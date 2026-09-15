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Yeni Müzik Alarmı: Gregory Alan Isakov İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

etiket Yeni Müzik Alarmı: Gregory Alan Isakov İle Çalma Listeni Güncellemeye Hazırlan!

onedio.mimi - Onedio Editörü
15.09.2026 - 14:01
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Bazı sanatçılar vardır, bir şarkısını açarsın ve kendini hiç planlamadığın bir anda bütün albümü dinlerken bulursun. Gregory Alan Isakov da tam olarak öyle biri. Sakin, derin ve bir anda insanı başka bir yere götüren şarkılarıyla çalma listende kendine küçük ama sağlam bir yer açmaya geliyor.

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1. San Luis

Gece yarısı bomboş bir otoyolda tek başına araba sürerken gökyüzündeki yıldızları izliyormuş hissi veren, Isakov’un en büyüleyici parçası. Usulca akan vokali ve banjo tınıları, insanı hem derin bir huzura hem de hafif bir hüzne sürüklüyor.

2. If I Go, I'm Goin

Bir evin, bir anının veya artık ait hissetmediğin bir hayatın kapısını usulca kapatıp gitmenin ağırlığını taşıyor. Ahşap bir evin gıcırdayan döşemeleri gibi tanıdık ve insanın boğazında koca bir düğüm bırakan bir melankoliye sahip.

3. Big Black Car

İnsanın kendi iç dünyasına çekildiği, eski hatıralarla baş başa kaldığı yağmurlu pazar akşamlarının fon müziği gibi.

4. The Stable Song

Senfoni orkestrasıyla birleştiğinde adeta devasa bir duygu seline dönüşen, Gregory'nin imza başyapıtı. Her dinleyişte içini yıkayan o keman geçişleri, yarım kalmış ne varsa hepsini şefkatle kucaklıyor.

5. Time Will Tell

Zamanın iyileştirici gücüne ama bir o kadar da acımasız akışına yazılmış en naif mektuplardan biri. Gregory'nin o sakin ve bilge ses tonu, hayatın hızından yorulduğunda omuzlarına usulca dokunuyor.

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6. AMSTERDAM

Şarkının ritmi adeta tren raylarının tıkırtısını andırıyor ve kalbi sürekli uzaklara sürüklüyor. Hem gitmek isteyen hem de ait olduğu yere dönmeyi arzulayan o tatlı araf hissini mükemmel anlatıyor.

7. Second Chances

Hayatta bazen ikinci şansların ne kadar kıymetli olduğunu ve insanların birbirine tutunarak nasıl yeniden başlayabileceğini fısıldıyor. Şarkı başladığı andan itibaren içine öyle saf bir şefkat doluyor ki, insan kırıldığı yerlerden tekrar yeşerebileceğine inanıyor. Gösterişsiz ama bir o kadar da içe dokunan melodisiyle gerçek bir umut aşısı.

8. Words

Akustik gitarın dinginliğiyle Isakov'un fısıltılı vokali birleştiğinde, odadaki tüm gürültü bir anda yok oluyor. Fazla söze ihtiyaç duymadan, duyguların sadelikte ne kadar derinleşebileceğini gösteriyor.

9. Master & A Hound

Kısa ama insanın içine işleyen yaylı melodisiyle her defasında baştan dinleme isteği uyandırıyor.

10. She Always Takes It Black

Gitardaki her bir dokunuş, geçmişe dair özlenen o küçük detayları gözünün önüne getiriyor. Yormayan, sakin ama derininde çok samimi bir bağlılık barındıran enfes bir kapanış parçası.

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