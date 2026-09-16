article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Ne Kabini Var Ne Şoförü: Almanya'da Sürücüsüz Kamyon Yola Çıktı

Ne Kabini Var Ne Şoförü: Almanya'da Sürücüsüz Kamyon Yola Çıktı

Almanya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 15:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yolda önünüze çıkan kamyonun kabinine baktığınızda kimseyi görmediğinizi düşünün. Daha da tuhafı: Ortada bir kabin bile yok!

Almanya'nın Edermünde kentinde tam olarak böyle bir araç artık her gün yola çıkıyor. İsveçli teknoloji şirketi Einride ile Almanya'daki Lidl, kabinsiz ve SAE Seviye 4 otonom bir kamyonu kamuya açık bir yolda günlük operasyona aldı. Araçta ne sürücü var ne de olası bir soruna müdahale edecek güvenlik operatörü. Kamyon ülkenin meşhur marketi Lidl'in deposuyla mağazası arasında yük taşıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Araçta Sürücü de Güvenlik Operatörü de Yok: Depo ile Mağaza Arasında Yük Taşıyor

Araçta Sürücü de Güvenlik Operatörü de Yok: Depo ile Mağaza Arasında Yük Taşıyor

Görmüş olduğunuz kamyonun önünde sürücü koltuğu, direksiyon ya da cam bulunan bir bölüm yok. Kamyon baştan aşağı yük taşımak için tasarlanmış. SAE Seviye 4 ise otonom sürüşte kritik bir eşik: Araç belirlenmiş koşullarda sürüşün tamamını kendisi yapıyor, insanın devralmasını beklemiyor. Yani bu kamyonda 'gerekirse müdahale ederim' diyecek bir güvenlik operatörü de yok.

Görev tanımı ise oldukça somut. Araç, Lidl'in deposu ve dağıtım merkezi ile bir Lidl mağazası arasında gidip geliyor; yani depodan rafın arkasına kadar uzanan zincirin bir halkasını tamamen kendi başına yürütüyor. 

Einride'ın CEO'su Roozbeh Charli, şirketin ABD ve Avrupa'da 'gerçek hacimlerle, gerçek tarifelerle' otonom teslimatlar yaptığını söylüyor ve Almanya'yı şirketin kilit pazarlarından biri olarak tanımlıyor.

İzni Almak Kolay Olmadı: Almanya'nın Trafik Kurumu KBA Böyle Bir Belgeyi İlk Kez Verdi

İzni Almak Kolay Olmadı: Almanya'nın Trafik Kurumu KBA Böyle Bir Belgeyi İlk Kez Verdi

Bu haberin asıl ağırlığı aracın kendisinde değil, iznin nereden çıktığında. Almanya dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve Avrupa'nın en büyük karayolu taşımacılığı pazarı. Üstelik trafik güvenliği mevzuatı dünyanın en katı olanları arasında. KBA'nın verdiği Seviye 4 onayı da bu yüzden sıradan bir ruhsat değil: arkasında kurumla birlikte yürütülen kapsamlı bir güvenlik doğrulama süreci var ve bu süreç teknolojinin gerçek yol koşullarında güvenle çalıştığını teyit ediyor.

Charli bunu şöyle özetliyor: 'Almanya'nın onay süreci dünyadaki en zorlardan biri ve oradan izin almak bize güvenle büyümek için bir zemin veriyor.' Alman hükümeti cephesinde de olay bir vitrin projesi olarak görülüyor. Ulaştırma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Christian Hirte, 'Otonom ve sıfır emisyonlu sürüş bir gelecek vizyonu olmaktan çıkıp yollarımızda gerçeğe dönüştü' diyor ve Almanya'yı ileri mobilite teknolojilerinin test edildiği öncü ülke haline getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Arkasında Şoför Açığı Var: Rota Çok Duraklı Dağıtım Sistemine Genişletilecek

Arkasında Şoför Açığı Var: Rota Çok Duraklı Dağıtım Sistemine Genişletilecek

Peki bir market zinciri neden şoförsüz kamyona yatırım yapar? 

Einride ve Lidl'in açıklamasına göre sebep şoför açığı. Girişim, sürücü bulmakta yaşanan sıkıntıyı gidermeyi, malların akışında sürekliliği sağlamayı ve Lidl'in tedarik zincirinin dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor. 

Lidl Almanya'da Operasyonel Lojistik Direktörü Thomas Dangelmayer bunu şöyle anlatıyor: 'Zekâ verimlilik yaratır, bu da kalıcı olarak güvenilir ürün bulunabilirliğinin omurgasıdır. Bu yenilikçi projeyle teknolojik bir kilometre taşını adım adım ve güvenli biçimde, gerçek operasyonda test ediyoruz.'

Şirketler burada durmayı da düşünmüyor. Mevcut tek duraklı hat, çok duraklı bir dağıtım modeline genişletilecek ve Schwarz Group bünyesindeki diğer şirketlerle yeni uygulamalar değerlendirilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın