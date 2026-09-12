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Çağla Öz Kimdir, Kaç Yaşında? Çağla Öz Neden Gözaltına Alındı?

Çağla Öz Kimdir, Kaç Yaşında? Çağla Öz Neden Gözaltına Alındı?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 18:27
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Çağla Öz, sosyal medya paylaşımları ve moda sektöründeki girişimleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni ve girişimci. Öz, özellikle “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile yaptığı gösterişli düğünün ardından gündeme geldi.

Mehmet Fatih Tançalan'ın düğün görüntülerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi. Bir süredir aranan Öz, bugün İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Peki Çağla Öz kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?

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Çağla Öz Kimdir, Kaç Yaşında?

Çağla Öz Kimdir, Kaç Yaşında?

Çağla Öz, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 27 yaşında olan Öz'ün Beykent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim aldığı ve Luxury Boutique Turkey isimli markanın kurucusu olduğu aktarılıyor.

Moda sektöründe faaliyet gösteren Öz, sosyal medyada da moda, seyahat ve lüks yaşam temalı paylaşımlarıyla tanınıyor. Luxury Boutique Turkey markası üzerinden giyim, ayakkabı ve aksesuar alanlarında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Çağla Öz, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile yaptığı düğünle son dönemde daha geniş bir kesimin gündemine geldi. Van'da gerçekleştirilen düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve paranın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Çağla Öz Neden Gözaltına Alındı?

Çağla Öz Neden Gözaltına Alındı?

Çağla Öz hakkında, eşi Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Tançalan, düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve paranın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında çiftin mali hareketleri ve mal varlıkları da incelemeye alındı. MASAK raporunda Tançalan'ın mali hareketleriyle yaşam standardı arasında uyumsuzluk bulunduğu yönünde tespitlerin yer aldığı bildirildi.

Çağla Öz hakkında verilen gözaltı kararının ardından bir süredir arama çalışmaları devam ediyordu. 12 Eylül'de İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandığı bildirildi. Öz'ün yakalanmasının ardından soruşturma kapsamında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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