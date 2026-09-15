Celine Dion İle Akraba, Magazin Tarihine Geçti, 140 IQ: Kim Bu Şarkıcı?

Müzik ve magazin dünyası her zaman skandallar, ilginç tesadüfler ve büyük başarılarla şekilleniyor. Bugün odağımızda sadece şarkılarıyla değil, kırdığı rekorlar ve yarattığı tartışmalarla da çok konuşulan bir isim var. Senin için bazı çarpıcı ipuçlarını bir araya getirdik. Bakalım zekasından olaylı ilişkilerine kadar her detayıyla şaşırtan bu gizemli şarkıcıyı tahmin edebilecek misin?