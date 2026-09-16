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Bir Türk Kullanıcının Sincap Şakası Dünya Çapında Viral Oldu

Bir Türk Kullanıcının Sincap Şakası Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 15:41
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Bir X kullanıcısının küçük bir ofis şakası, kısa sürede beklenmedik bir küresel fenomene dönüştü. Sadece 1.000 civarı takipçisi olan 'leif' rumuzlu bir kullanıcı, şirket sunumlarının her slaytına yüzde 2 opaklıkta komik bir sincap fotoğrafı sakladığını paylaştı. Paylaşım kısa sürede 2 milyonun üzerinde görüntülenmeye, 200 binden fazla beğeniye ulaştı; yanıtlar sadece Türkçe kalmadı. Güney Kore'den Japonya'ya, Brezilya'dan Portekiz'e kadar farklı dillerden kullanıcılar konuya alıntıyla katıldı, kimi kendi sunumlarına aynı şakayı eklemeye karar verdi, kimi de 'Türk Twitter'ı bir altın madeni' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Kore'den gelen tepki: Her slaytta opaklığı yüzde 1 artırın diye şaka yaptı

Kore'den gelen tepki: Her slaytta opaklığı yüzde 1 artırın diye şaka yaptı
twitter.com

Brezilya'dan gelen yorum: Türk Twitter'ı bir altın madeni dedi

Brezilya'dan gelen yorum: Türk Twitter'ı bir altın madeni dedi
twitter.com

Kendi fotoğrafını paylaşıp sincaba benzediğini söyledi

Kendi fotoğrafını paylaşıp sincaba benzediğini söyledi
twitter.com

Üniversitede kendisinin de böyle bir şey yapması gerektiğini söyledi

Üniversitede kendisinin de böyle bir şey yapması gerektiğini söyledi
twitter.com
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Aynı şakayı yapmak isteyenler çoğunluktaydı.

Aynı şakayı yapmak isteyenler çoğunluktaydı.
twitter.com

Kore'den bir kullanıcı sincabı çok çirkin bulduğunu yazdı

Kore'den bir kullanıcı sincabı çok çirkin bulduğunu yazdı
twitter.com

Türk kullanıcıların tepkileri de dikkat çekti.

Türk kullanıcıların tepkileri de dikkat çekti.
twitter.com

Brezilya'dan biri şakayla kendi fotoğrafını silmesini istedi

Brezilya'dan biri şakayla kendi fotoğrafını silmesini istedi
twitter.com

Parodi hesabından esprili öneri geldi: Her yere koy

Parodi hesabından esprili öneri geldi: Her yere koy
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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