Uzaya Giden Farelerin Torunlarında Bile Üreme Değişikliği Görüldü! İşte Uzay Yolculuğunun Etkisi

Uzaya giden farelerin yavrularında kas gücünün yaklaşık yüzde 15 daha düşük olduğu ve bazı davranış farklılıkları görüldü. Dişi yavrularda ayrıca yumurtalık rezerviyle ilişkilendirilen anti-Müllerian hormon (AMH) seviyeleri daha düşük ölçüldü.

Araştırmacıların dikkatini çeken nokta ise bunun sonraki nesilde de görülmesi oldu. Uzaya hiç gitmeyen torun farelerde de AMH seviyeleri kontrol grubuna göre daha düşük çıktı. Bu sonuçlar, uzay yolculuğunun etkilerinin yalnızca uzaya giden farelerle sınırlı kalmayabileceği ihtimalini gündeme getirdi.