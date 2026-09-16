Bir Türk Kullanıcının Sincap Şakası Dünya Çapında Viral Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir X kullanıcısının küçük bir ofis şakası, kısa sürede beklenmedik bir küresel fenomene dönüştü. Sadece 1.000 civarı takipçisi olan 'leif' rumuzlu bir kullanıcı, şirket sunumlarının her slaytına yüzde 2 opaklıkta komik bir sincap fotoğrafı sakladığını paylaştı. Paylaşım kısa sürede 2 milyonun üzerinde görüntülenmeye, 200 binden fazla beğeniye ulaştı; yanıtlar sadece Türkçe kalmadı. Güney Kore'den Japonya'ya, Brezilya'dan Portekiz'e kadar farklı dillerden kullanıcılar konuya alıntıyla katıldı, kimi kendi sunumlarına aynı şakayı eklemeye karar verdi, kimi de 'Türk Twitter'ı bir altın madeni' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk paylaşım şöyleydi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kore'den gelen tepki: Her slaytta opaklığı yüzde 1 artırın diye şaka yaptı
Brezilya'dan gelen yorum: Türk Twitter'ı bir altın madeni dedi
Kendi fotoğrafını paylaşıp sincaba benzediğini söyledi
Üniversitede kendisinin de böyle bir şey yapması gerektiğini söyledi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı şakayı yapmak isteyenler çoğunluktaydı.
Kore'den bir kullanıcı sincabı çok çirkin bulduğunu yazdı
Türk kullanıcıların tepkileri de dikkat çekti.
Brezilya'dan biri şakayla kendi fotoğrafını silmesini istedi
Parodi hesabından esprili öneri geldi: Her yere koy
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın