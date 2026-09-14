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'Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Tançalan Tutuklandı: Kayınvalidesi ve Kuzeni de Adliyeye Sevk Edildi

'Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Tançalan Tutuklandı: Kayınvalidesi ve Kuzeni de Adliyeye Sevk Edildi

Van
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 19:41
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Sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Öz, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınmıştı. Eşi Mehmet Fatih Tançalan, 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınıyor. Çift, düğünlerinde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelmişti.

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İstanbul Emniyeti, Öz'ü gözaltına aldıktan sonra Van'a getirerek adliyeye sevk etti.

İstanbul Emniyeti, Öz'ü gözaltına aldıktan sonra Van'a getirerek adliyeye sevk etti.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, Öz'ü gözaltına aldı. Öz, Van'a getirilerek adliyeye sevk edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması sonucunda ünlü fenomen mahkemece tutuklandı.

Kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi de adliyeye sevk edildi.

Kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi de adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Öz'ün yakın çevresinden üç kişi daha ifadeye çağrıldı. 12 Eylül'de Muradiye'de yapılan aramada ziynet eşyası ve para ele geçirildiği bildirildi. Eşi Mehmet Fatih Tançalan, aynı suçlamayla daha önce tutuklanmıştı.

Çift, düğünlerinde geline takılan kilolarca altınla sosyal medyada gündem olmuştu.

Çift, düğünlerinde geline takılan kilolarca altınla sosyal medyada gündem olmuştu.

'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, 8 Eylül'de Van'ın Muradiye ilçesindeki evine yapılan gece baskınıyla gözaltına alınmıştı. Tançalan, altınları kuyumcudan emanet aldığını ve harcamaları sponsorlukla karşıladığını öne sürmüştü. MASAK, çiftin mal varlığını inceliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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