Yeni Müzik Alarmı: Gregory Alan Isakov İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!
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Bazı sanatçılar vardır, bir şarkısını açarsın ve kendini hiç planlamadığın bir anda bütün albümü dinlerken bulursun. Gregory Alan Isakov da tam olarak öyle biri. Sakin, derin ve bir anda insanı başka bir yere götüren şarkılarıyla çalma listende kendine küçük ama sağlam bir yer açmaya geliyor.
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1. San Luis
2. If I Go, I'm Goin
3. Big Black Car
4. The Stable Song
5. Time Will Tell
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6. AMSTERDAM
7. Second Chances
8. Words
9. Master & A Hound
10. She Always Takes It Black
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