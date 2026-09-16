Bir Türk Kullanıcının Sincap Şakası Dünya Çapında Viral Oldu

Bir X kullanıcısının küçük bir ofis şakası, kısa sürede beklenmedik bir küresel fenomene dönüştü. Sadece 1.000 civarı takipçisi olan 'leif' rumuzlu bir kullanıcı, şirket sunumlarının her slaytına yüzde 2 opaklıkta komik bir sincap fotoğrafı sakladığını paylaştı. Paylaşım kısa sürede 2 milyonun üzerinde görüntülenmeye, 200 binden fazla beğeniye ulaştı; yanıtlar sadece Türkçe kalmadı. Güney Kore'den Japonya'ya, Brezilya'dan Portekiz'e kadar farklı dillerden kullanıcılar konuya alıntıyla katıldı, kimi kendi sunumlarına aynı şakayı eklemeye karar verdi, kimi de 'Türk Twitter'ı bir altın madeni' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.