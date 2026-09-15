Yeni Müzik Alarmı: Gregory Alan Isakov İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

Bazı sanatçılar vardır, bir şarkısını açarsın ve kendini hiç planlamadığın bir anda bütün albümü dinlerken bulursun. Gregory Alan Isakov da tam olarak öyle biri. Sakin, derin ve bir anda insanı başka bir yere götüren şarkılarıyla çalma listende kendine küçük ama sağlam bir yer açmaya geliyor.