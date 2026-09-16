Ne Kabini Var Ne Şoförü: Almanya'da Sürücüsüz Kamyon Yola Çıktı

Görmüş olduğunuz kamyonun önünde sürücü koltuğu, direksiyon ya da cam bulunan bir bölüm yok. Kamyon baştan aşağı yük taşımak için tasarlanmış. SAE Seviye 4 ise otonom sürüşte kritik bir eşik: Araç belirlenmiş koşullarda sürüşün tamamını kendisi yapıyor, insanın devralmasını beklemiyor. Yani bu kamyonda 'gerekirse müdahale ederim' diyecek bir güvenlik operatörü de yok.

Görev tanımı ise oldukça somut. Araç, Lidl'in deposu ve dağıtım merkezi ile bir Lidl mağazası arasında gidip geliyor; yani depodan rafın arkasına kadar uzanan zincirin bir halkasını tamamen kendi başına yürütüyor.

Einride'ın CEO'su Roozbeh Charli, şirketin ABD ve Avrupa'da 'gerçek hacimlerle, gerçek tarifelerle' otonom teslimatlar yaptığını söylüyor ve Almanya'yı şirketin kilit pazarlarından biri olarak tanımlıyor.