iPhone Kullanıcılarını Hedef Alan Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Kişilerin Hesapları Boşaltılıyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 14:14

Son dönemde dijital dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. iPhone kullanıcılarını hedef alan bu yeni yöntemde, sahte işlem uyarıları ve güvenlik bildirimleri üzerinden kişiler paniğe sürüklenerek tuzağa çekiliyor. Gerçek gibi görünen mesajlar ve ikna edici telefon görüşmeleriyle ilerleyen süreçte, kullanıcıların kendi rızalarıyla para transferi yapmaları sağlanıyor. Uzmanlar ise bu tür girişimlerin giderek daha profesyonel hale geldiğine dikkat çekerek, en küçük şüphede bile resmi kanallar dışında hiçbir işlem yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

Akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi hızla yayılıyor.

Özellikle iPhone sahiplerini hedef alan bu sistemde, sahte “Apple Pay dolandırıcılık uyarıları” ve baskı kuran telefon aramaları üzerinden kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçirilmeye çalışılıyor.

Dolandırıcılar genellikle, şüpheli bir işlem yapıldığına dair mesajlar göndererek kullanıcıları paniğe sürüklüyor.

Bu mesajlarda yer alan telefon numaralarının aranması istendiğinde ise, karşı taraf kendini banka görevlisi, Apple destek ekibi ya da hatta kolluk kuvveti olarak tanıtabiliyor. Güven kazanan dolandırıcılar, hesapların tehlikede olduğu bahanesiyle kullanıcıları hızlı hareket etmeye zorluyor.

Bazı vakalarda mağdurların, paralarını “güvenli bir hesaba” aktarmaları, nakit çekmeleri ya da Apple Pay ve benzeri yöntemlerle ödeme yapmaları isteniyor. Bu noktada kritik detay şu: İşlem kullanıcı tarafından onaylandığı için, kaybedilen paranın geri alınması çoğu zaman mümkün olmuyor.

Uzmanlara göre bu tür dolandırıcılık girişimlerinde dikkat edilmesi gereken bazı açık işaretler var. Beklenmedik işlem uyarıları, acil hareket etme baskısı, bilinmeyen numaralara yönlendirme ve kişisel bilgi talepleri en önemli risk göstergeleri arasında yer alıyor.

Şüpheli bir mesaj alındığında, bağlantılara tıklamamak ve mesajda yer alan numaraları aramamak gerekiyor. Bunun yerine, ilgili banka ya da Apple ile yalnızca resmi iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi öneriliyor. Ayrıca Apple Pay hareketlerinin doğrudan cihaz üzerinden kontrol edilmesi de güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
