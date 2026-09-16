Dünyanın Yüzde 57’si 86 Yıldır Kar Görmedi: Harita Ortaya Çıkardı
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Meteorolog Ben Noll ve Simon Kuestenmacher'in paylaştığı harita, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülenerek gündeme oturdu. Harita, 1940'tan bu yana Dünya'nın hangi bölgelerinde kar yağdığına dair çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Peki bu sonucun bilimsel dayanağı ne ve Dünya'nın ne kadarı bu dönemde hiç kar görmedi?
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86 Yılda Kar Nereye Yağdı?
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Dünya'nın %43'ü Kar Gördü
Sahra'da Bile Kar Yağıyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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