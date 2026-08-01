Sevgili Kova, bugün gündüz zihnin konuşmalar ve fikirlerle meşgulken, gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle iletişim enerjin hızlanıyor. İş hayatında bir yazışma, bir sunum ya da kısa bir görüşme bugün öne çıkıyor. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir konuşmada söylemek isteyip de tutunduğun bir sözü açığa çıkarabilir. Bugün düşüncelerini ifade ederken dozunu ayarlamalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, geçmişte sesini duyuramadığın için oluşan bir kırgınlığı onarman için sana alan tanıyor.

Maddi konularda yakın çevrenle bağlantılı bir konu gündeme geliyor. Kısa bir yolculuk, bir ulaşım masrafı ya da bir kardeşinle paylaştığın bir gider bugün karşına çıkabilir. Venüs’ün Başak’taki dikkatli enerjisi, bu konuda net olman için sana yol gösteriyor. Sözlü bir anlaşmayı yazılı hale getirmelisin.

Aşk hayatında ifade gücü öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine uzun süredir söyleyemediğin bir şeyi bugün içten bir dille anlatabilirsin. Bekar bir Kova burcu isen, geçmişte yanlış anlaşıldığın için mesafeli davrandığın biri aklına gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…