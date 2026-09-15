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Ana Yüreğinden TikTok'ta Denk Gelinen Canlı Yayınlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Ana Yüreğinden TikTok'ta Denk Gelinen Canlı Yayınlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.09.2026 - 17:44
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Eski ismi Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Salı kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Peki neden?

Peki neden?
twitter.com

İkonik bir görüntü...

İkonik bir görüntü...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

TikTok yine bildiğiniz gibi...

TikTok yine bildiğiniz gibi...
twitter.com
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Mutlu olmak bu kadar kolay...

Mutlu olmak bu kadar kolay...
twitter.com

Gayet de basitmiş.

Gayet de basitmiş.
twitter.com

İletişim önemli.

İletişim önemli.
twitter.com

İyi misin?

İyi misin?

Ana yüreği...

Ana yüreği...
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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