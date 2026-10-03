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"Hesaba 45 Bin Lira Yattı" Mesajı Geldi Ama Bakiye Aynıydı: Dolandırıcılıkta Yeni Tuzak!

"Hesaba 45 Bin Lira Yattı" Mesajı Geldi Ama Bakiye Aynıydı: Dolandırıcılıkta Yeni Tuzak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 13:32
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İkinci el eşya satanları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi sosyal medyada gündem oldu. X'te 'Ömer Baba' adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, ilan sitesine koyduğu laptop için 45 bin liralık bir ödeme tuzağıyla karşılaştığını anlattı. Banka adıyla gelen SMS de gösterilen dekont da sahteydi; para hesaba hiç yatmadığı için dolandırıcılık son anda önlendi.

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Sosyal medya kullanıcısı dolandırmaktan nasıl kıl payı kurtulduğunu anlattı👇🏻

Sosyal medya kullanıcısı dolandırmaktan nasıl kıl payı kurtulduğunu anlattı👇🏻
twitter.com

'Dün az kalsın 45 bin lira dolandırılıyordum, kıl payı kurtuldum.

​İkinci el laptopu ilan sitesine koydum. 2 saat geçmeden biri yazdı: 'Abi ben şehir dışındayım, parasını atayım, oğlum gelip elden alsın.' Gayet efendi konuştu, tamam dedim.

​Yarım saat sonra çocuk geldi. Cihaza baktı, 'Tamam abi, babam parayı atıyor' dedi.

​O an telefonuma bildirim geldi. Mesajın başlığında bildiğin benim bankanın adı yazıyor: 'TRxx hesabınıza 45.000 TL transfer edilmiştir.'

​Banka uygulamasını bir açtım, bakiye aynı. Çocuk da hemen kendi telefonundan dekont gösteriyor, 'Abi bazen hemen düşmüyor, bak para çıktı benden' diye sıkıştırıyor. Dekont da birebir gerçek gibi duruyor.

​'Sistemde göreyim öyle vereyim' dedim. Çocuk bir anda renk değiştirdi, 'Söz verdin, parayı aldın cihazı vermiyorsun' diye sesini yükseltmeye başladı. Bayağı psikolojik baskı yapıyor yani, beni suçlu hissettirecek.

​'10 dakika çay içelim, hesaba düşsün öyle gidersin' dedim. Çocuk 'Ben dışarıda bekleyeyim' deyip merdivenlerden aşağı koşmaya başladı.

​Olay sonradan çözüldü:

​İnternetteki sahte SMS servisleriyle banka adıyla SMS atmışlar.

​Gösterdiği dekont zaten önceden hazırlanmış sahte şablon.

​Biri telefonda güven verirken diğeri kapıda acele ettirip baskı kuruyor.

​Satış yaparken hesabınızda parayı kendi gözünüzle görmeden kimseye bir şey teslim etmeyin. SMS'e, dekonta, tatlı dile sakın kanmayın.'

Tuzağa dikkat! Sahte SMS servisleri, gönderici adı olarak bir bankanın ismini gösteren mesajlar atabiliyor.

Tuzağa dikkat! Sahte SMS servisleri, gönderici adı olarak bir bankanın ismini gösteren mesajlar atabiliyor.

Paylaşımda aktarıldığına göre olay sonradan çözüldü. İnternette bulunan sahte SMS servisleri, gönderici adı olarak bir bankanın ismini gösteren mesajlar atabiliyor. Kapıda gösterilen dekont ise önceden hazırlanmış sahte bir şablondan ibaretti. Yani ne telefona düşen bildirim ne de ekrandaki belge, paranın gerçekten hesaba geçtiğini gösteriyordu.

Yöntemin asıl gücü iş bölümünde yatıyor. Anlatılana göre iki kişilik bir ekip devreye giriyor: Biri telefonda kibar ve güven verici bir tavırla satıcıyı yumuşatıyor, diğeri kapıda acele ettirip psikolojik baskı kuruyor. Amaç, satıcının düşünmeye vakit bulamaması ve 'söz verdin' suçlamasıyla utanıp cihazı teslim etmesi.

Kullanıcının paylaşımındaki uyarı kısa ve net: Satış yaparken parayı kendi hesabınızda gözünüzle görmeden kimseye ürün teslim etmeyin. SMS'e, dekonta ya da tatlı dile kanmamak gerekiyor. Bakiyeyi mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kendiniz kontrol etmek, bu tür tuzakların önüne geçmenin en basit yolu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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