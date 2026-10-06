Budapeşte'de Rehberlik Yapan Boróka Székely, Fatma Betül Sayan Kaya ile Yaşadıklarını Anlattı: "Tam Kabustu"
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Fon soruşturmasında adı geçen ve görevlerinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaşadıklarını, Budapeşte'de şehir turuna rehberlik eden tercüman Boróka Székely anlattı. Székely, turun 1 saat 20 dakika gecikmeyle başladığını, kafede masa beğenilmeyince 'Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorum' denildiğini ve sürekli aşağılandığını iddia etti.
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Boróka Székely: "İkinci çocuğum doğduğunda yaşadım bu olayı. Tam kabustu."
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Székely: Türkçe rehber istenmesinin nedenini sonradan anladıklarını söyledi.
Székely: "Türk mü hissediyorsun, Macar mı?" diye soruldu.
Székely: Kafede "Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorum" denildi.
Székely: "Poz içinmiş her şey meğer"
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Székely: Margit Adası "vakit kaybı" bulundu, Abdi Paşa'nın mezarında fotoğraf çekildi.
Székely: Gül Baba türbesine çıkmak istenmedi, "Sağlığım iyi değil" denildi.
Székely: Programdan çıkarma önerisi kabul edilmedi, araç 20 dakika bekledi.
Székely: Elçilik aracı geri çağrıldı, "yürümeyelim" denildi
Székely: "Sürekli bizi aşağıladı"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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