Tuzlu Kahve Oyuncularını Mercek Altına Aldık: Hangi Oyuncu Kaç Yaşında? Nebahat Çehre'yi Kim Seslendiriyor?

Aslen Adanalı bir ailenin kızı olan Binnur Kaya, Türkiye'nin hem komedi hem de ağır dram rollerindeki en usta isimlerinden biri. Dizide Hatun Aydınoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor ve güçlü oyunculuğuyla yine fark yaratıyor.

Binnur Kaya Kaç Yaşında?

19 Nisan 1972 doğumlu olan başarılı oyuncu Binnur Kaya, 2026 itibarıyla 54 yaşındadır.