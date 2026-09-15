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Celine Dion İle Akraba, Magazin Tarihine Geçti, 140 IQ: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Celine Dion İle Akraba, Magazin Tarihine Geçti, 140 IQ: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
15.09.2026 - 18:01
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Müzik ve magazin dünyası her zaman skandallar, ilginç tesadüfler ve büyük başarılarla şekilleniyor. Bugün odağımızda sadece şarkılarıyla değil, kırdığı rekorlar ve yarattığı tartışmalarla da çok konuşulan bir isim var. Senin için bazı çarpıcı ipuçlarını bir araya getirdik. Bakalım zekasından olaylı ilişkilerine kadar her detayıyla şaşırtan bu gizemli şarkıcıyı tahmin edebilecek misin?

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Ünlü yıldızın 140 gibi oldukça yüksek bir IQ seviyesi bulunuyor.

  • Dahi seviyesinde bir zekaya sahip olmasına rağmen ilginç bir politik geçmişi var. Kendisi 34 yaşına gelene kadar hiçbir ABD başkanlık seçiminde oy kullanma gereği duymamış.

Aile ağacı Celine Dion ve Mark Wahlberg gibi isimlerle kesişiyor.

  • Annesinin Kanada'ya uzanan kökenleri sayesinde müzik ve sinema dünyasından hiç beklenmedik isimlerle uzaktan akraba olduğu ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü bir içecek markasıyla yaptığı reklam anlaşması büyük bir krize dönüştü.

  • 1989 yılında çok popüler bir içecek firmasıyla beş milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Ancak çektiği klipte yanan haçlar kullandığı için dini kesimlerden büyük tepki topladı. Marka reklamı iptal etti ama ünlü şarkıcı parasını çoktan almıştı.

Doksanlı yıllarda efsanevi rapçi Tupac Shakur ile gizli bir aşk yaşadı.

Doksanlı yıllarda efsanevi rapçi Tupac Shakur ile gizli bir aşk yaşadı.
  • Bu ilişki yıllar sonra açık artırmaya düşen bir ayrılık mektubuyla ortaya çıktı. Tupac mektupta ünlü şarkıcının beyaz olmasının kendi hayran kitlesi üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını söyleyerek ilişkiyi bitirdiğini anlatıyordu.

Altın Küre ödülü alırken aynı zamanda en kötü oyuncu ödüllerinin de aranan ismi oldu.

Altın Küre ödülü alırken aynı zamanda en kötü oyuncu ödüllerinin de aranan ismi oldu.

Sinema kariyeri oldukça ilginç tezatlar barındırıyor. Bir müzikal filmindeki rolüyle Altın Küre kazandı ancak sinemanın en kötülerini seçen Altın Ahududu ödüllerini de defalarca evine götürdü. Üstelik bu kadar asi ve kışkırtıcı bir imajı varken dünyanın en hızlı satan çocuk kitaplarından birini kaleme aldı.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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