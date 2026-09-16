Ne Kabini Var Ne Şoförü: Almanya'da Sürücüsüz Kamyon Yola Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yolda önünüze çıkan kamyonun kabinine baktığınızda kimseyi görmediğinizi düşünün. Daha da tuhafı: Ortada bir kabin bile yok!
Almanya'nın Edermünde kentinde tam olarak böyle bir araç artık her gün yola çıkıyor. İsveçli teknoloji şirketi Einride ile Almanya'daki Lidl, kabinsiz ve SAE Seviye 4 otonom bir kamyonu kamuya açık bir yolda günlük operasyona aldı. Araçta ne sürücü var ne de olası bir soruna müdahale edecek güvenlik operatörü. Kamyon ülkenin meşhur marketi Lidl'in deposuyla mağazası arasında yük taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araçta Sürücü de Güvenlik Operatörü de Yok: Depo ile Mağaza Arasında Yük Taşıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzni Almak Kolay Olmadı: Almanya'nın Trafik Kurumu KBA Böyle Bir Belgeyi İlk Kez Verdi
Arkasında Şoför Açığı Var: Rota Çok Duraklı Dağıtım Sistemine Genişletilecek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın