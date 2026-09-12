Çağla Öz Kimdir, Kaç Yaşında? Çağla Öz Neden Gözaltına Alındı?

Çağla Öz, sosyal medya paylaşımları ve moda sektöründeki girişimleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni ve girişimci. Öz, özellikle “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile yaptığı gösterişli düğünün ardından gündeme geldi.

Mehmet Fatih Tançalan'ın düğün görüntülerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Çağla Öz hakkında da gözaltı kararı verildi. Bir süredir aranan Öz, bugün İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Peki Çağla Öz kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?