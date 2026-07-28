Sevgili Kova, bugün burcunda gerçekleşen Dolunay ile birlikte sahne tamamen senin! Son aylarda değiştirmeye çalıştığın bir konu artık görünür bir sonuca ulaşabilir ve hayatının bundan sonraki bölümünde nasıl bir yerde durmak istediğine karar verebilirsin. İş hayatında sana uygun olmadığını düşündüğün bir görevden çekilmek, çalışma biçimini değiştirmek ya da kendi fikirlerini daha özgürce ortaya koyabileceğin bir yön seçmek gündeminde olabilir. Başkalarının senden beklediği kişi olmak yerine kendi şartlarını belirlemek isteyeceksin.

Maddi konularda kişisel bir hedef için ayırdığın parayı kullanma kararı verebilirsin. Uzun zamandır almak istediğin önemli bir şey ya da kendine yapacağın bir yatırım gündeme gelebilir. Yine de yalnızca “hak ettim” düşüncesiyle bütçenin sınırlarını aşmamaya dikkat et.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerine ilişkide daha fazla kişisel alana ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirsin. Bu talebin uzaklaşmak anlamına gelmediğini doğru anlatman, aranızdaki yanlış anlaşılmayı önleyecektir. Bekar bir Kova burcu isen, bugün dikkatleri üzerine çekebilirsin! Ancak sana yaklaşan kişiler arasından alışılmış özelliklere sahip olanı değil, düşünce biçimiyle seni şaşırtan birini seçmen mümkün. İlk sohbetinizde ortaya çıkan sıra dışı bir ortak nokta, yeniden görüşmek istemen için yeterli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…