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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'ndan Uyarı: WhatsApp'ta Yakının Numarasından Borç İsteyen Yeni Dolandırıcılık

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'ndan Uyarı: WhatsApp'ta Yakının Numarasından Borç İsteyen Yeni Dolandırıcılık

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 19:28
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, WhatsApp üzerinden yürütülen yeni bir dolandırıcılık yöntemine dikkat çekti. Haskoloğlu'na göre son bir hafta içinde en az üç kişi, yakınlarına ait gerçek WhatsApp numaralarından borç para istenmesiyle karşılaştı; dolandırıcılar önceki sohbet geçmişiyle uyumlu bir üslup kullanarak güven kazanıyor. İşin en çarpıcı yanı ise numaranın gerçek sahibinin, kendi hesabından gönderilen bu sahte mesajlardan hiçbir şekilde haberinin olmaması. 

Kaynak: Gazeteci İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) - X paylaşımı

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Dolandırıcı, Sabiha adlı kişinin numarasından yazarak 58 bin liralık acil bir havale için IBAN gönderdi.

Dolandırıcı, Sabiha adlı kişinin numarasından yazarak 58 bin liralık acil bir havale için IBAN gönderdi.

Haskoloğlu'nun paylaştığı yazışmada dolandırıcı, kurbanın tanıdığı Sabiha isimli kişinin numarasından 'Bana büyük bir iyilik yapabilir misin?' mesajıyla başlıyor. Ardından 'Limitimi aştım, 58 bin liralık havale gönderilemiyor' bahanesiyle 'Benim için hemen havale yapıp ödeyebilir misin? Yarın kesinlikle hemen geri vereceğim, söz' diyerek karşı tarafı acele ettiriyor. 

Hesap istendiğinde gönderilen IBAN'ın sahibi olarak 'ŞENTÜRK KORUCU' adı görünüyor. Dolandırıcılığı diğer yöntemlerden ayıran nokta da burada ortaya çıkıyor: mesaj, taklit ya da bilinmeyen bir numaradan değil, +90 536 ile başlayan ve kurbanın rehberinde zaten kayıtlı gerçek bir hattan geliyor. Haskoloğlu, paylaşılan IBAN'daki ismin çoğu zaman mesajı atan tanıdığa ait olmadığını da ayrıca vurguluyor.

Dolandırıcı parayı alana kadar dekont isteyerek baskı kurdu, ekranda ise sadece "okunmadı" uyarısı kaldı.

Dolandırıcı parayı alana kadar dekont isteyerek baskı kurdu, ekranda ise sadece "okunmadı" uyarısı kaldı.

Para talebinin ardından dolandırıcı 'Havale tamamlandığında dekontu bana gönder' ve 'Havale tamamlandı mı?' mesajlarıyla süreci hızlandırmaya çalışıyor. Saat 17.39'da hesabın gerçek sahibinin ekranında beliren tek iz ise okunmamış tek bir mesaj bildirimi. Yani hesabı gerçekten kullanan kişi, kendi numarasından o sırada yürüyen dolandırıcılık trafiğinin farkına dahi varamıyor; ekranında sadece '1 okunmamış mesaj' ibaresi kalıyor.

Numaranın gerçek sahibi, kendi telefonunda aynı saatte sadece anlamsız tek bir nokta mesajı görüyor.

Numaranın gerçek sahibi, kendi telefonunda aynı saatte sadece anlamsız tek bir nokta mesajı görüyor.

Haskoloğlu'nun paylaştığı bir başka görüntüde, numarası kullanılan kişinin kendi telefonundaki sohbet ekranı yer alıyor. Ekranda dolandırıcının yazdığı hiçbir mesaj görünmezken, aynı saat diliminde (17.39) sadece tek bir nokta işaretinden ibaret, anlamsız bir mesaj kayıtlara geçiyor. Haskoloğlu, 'Kendi numarasından gönderilen mesajları göremiyor... arkadaşının gönderdiği mesajı da göremiyor, sadece o andan önceki mesajları görüyor' diyerek WhatsApp'ın bu senkronizasyon açığına işaret ediyor ve 'META yetkilileri de dâhil, ilgili eksiklikleri olan her kim varsa bu konuda hesap vermeli' çağrısında bulunuyor. Gazeteci paylaşımını Adalet Bakanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı da etiketleyerek yaptı; tüm vatandaşlara borç isteyen kişiyi bizzat aramalarını ya da yakınını arayıp teyit etmelerini, IBAN'daki ismin arkadaşlarına ait olmayabileceğini unutmamalarını istedi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun gündem olan paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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