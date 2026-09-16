Dünyanın Yüzde 57’si 86 Yıldır Kar Görmedi: Harita Ortaya Çıkardı

Kar deyince akla çöller gelmese de Sahra'da da zaman zaman kar yağabiliyor. Cezayir'deki Aïn Séfra bölgesinde 1979'dan sonra 2016 ve 2018 yıllarında da kar görüldü. NASA ve USGS, bu sıra dışı hava olaylarını uydu görüntüleriyle belgeledi.

2016'da yağan karın büyük bölümü kısa sürede eridi. 2018'de ise bazı yüksek kesimlerde 10 ila 30 santimetre kar birikti. Sıcaklıkların yükselmesiyle bu karın büyük bölümü yaklaşık bir gün içinde eridi.

Yani dünyanın en sıcak ve kurak bölgelerinden biri olarak bilinen Sahra'da bile uygun hava koşulları oluştuğunda kar yağabiliyor.

Peki Nerelerde Kar Görülmedi?

Haritaya göre Dünya'nın yaklaşık %57'lik bölümünde 1940'tan bu yana kar yağışı görülmüyor.

Bu bölgelerin arasında ekvator çevresindeki alçak kesimler, Amazon Havzası, Sahra-altı Afrika'nın büyük bölümü, Güneydoğu Asya'nın alçak bölgeleri ve Avustralya'nın iç kesimleri bulunuyor.

Ancak haritada kar görülmemesi, bu bölgelere tarihin hiçbir döneminde kar yağmadığı anlamına gelmiyor. Buradaki sonuç, 1940'tan sonraki verilerde kar yağışının tespit edilip edilmemesine dayanıyor.