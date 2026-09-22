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Uzaya Giden Farelerin Torunlarında Bile Üreme Değişikliği Görüldü! İşte Uzay Yolculuğunun Etkisi

Uzaya Giden Farelerin Torunlarında Bile Üreme Değişikliği Görüldü! İşte Uzay Yolculuğunun Etkisi

Uzay NASA
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 19:01
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Uzay yolculuğu, nesilleri etkileyebilir mi? NASA'nın SpaceX CRS-29 göreviyle uzaya gönderilen fareler üzerinde yapılan araştırma, uzay yolculuğunun üreme sistemi üzerindeki bazı etkilerinin sonraki nesillere taşınabileceğini ortaya koydu. Kansas Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacıların PNAS dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, 42 gün uzayda kalan farelerin çocuklarında ve torunlarında üreme hormonu seviyelerinde düşüş tespit edildi.

İşte detaylar.

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20 Dişi Fare 42 Gün Boyunca Uzay İstasyonunda Kaldı

20 Dişi Fare 42 Gün Boyunca Uzay İstasyonunda Kaldı

Araştırma kapsamında toplam 40 dişi fare, NASA'nın SpaceX CRS-29 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Bunların 20'si 42 gün sonra Dünya'ya geri getirildi. Yeryüzünde kalan bir kontrol grubuyla karşılaştırma yapıldığında ise uzaya giden farelerin döndükten sonra hamile kalabildiği ve canlı yavrular doğurabildiği görüldü.

Ancak araştırmacılar, doğan yavru sayısının azaldığını da not etti. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı, yani şimdilik kesin bir sonuç olarak değerlendirilmiyor. Peki ya yavrular ve torunlar?

Torunlarda Bile Üreme Hormonu Seviyesi Düşük Çıktı

Torunlarda Bile Üreme Hormonu Seviyesi Düşük Çıktı

Uzaya giden farelerin yavrularında kas gücünün yaklaşık yüzde 15 daha düşük olduğu ve bazı davranış farklılıkları görüldü. Dişi yavrularda ayrıca yumurtalık rezerviyle ilişkilendirilen anti-Müllerian hormon (AMH) seviyeleri daha düşük ölçüldü.

Araştırmacıların dikkatini çeken nokta ise bunun sonraki nesilde de görülmesi oldu. Uzaya hiç gitmeyen torun farelerde de AMH seviyeleri kontrol grubuna göre daha düşük çıktı. Bu sonuçlar, uzay yolculuğunun etkilerinin yalnızca uzaya giden farelerle sınırlı kalmayabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Etkinin Nedeni Hücrelerin Hızlanan Yaşlanması Olabilir

Etkinin Nedeni Hücrelerin Hızlanan Yaşlanması Olabilir

Araştırmacı Lane Christenson, 42 günlük nispeten kısa bir sürenin bu kadar çarpıcı değişikliklere yol açmasının kendilerini de şaşırttığını söylüyor. Ekip, mikrogravitenin hücreleri strese karşı daha kırılgan hale getirerek bir tür hızlandırılmış yaşlanmaya yol açabileceğini düşünüyor. Mitokondriyal DNA'nın yalnızca anneden aktarılması da etkinin nesiller boyu sürmesini açıklayabilir.

İnsanlarda Aynı Etkinin Görülüp Görülmeyeceği Bilinmiyor

UC Irvine'dan Dr. Ulrike Luderer'e göre fareler memeli olduğu ve insan üreme sistemine benzediği için bulgular önemli, ama doğrudan insana uyarlanabilir olup olmadığı henüz belirsiz. Üstelik Uluslararası Uzay İstasyonu, Mars gibi derin uzay görevlerine kıyasla daha az radyasyona maruz kalıyor; bu yüzden gerçek bir Mars yolculuğunun etkisi çok daha ciddi olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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