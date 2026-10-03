"Hesaba 45 Bin Lira Yattı" Mesajı Geldi Ama Bakiye Aynıydı: Dolandırıcılıkta Yeni Tuzak!
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İkinci el eşya satanları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi sosyal medyada gündem oldu. X'te 'Ömer Baba' adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, ilan sitesine koyduğu laptop için 45 bin liralık bir ödeme tuzağıyla karşılaştığını anlattı. Banka adıyla gelen SMS de gösterilen dekont da sahteydi; para hesaba hiç yatmadığı için dolandırıcılık son anda önlendi.
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Sosyal medya kullanıcısı dolandırmaktan nasıl kıl payı kurtulduğunu anlattı👇🏻
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Tuzağa dikkat! Sahte SMS servisleri, gönderici adı olarak bir bankanın ismini gösteren mesajlar atabiliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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