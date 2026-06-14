Sevgili Kova, bu hafta başı İkizler burcundaki Yeni Ay zihnini o kadar çok fikirle dolduruyor ki, hangisini uygulayacağını şaşırıp bir tür yaratıcı tıkanıklık yaşıyorsun. Odaklanma sorunu nedeniyle teslim tarihlerini kaçırabilir veya projelerde önemli detayları atlayabilirsin. Kendini üretkenliğe zorlamak yerine masadan biraz uzaklaşıp zihnini boşaltmak hataları engelliyor.

Hafta ortasında Boğa burcundaki Chiron etkisi ev ve aile yaşantındaki sorumlulukları kariyerinin önüne koymanı zorunlu kılıyor. Ailevi bir sağlık sorunu, evde çıkan acil bir masraf veya taşınma telaşı yüzünden iş yerinden izin almak durumunda kalabiliyorsun. Mesleki hırslarını askıya alıp yuvana dönmek, bu hafta mecburi bir tercih oluyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş'in Yengeç burcuna geçişi bağımsız ve soğuk tavrını kırarak aşkta tamamen şefkat aramana neden oluyor. İlişkin varsa, dışarıda sosyalleşmek yerine partnerinle eve kapanıp başını onun omzuna yaslamak ve sadece anlaşılmak istiyorsun. Bekarsan, zihinsel tartışmalardan yorulup, sana felsefe yapacak değil, çorba yapacak ve saçını okşayacak merhametli insanlara ihtiyaç duyuyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…