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Kova Burcu right-white
1 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 1 Ağustos Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, 1 Ağustos tarihinde Ay’ın Balık burcundaki ilerleyişi kazançların ve maddi güvenliğin üzerine düşünmene neden olabilir. Plüton burcunda retro hareketini sürdürürken hem iş hayatındaki konumunu hem de ne kadarını hak ettiğini daha ciddi sorgulayabilirsin. Maaş, ücret ya da yaptığın bir işin karşılığı konusunda yeni bir talepte bulunmak isteyebilirsin. Bugün kendi değerini küçümsememek önemli olacak.

Maddi tarafta beklediğin bir ödeme hesabına geçebilir veya yeni bir kazanç seçeneği gündeme gelebilir. Bununla birlikte keyfi harcamalar da artabilir. Elindeki parayı hemen tüketmek yerine bir kısmını korumak daha rahat hissettirecektir.

Peki ya aşk? Eğer bir ilişkin varsa, para ya da ortak harcamalarla ilgili farklı düşünceleriniz küçük bir gerginlik yaratabilir. Konuyu güç savaşına çevirmemek önemli olacak. Ama eğer bekarsan, iş veya alışveriş bağlantılı bir ortamda sakin ve maddi konularda oldukça kontrollü biriyle tanışabilirsin. İlk etapta mesafeli başlayan iletişim güven duygusuyla gelişebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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