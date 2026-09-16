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Dünyanın Yüzde 57’si 86 Yıldır Kar Görmedi: Harita Ortaya Çıkardı

Dünyanın Yüzde 57’si 86 Yıldır Kar Görmedi: Harita Ortaya Çıkardı

iklim değişikliği kar yağışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 15:24
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Meteorolog Ben Noll ve Simon Kuestenmacher'in paylaştığı harita, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülenerek gündeme oturdu. Harita, 1940'tan bu yana Dünya'nın hangi bölgelerinde kar yağdığına dair çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Peki bu sonucun bilimsel dayanağı ne ve Dünya'nın ne kadarı bu dönemde hiç kar görmedi? 

İşte detaylar! 

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86 Yılda Kar Nereye Yağdı?

86 Yılda Kar Nereye Yağdı?

Meteorolog Ben Noll'un paylaştığı harita, 1940'tan bu yana kar yağdığı veya kar yağmış olabileceği bölgeleri gösteriyor.

Haritanın en dikkat çeken noktalarından biri Papua Yeni Gine'deki Mount Wilhelm. Ekvatorun yalnızca 5 derece güneyinde bulunan dağın yüksekliği 4.500 metreyi geçiyor. Yani ekvatora çok yakın olmasına rağmen zirvesinde kar görülebiliyor.

Bu haritanın arkasında ise ECMWF'nin ERA5 adlı hava durumu veri seti bulunuyor. ERA5, 1940'tan günümüze kadar dünyanın farklı bölgelerindeki hava koşullarını incelemek için kullanılıyor.

Burada önemli bir ayrıntı var: Bu veriler, 86 yıl boyunca dünyanın her yerinde çekilmiş kar fotoğraflarından oluşmuyor. 

Geçmişteki hava durumu; eldeki ölçümler ve bilgisayar hesaplamaları kullanılarak yeniden oluşturuluyor. Bu nedenle haritadaki sonuçları, dünyaya yağan her kar tanesinin kesin bir kaydı olarak düşünmemek gerekiyor.

Dünya'nın %43'ü Kar Gördü

Dünya'nın %43'ü Kar Gördü

Ben Noll'un haritasına göre Dünya yüzeyinin yaklaşık %43'ünde, 1940'tan 2026'ya uzanan dönemde kar yağdığı veya kar yağmış olabileceği hesaplanıyor.

Bu oran yalnızca kutuplardaki soğuk bölgelerden oluşmuyor. Dağlar da haritada büyük bir yer kaplıyor. And Dağları, Himalayalar, Atlas Dağları ve Avustralya Alpleri kar görülen bölgeler arasında öne çıkıyor.

Çünkü kar yağması için sadece bulunduğunuz yerin ekvatora ya da kutuplara yakın olması gerekmiyor. Yükseklik de büyük önem taşıyor. Hava yükseldikçe sıcaklık düştüğü için, sıcak bölgelerdeki yüksek dağların zirvelerinde bile kar yağabiliyor.

Papua Yeni Gine'deki Mount Wilhelm de bunun en dikkat çekici örneklerinden biri. 

Ekvatora çok yakın olmasına rağmen 4.500 metreden fazla yüksekliği sayesinde kar görebiliyor.

Sahra'da Bile Kar Yağıyor

Sahra'da Bile Kar Yağıyor

Kar deyince akla çöller gelmese de Sahra'da da zaman zaman kar yağabiliyor. Cezayir'deki Aïn Séfra bölgesinde 1979'dan sonra 2016 ve 2018 yıllarında da kar görüldü. NASA ve USGS, bu sıra dışı hava olaylarını uydu görüntüleriyle belgeledi.

2016'da yağan karın büyük bölümü kısa sürede eridi. 2018'de ise bazı yüksek kesimlerde 10 ila 30 santimetre kar birikti. Sıcaklıkların yükselmesiyle bu karın büyük bölümü yaklaşık bir gün içinde eridi.

Yani dünyanın en sıcak ve kurak bölgelerinden biri olarak bilinen Sahra'da bile uygun hava koşulları oluştuğunda kar yağabiliyor.

Peki Nerelerde Kar Görülmedi?

Haritaya göre Dünya'nın yaklaşık %57'lik bölümünde 1940'tan bu yana kar yağışı görülmüyor.

Bu bölgelerin arasında ekvator çevresindeki alçak kesimler, Amazon Havzası, Sahra-altı Afrika'nın büyük bölümü, Güneydoğu Asya'nın alçak bölgeleri ve Avustralya'nın iç kesimleri bulunuyor.

Ancak haritada kar görülmemesi, bu bölgelere tarihin hiçbir döneminde kar yağmadığı anlamına gelmiyor. Buradaki sonuç, 1940'tan sonraki verilerde kar yağışının tespit edilip edilmemesine dayanıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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