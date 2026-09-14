'Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Tançalan Tutuklandı: Kayınvalidesi ve Kuzeni de Adliyeye Sevk Edildi

Soruşturma kapsamında Öz'ün yakın çevresinden üç kişi daha ifadeye çağrıldı. 12 Eylül'de Muradiye'de yapılan aramada ziynet eşyası ve para ele geçirildiği bildirildi. Eşi Mehmet Fatih Tançalan, aynı suçlamayla daha önce tutuklanmıştı.