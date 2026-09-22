Uzaya Giden Farelerin Torunlarında Bile Üreme Değişikliği Görüldü! İşte Uzay Yolculuğunun Etkisi
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Uzay yolculuğu, nesilleri etkileyebilir mi? NASA'nın SpaceX CRS-29 göreviyle uzaya gönderilen fareler üzerinde yapılan araştırma, uzay yolculuğunun üreme sistemi üzerindeki bazı etkilerinin sonraki nesillere taşınabileceğini ortaya koydu. Kansas Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacıların PNAS dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, 42 gün uzayda kalan farelerin çocuklarında ve torunlarında üreme hormonu seviyelerinde düşüş tespit edildi.
İşte detaylar.
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20 Dişi Fare 42 Gün Boyunca Uzay İstasyonunda Kaldı
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Torunlarda Bile Üreme Hormonu Seviyesi Düşük Çıktı
Etkinin Nedeni Hücrelerin Hızlanan Yaşlanması Olabilir
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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