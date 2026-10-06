Budapeşte'de Rehberlik Yapan Boróka Székely, Fatma Betül Sayan Kaya ile Yaşadıklarını Anlattı: "Tam Kabustu"

Székely, Kaya'nın kendisine 'Türk mü hissediyorsun, Macar mı?' diye sorduğunu, kendisinin de 'Niye Türk hissedeyim ki, Türkle evliyim' yanıtını verdiğini aktardı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın internetten çok beğendiği barok tarzdaki New York Cafe'ye girmekte ısrar ettiğini, oranın güzel kısımları için rezervasyon gerektiğini ve genellikle dolu olduğunu da ekledi.