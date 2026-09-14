'Vanlı Kara Haydar'ın Eşi Çağla Öz Tançalan Tutuklandı: Kayınvalidesi ve Kuzeni de Adliyeye Sevk Edildi
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Sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandı. Öz, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınmıştı. Eşi Mehmet Fatih Tançalan, 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınıyor. Çift, düğünlerinde geline takılan kilolarca altınla gündeme gelmişti.
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İstanbul Emniyeti, Öz'ü gözaltına aldıktan sonra Van'a getirerek adliyeye sevk etti.
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Kayınvalidesi, kuzeni ve altınların bulunduğu evin sahibi de adliyeye sevk edildi.
Çift, düğünlerinde geline takılan kilolarca altınla sosyal medyada gündem olmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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