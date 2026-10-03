"Hesaba 45 Bin Lira Yattı" Mesajı Geldi Ama Bakiye Aynıydı: Dolandırıcılıkta Yeni Tuzak!

'Dün az kalsın 45 bin lira dolandırılıyordum, kıl payı kurtuldum.

​İkinci el laptopu ilan sitesine koydum. 2 saat geçmeden biri yazdı: 'Abi ben şehir dışındayım, parasını atayım, oğlum gelip elden alsın.' Gayet efendi konuştu, tamam dedim.

​Yarım saat sonra çocuk geldi. Cihaza baktı, 'Tamam abi, babam parayı atıyor' dedi.

​O an telefonuma bildirim geldi. Mesajın başlığında bildiğin benim bankanın adı yazıyor: 'TRxx hesabınıza 45.000 TL transfer edilmiştir.'

​Banka uygulamasını bir açtım, bakiye aynı. Çocuk da hemen kendi telefonundan dekont gösteriyor, 'Abi bazen hemen düşmüyor, bak para çıktı benden' diye sıkıştırıyor. Dekont da birebir gerçek gibi duruyor.

​'Sistemde göreyim öyle vereyim' dedim. Çocuk bir anda renk değiştirdi, 'Söz verdin, parayı aldın cihazı vermiyorsun' diye sesini yükseltmeye başladı. Bayağı psikolojik baskı yapıyor yani, beni suçlu hissettirecek.

​'10 dakika çay içelim, hesaba düşsün öyle gidersin' dedim. Çocuk 'Ben dışarıda bekleyeyim' deyip merdivenlerden aşağı koşmaya başladı.

​Olay sonradan çözüldü:

​İnternetteki sahte SMS servisleriyle banka adıyla SMS atmışlar.

​Gösterdiği dekont zaten önceden hazırlanmış sahte şablon.

​Biri telefonda güven verirken diğeri kapıda acele ettirip baskı kuruyor.

​Satış yaparken hesabınızda parayı kendi gözünüzle görmeden kimseye bir şey teslim etmeyin. SMS'e, dekonta, tatlı dile sakın kanmayın.'