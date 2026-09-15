Celine Dion İle Akraba, Magazin Tarihine Geçti, 140 IQ: Kim Bu Şarkıcı?
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Müzik ve magazin dünyası her zaman skandallar, ilginç tesadüfler ve büyük başarılarla şekilleniyor. Bugün odağımızda sadece şarkılarıyla değil, kırdığı rekorlar ve yarattığı tartışmalarla da çok konuşulan bir isim var. Senin için bazı çarpıcı ipuçlarını bir araya getirdik. Bakalım zekasından olaylı ilişkilerine kadar her detayıyla şaşırtan bu gizemli şarkıcıyı tahmin edebilecek misin?
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Ünlü yıldızın 140 gibi oldukça yüksek bir IQ seviyesi bulunuyor.
Aile ağacı Celine Dion ve Mark Wahlberg gibi isimlerle kesişiyor.
Dünyaca ünlü bir içecek markasıyla yaptığı reklam anlaşması büyük bir krize dönüştü.
Doksanlı yıllarda efsanevi rapçi Tupac Shakur ile gizli bir aşk yaşadı.
Altın Küre ödülü alırken aynı zamanda en kötü oyuncu ödüllerinin de aranan ismi oldu.
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Kim bu şarkıcı?
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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