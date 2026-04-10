iPhone Kullanıcılarını Hedef Alan Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Kişilerin Hesapları Boşaltılıyor

Bu mesajlarda yer alan telefon numaralarının aranması istendiğinde ise, karşı taraf kendini banka görevlisi, Apple destek ekibi ya da hatta kolluk kuvveti olarak tanıtabiliyor. Güven kazanan dolandırıcılar, hesapların tehlikede olduğu bahanesiyle kullanıcıları hızlı hareket etmeye zorluyor.

Bazı vakalarda mağdurların, paralarını “güvenli bir hesaba” aktarmaları, nakit çekmeleri ya da Apple Pay ve benzeri yöntemlerle ödeme yapmaları isteniyor. Bu noktada kritik detay şu: İşlem kullanıcı tarafından onaylandığı için, kaybedilen paranın geri alınması çoğu zaman mümkün olmuyor.

Uzmanlara göre bu tür dolandırıcılık girişimlerinde dikkat edilmesi gereken bazı açık işaretler var. Beklenmedik işlem uyarıları, acil hareket etme baskısı, bilinmeyen numaralara yönlendirme ve kişisel bilgi talepleri en önemli risk göstergeleri arasında yer alıyor.

Şüpheli bir mesaj alındığında, bağlantılara tıklamamak ve mesajda yer alan numaraları aramamak gerekiyor. Bunun yerine, ilgili banka ya da Apple ile yalnızca resmi iletişim kanalları üzerinden iletişime geçilmesi öneriliyor. Ayrıca Apple Pay hareketlerinin doğrudan cihaz üzerinden kontrol edilmesi de güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor.