu Kahve Oyuncularını Mercek Altına Aldık: Hangi Oyuncu Kaç Yaşında? Nebahat Çehre'yi Kim Seslendiriyor?

Tuzlu Kahve Oyuncularını Mercek Altına Aldık: Hangi Oyuncu Kaç Yaşında? Nebahat Çehre'yi Kim Seslendiriyor?

Star tv Tuzlu Kahve Dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.09.2026 - 15:40
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2026 sezonuna hızlı gibi bir giriş yapan Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, yıldızlar geçidi kadrosuyla şimdiden adından söz ettiriyor. 1 Eylül'de ekran macerasına başlayan ve her Salı akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin ilk bölümünün ardından araştırmalar hız kazandı. 

İşte Eda Ece'den Binnur Kaya'ya usta kadronun merak edilen yaşları ve Nebahat Çehre'nin ikonik sesinin ardındaki gerçek isim!

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Tuzlu Kahve Dizisinin Hatun'u Binnur Kaya Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Hatun'u Binnur Kaya Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Aslen Adanalı bir ailenin kızı olan Binnur Kaya, Türkiye'nin hem komedi hem de ağır dram rollerindeki en usta isimlerinden biri. Dizide Hatun Aydınoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor ve güçlü oyunculuğuyla yine fark yaratıyor.

Binnur Kaya Kaç Yaşında? 

19 Nisan 1972 doğumlu olan başarılı oyuncu Binnur Kaya, 2026 itibarıyla 54 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Candan'ı Şevval Sam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Candan'ı Şevval Sam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Usta sanatçı Leman Sam'ın kızı olarak sanatla iç içe büyüyen Şevval Sam, hem müzik hem de oyunculuk kariyerinde yıllardır zirvede yer alıyor. Dizide Seda'nın annesi, kendini spora ve formuna adamış Candan Aydınoğlu karakterine hayat veriyor.

Şevval Sam Kaç Yaşında?

11 Kasım 1973 doğumlu olan Şevval Sam, 2026 itibarıyla 52 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Tiraje'si Nergis Kumbasar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Tiraje'si Nergis Kumbasar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ekranların ikonikleşen yüzlerinden eski manken Nergis Kumbasar, komedi zamanlamasındaki ustalığıyla tanınıyor. Dizide Sitare'nin kızı Tiraje Kutaygil karakterini canlandırarak hikayenin eğlenceli dinamiklerini sırtlıyor.

Nergis Kumbasar Kaç Yaşında? 

25 Mayıs 1963 doğumlu Nergis Kumbasar, 2026 itibarıyla 63 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Elit'i Yasemin Ergene Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Elit'i Yasemin Ergene Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Geçtiğimiz yıllarda eşiyle 14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, 17 yıllık aranın ardından setlere Elit İpekli karakteriyle dönerek büyük ses getirdi. Dönüş projesi olarak Tuzlu Kahve'yi seçen sevilen oyuncu dizide Elit İpekli karakterine hayat veriyor. 

Yasemin Ergene Kaç Yaşında? 

22 Ocak 1985 doğumlu Yasemin Ergene, 2026 itibarıyla 41 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Sitare'si Nevra Serezli Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Sitare'si Nevra Serezli Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Türk tiyatrosunun ve sinemasının yaşayan efsanelerinden Nevra Serezli, dizide Kutaygil ailesinin büyükannesi Sitare karakterine hayat veriyor. Feryal İpekli (Nebahat Çehre) ile olan sert düşmanlığı, senaryonun en güçlü çatışmalarından birini oluşturuyor.

Nevra Serezli Kaç Yaşında? 

9 Ağustos 1944 doğumlu Nevra Serezli, 2026 yılı itibarıyla 82 yaşındadır.

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Tuzlu Kahve Dizisinin Mehmet'i Buğra Gülsoy Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Mehmet'i Buğra Gülsoy Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yurt dışından dönen Mehmet Aydınoğlu'nu canlandıran Gülsoy, ekran önündeki tartışmasız başarısının yanı sıra mimar, yazar ve yönetmen kimliğiyle de tanınan çok yönlü bir sanatçı.

Buğra Gülsoy Kaç Yaşında? 

22 Şubat 1982 doğumlu Buğra Gülsoy, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Feryal'i Nebahat Çehre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Feryal'i Nebahat Çehre Hakkında Bilmeniz Gerekenler

1960 Türkiye Güzeli olan Nebahat Çehre, zarafeti ve asaletiyle yıllardır televizyon tarihinin vazgeçilmezlerinden. Dizide kuralcı, otoriter ve güçlü anne figürü Feryal İpekli'ye hayat veriyor.

Nebahat Çehre Kaç Yaşında? 

15 Mart 1944 doğumlu usta oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 82 yaşındadır.

Nebahat Çehre'yi Kim Seslendiriyor? 

Usta oyuncunun karakteristik sesi, 20 yılı aşkın süredir tiyatro ve seslendirme sanatçısı Gülen Karaman'a aittir. Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla, Karaman'ın sesi Çehre'nin oyunculuğuyla hafızalara kazındı.

Tuzlu Kahve Dizisinin Derin'i Eda Ece Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Derin'i Eda Ece Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yüksek enerjisi, doğallığı ve başarılı performanslarıyla son yıllara damga vuran Eda Ece, dizide Derin Kutaygil karakteriyle olayların tam merkezinde yer alıyor.

Eda Ece Kaç Yaşında? 

20 Haziran 1990 doğumlu Eda Ece , 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Aybüke'si Ceren Moray Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Aybüke'si Ceren Moray Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Avlu ve O Hayat Benim gibi dizilerdeki güçlü karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ceren Moray, bu projede Aybüke karakteriyle hikayeye yepyeni bir soluk getiriyor.

Ceren Moray Kaç Yaşında? 

5 Haziran 1985 doğumlu başarılı oyuncu Ceren Moray, 2026 yılı itibarıyla 41 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Taylan'ı Enis Arıkan Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Taylan'ı Enis Arıkan Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Televizyon ve tiyatro sahnelerinin sevilen yüzü Enis Arıkan, dram ve komediyi harmanladığı oyunculuğuyla Taylan Kutaygil karakterine hayat veriyor.

Enis Arıkan Kaç Yaşında? 

3 Ocak 1983 doğumlu Enis Arıkan, 2026 yılı itibarıyla 43 yaşındadır.

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Tuzlu Kahve Dizisinin Murat'ı Sarp Apak Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Murat'ı Sarp Apak Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Avrupa Yakası ve Yalan Dünya gibi kült komedi yapımlarının vazgeçilmez ismi Sarp Apak, dizide Murat Aydınoğlu karakteriyle enerjisini ekrana taşıyor.

Sarp Apak Kaç Yaşında? 

11 Kasım 1981 doğumlu sevilen aktör Apak, 2026 itibarıyla 44 yaşındadır (Kasım ayında 45 yaşına girecektir).

Tuzlu Kahve Dizisinin Nermin'i Hatice Aslan Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Nermin'i Hatice Aslan Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ferhunde Hanımlar'dan Lale Devri'ne, Üç Maymun filmindeki unutulmaz performansına kadar sayısız esere imza atan usta oyuncu, dizide Nermin Destan rolünü üstleniyor.

Hatice Aslan Kaç Yaşında? 

20 Şubat 1962 doğumlu Hatice Aslan, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Beste'si Elit Andaç Çam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Beste'si Elit Andaç Çam Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tiyatro sahnelerindeki başarısını son yıllarda televizyona da taşıyan ve dikkat çeken genç kuşak oyunculardan Elit Andaç Çam, dizide Beste karakteriyle kilit bir rolde yer alıyor.

Elit Andaç Çam Kaç Yaşında? 

8 Ağustos 1988 doğumlu Elit Andaç Çam, 2026 itibarıyla 38 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Ünver'i Cengiz Bozkurt Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Ünver'i Cengiz Bozkurt Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Leyla ile Mecnun'un efsanevi 'Erdal Bakkal'ı olarak Türk televizyon tarihine geçen Cengiz Bozkurt, usta komedi zamanlamasıyla Ünver İpekli karakterini canlandırıyor.

Cengiz Bozkurt Kaç Yaşında? 

24 Aralık 1964 doğumlu usta oyuncu Cengiz Bozkurt, 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Osman'ı Settar Tanrıöğen Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Osman'ı Settar Tanrıöğen Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Derinlikli karakter oyunculuğuyla yer aldığı her projeye büyük bir ağırlık katan usta isim Settar Tanrıöğen, dizide Osman rolüyle izleyiciye yine güçlü bir performans sunuyor.

Settar Tanrıöğen Kaç Yaşında? 

15 Temmuz 1962 doğumlu usta sanatçı Settar Tanrıöğen, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

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Tuzlu Kahve Dizisinin İpek'i Melis Fis Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin İpek'i Melis Fis Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Müzisyen kimliği ve sosyal medyadaki popülerliğiyle tanınan genç yetenek Melis Fis, dizide İpek Aydınoğlu karakteriyle genç izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Melis Fis Kaç Yaşında? 

18 Eylül 2001 doğumlu Melis Fis, dizinin en genç oyuncusu. Genç oyuncu 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Melodi'si Nazlı Senem Ünal Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Melodi'si Nazlı Senem Ünal Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Çok Güzel Hareketler 2 ile yıldızı parlayan ve ekranların enerjik yüzlerinden olan Nazlı Senem Ünal, dizide Melodi karakterine hayat veriyor.

Nazlı Senem Ünal Kaç Yaşında? 

22 Mayıs 1991 doğumlu Nazlı Senem Ünal, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Meryem'i İrem Kahyaoğlu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Meryem'i İrem Kahyaoğlu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Karadayı dizisi ve Güldür Güldür Show'daki başarılı performanslarıyla tanınan tecrübeli oyuncu İrem Kahyaoğlu, projede Meryem rolünü üstleniyor.

İrem Kahyaoğlu Kaç Yaşında? 

17 Ekim 1980 doğumlu başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, 2026 itibarıyla 45 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin İrma'sı Şeyla Halis Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin İrma'sı Şeyla Halis Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı 'Menekşe' karakteriyle hafızalara kazınan Şeyla Halis, dizide İrma karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Şeyla Halis Kaç Yaşında? 

13 Ocak 1977 doğumlu Şeyla Halis, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

Tuzlu Kahve Dizisinin Adem'i Gökçe Özyol Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Adem'i Gökçe Özyol Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Yahşi Cazibe dizisindeki 'Barış' karakteriyle komedideki ustalığını kanıtlayan Gökçe Özyol, bu projede Adem karakterini canlandırıyor.

Gökçe Özyol Kaç Yaşında?

2 Aralık 1972 doğumlu sevilen aktör Gökçe Özyol, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

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Tuzlu Kahve Dizisinin Şengül'ü Nazlı Tosunoğlu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Tuzlu Kahve Dizisinin Şengül'ü Nazlı Tosunoğlu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İkinci Bahar'dan Arka Sokaklar'a uzanan kariyeriyle ekranların usta yüzlerinden olan Nazlı Tosunoğlu, dizide Şengül karakteriyle ekibe güç katıyor.

Nazlı Tosunoğlu Kaç Yaşında? 

26 Mayıs 1964 doğumlu usta oyuncu Nazlı Tosunoğlu , 2026 itibarıyla 62 yaşındadır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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