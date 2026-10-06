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Budapeşte'de Rehberlik Yapan Boróka Székely, Fatma Betül Sayan Kaya ile Yaşadıklarını Anlattı: "Tam Kabustu"

Budapeşte'de Rehberlik Yapan Boróka Székely, Fatma Betül Sayan Kaya ile Yaşadıklarını Anlattı: "Tam Kabustu"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 08:46 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 08:51
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Fon soruşturmasında adı geçen ve görevlerinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaşadıklarını, Budapeşte'de şehir turuna rehberlik eden tercüman Boróka Székely anlattı. Székely, turun 1 saat 20 dakika gecikmeyle başladığını, kafede masa beğenilmeyince 'Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorum' denildiğini ve sürekli aşağılandığını iddia etti. 

Kaynak: X / @BorkaSzekely

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Boróka Székely: "İkinci çocuğum doğduğunda yaşadım bu olayı. Tam kabustu."

Boróka Székely: "İkinci çocuğum doğduğunda yaşadım bu olayı. Tam kabustu."
twitter.com

Székely, Budapeşte'yi gezmeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'ya şehri gezdirecek Türkçe bilen uzman olarak kendisinin önerildiğini yazdı.

9.00'da başlayacak şehir turu için otelin önünde hazır beklediklerini, Kaya'nın ise 10:20'de indiğini, yani 1 saat 20 dakika beklediklerini söyledi.

Székely: Türkçe rehber istenmesinin nedenini sonradan anladıklarını söyledi.

Székely: Türkçe rehber istenmesinin nedenini sonradan anladıklarını söyledi.
twitter.com

Székely'ye göre Türkçe rehber özellikle istenmişti. Sebebini gezi sırasında girdikleri dükkânlarda anladıklarını, Fatma Betül Sayan Kaya'nın İngilizcesinin çok kötü olduğunu yazdı.

Fatma Betül Sayan Kaya kendilerine selam vermeden lobiye geldiğini ve sürekli özel sorular sorduğunu belirten Székely, bu soruların bazılarının 'sorulmayacak cinsten' olduğunu söyledi.

Székely: "Türk mü hissediyorsun, Macar mı?" diye soruldu.

Székely: "Türk mü hissediyorsun, Macar mı?" diye soruldu.
twitter.com

Székely, Kaya'nın kendisine 'Türk mü hissediyorsun, Macar mı?' diye sorduğunu, kendisinin de 'Niye Türk hissedeyim ki, Türkle evliyim' yanıtını verdiğini aktardı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın internetten çok beğendiği barok tarzdaki New York Cafe'ye girmekte ısrar ettiğini, oranın güzel kısımları için rezervasyon gerektiğini ve genellikle dolu olduğunu da ekledi.

Székely: Kafede "Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorum" denildi.

Székely: Kafede "Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorum" denildi.
twitter.com

Székely'e göre girişe yakın iki masa boştu ama Kaya orayı beğenmedi ve 'Aşağıda bak' dedi. Masaların dolu olduğu söylenince Kaya'nın 'Benim için boşaltırlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorum burada' dediğini yazdı.

Söylenenleri çevirmeden, rica ile istenileni hallettiklerini belirten Székely, kendilerine tek bir teşekkür edilmediğini öne sürdü.

Székely: "Poz içinmiş her şey meğer"

Székely: "Poz içinmiş her şey meğer"
twitter.com

Székely, Kaya'nın şehir turunda camiyi özellikle sorduğunu, 'Yirmi dakikada bir bizi camiye ne zaman götürecek?' diye yanındakilere seslendiğini yazdı. Kendisinin yanında yürürken adının yerine 'bu' denildiğini duyduğunu söyledi.

Mescide gidildiğinde Fatma Betül Sayan Kaya'nın içeride fotoğraf çektirip 'devam edelim' dediğini belirten Székely, her şeyin poz için olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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Székely: Margit Adası "vakit kaybı" bulundu, Abdi Paşa'nın mezarında fotoğraf çekildi.

Székely: Margit Adası "vakit kaybı" bulundu, Abdi Paşa'nın mezarında fotoğraf çekildi.
twitter.com

Székely'e göre Kaya, Margit Adası'nı hiç beğenmeyip 'vakit kaybı' dedi. Yanlarındaki Budapeşte kültür müdürü bu tavra şaşırdı.

Buda Kalesi'ne çıkan grup, Budapeşte'nin son Osmanlı paşası Abdurrahman Abdi Paşa'nın şehit olduğu yerdeki mezarına gitmek istedi. Székely, Kaya'nın orada yalnızca fotoğraf çektirdiğini yazdı.

Székely: Gül Baba türbesine çıkmak istenmedi, "Sağlığım iyi değil" denildi.

Székely: Gül Baba türbesine çıkmak istenmedi, "Sağlığım iyi değil" denildi.
twitter.com

Kaleden ayrılıp Gül Baba türbesine yönelen grup, merdivenlerle çıkılan Gül Baba tepesine geldi. Székely'e göre Fatma Betül Sayan Kaya 'Buraya çıkmak zorunda mıyız?' diye sordu. Herkesin çıktığı söylenince de 'Yukarıya giden araç varsa öyle yapalım, ben çıkamam, sağlığım iyi değil' dedi.

Székely: Programdan çıkarma önerisi kabul edilmedi, araç 20 dakika bekledi.

Székely: Programdan çıkarma önerisi kabul edilmedi, araç 20 dakika bekledi.
twitter.com

Székely, 'Çıkamazsanız programdan çıkaralım' dediklerini ama Kaya'nın bunu da istemediğini yazdı. Kaya'yı sırtlarında taşıyamayacaklarını belirten Székely, Kaya'nın başka bir yol bulunması için ısrar ettiğini söyledi.

Birinin araçla üst mahalleye çıkılıp biraz yürünebileceğini söylemesi üzerine araç 20 dakika beklemiş.

Székely: Elçilik aracı geri çağrıldı, "yürümeyelim" denildi

Székely: Elçilik aracı geri çağrıldı, "yürümeyelim" denildi
twitter.com

Székely'e göre grubu oraya götüren elçilik aracı onları bıraktıktan sonra öteye park etmişti. Fatma Betül Sayan Kaya aracı çağırınca araç geri döndü. Bilmedikleri sokaklarda büyük aracın neredeyse sıkışacağını belirten Székely, sonunda yukarı çıktıklarını ama türbeye hâlâ mesafe olduğu için Kaya'nın 'yürümeyelim' dediğini yazdı.

Székely: "Sürekli bizi aşağıladı"

Székely: "Sürekli bizi aşağıladı"
twitter.com

Türbeye birkaç dakika yürüyerek gidilebiliyordu ama Székely'e göre Kaya yine yürümek istemedi. Türbe bahçesine araç girmediğini, 5 dakika yürümek gerektiğini söylediklerini yazdı.

Székely, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'beceriksizlik, ciddiyetsizlik' gibi sözler söylediğini, istemeye istemeye yürüdüğünü ve sürekli kendilerini aşağıladığını öne sürdü.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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