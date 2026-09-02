Tuzlu Kahve Oyuncularını Mercek Altına Aldık: Hangi Oyuncu Kaç Yaşında? Nebahat Çehre'yi Kim Seslendiriyor?
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2026 sezonuna hızlı gibi bir giriş yapan Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, yıldızlar geçidi kadrosuyla şimdiden adından söz ettiriyor. 1 Eylül'de ekran macerasına başlayan ve her Salı akşamı Star TV'de izleyiciyle buluşacak olan dizinin ilk bölümünün ardından araştırmalar hız kazandı.
İşte Eda Ece'den Binnur Kaya'ya usta kadronun merak edilen yaşları ve Nebahat Çehre'nin ikonik sesinin ardındaki gerçek isim!
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Tuzlu Kahve Dizisinin Hatun'u Binnur Kaya Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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Tuzlu Kahve Dizisinin Candan'ı Şevval Sam Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Tiraje'si Nergis Kumbasar Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Elit'i Yasemin Ergene Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Sitare'si Nevra Serezli Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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Tuzlu Kahve Dizisinin Mehmet'i Buğra Gülsoy Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Feryal'i Nebahat Çehre Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Derin'i Eda Ece Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Aybüke'si Ceren Moray Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Taylan'ı Enis Arıkan Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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Tuzlu Kahve Dizisinin Murat'ı Sarp Apak Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Nermin'i Hatice Aslan Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Beste'si Elit Andaç Çam Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Ünver'i Cengiz Bozkurt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Osman'ı Settar Tanrıöğen Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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Tuzlu Kahve Dizisinin İpek'i Melis Fis Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Melodi'si Nazlı Senem Ünal Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Meryem'i İrem Kahyaoğlu Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin İrma'sı Şeyla Halis Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Tuzlu Kahve Dizisinin Adem'i Gökçe Özyol Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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Tuzlu Kahve Dizisinin Şengül'ü Nazlı Tosunoğlu Hakkında Bilmeniz Gerekenler
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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