Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'ndan Uyarı: WhatsApp'ta Yakının Numarasından Borç İsteyen Yeni Dolandırıcılık

Haskoloğlu'nun paylaştığı bir başka görüntüde, numarası kullanılan kişinin kendi telefonundaki sohbet ekranı yer alıyor. Ekranda dolandırıcının yazdığı hiçbir mesaj görünmezken, aynı saat diliminde (17.39) sadece tek bir nokta işaretinden ibaret, anlamsız bir mesaj kayıtlara geçiyor. Haskoloğlu, 'Kendi numarasından gönderilen mesajları göremiyor... arkadaşının gönderdiği mesajı da göremiyor, sadece o andan önceki mesajları görüyor' diyerek WhatsApp'ın bu senkronizasyon açığına işaret ediyor ve 'META yetkilileri de dâhil, ilgili eksiklikleri olan her kim varsa bu konuda hesap vermeli' çağrısında bulunuyor. Gazeteci paylaşımını Adalet Bakanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı da etiketleyerek yaptı; tüm vatandaşlara borç isteyen kişiyi bizzat aramalarını ya da yakınını arayıp teyit etmelerini, IBAN'daki ismin arkadaşlarına ait olmayabileceğini unutmamalarını istedi.