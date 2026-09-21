Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'ndan Uyarı: WhatsApp'ta Yakının Numarasından Borç İsteyen Yeni Dolandırıcılık
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, WhatsApp üzerinden yürütülen yeni bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekti. Haskoloğlu'na göre son bir hafta içinde en az üç kişi, yakınlarına ait gerçek WhatsApp numaralarından borç para istenmesiyle karşılaştı; dolandırıcılar önceki sohbet geçmişiyle uyumlu bir üslup kullanarak güven kazanıyor. İşin en çarpıcı yanı ise numaranın gerçek sahibinin, kendi hesabından gönderilen bu sahte mesajlardan hiçbir şekilde haberinin olmaması.
Kaynak: Gazeteci İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) - X paylaşımı
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Dolandırıcı, Sabiha adlı kişinin numarasından yazarak 58 bin liralık acil bir havale için IBAN gönderdi.
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Dolandırıcı parayı alana kadar dekont isteyerek baskı kurdu, ekranda ise sadece "okunmadı" uyarısı kaldı.
Numaranın gerçek sahibi, kendi telefonunda aynı saatte sadece anlamsız tek bir nokta mesajı görüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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