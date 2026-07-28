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ABD'de Yaz Saati Uygulaması Kalıcı Hale Geliyor

ABD'de Yaz Saati Uygulaması Kalıcı Hale Geliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 18:02
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ABD'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Temsilciler Meclisi, saatlerin yılda iki kez ileri ve geri alınmasına son verilmesini öngören Sunshine Protection Act adlı yasa tasarısını kabul etti. Düzenleme Senato'dan da geçip yasalaşırsa, ABD'de yaz saati uygulaması kalıcı hale gelecek ve saatler artık değiştirilmeyecek.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cz9...
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ABD'de uzun yıllardır tartışma konusu olan yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

ABD'de uzun yıllardır tartışma konusu olan yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Temsilciler Meclisi, vatandaşların yılda iki kez saatlerini ileri ve geri alma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefleyen Sunshine Protection Act (Güneş Işığını Koruma Yasası) tasarısını kabul etti. Düzenleme yasalaşırsa ABD genelinde yaz saati kalıcı hale gelecek.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada tasarı, 308'e karşı 117 oyla kabul edildi. Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak destek verdiği düzenleme, ülkede mart ayından kasım ayına kadar uygulanan yaz saatinin yıl boyunca devam etmesini öngörüyor. Oylamaya başkanlık eden Cumhuriyetçi Scott DesJarlais'in sonuçlar açıklanırken telefonundan The Beatles'ın Here Comes the Sun şarkısını açması ise oturumun en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Tasarı şimdi Senato'nun onayını bekliyor. Ancak üst kanatta da aynı desteği görüp görmeyeceği henüz net değil. Cumhuriyetçi Senatör John Barrasso, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, 'Tasarı Senato'ya geldiğinde ne olacağını göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Yasa teklifinin en güçlü destekçilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda saatlerin yılda iki kez değiştirilmesini "gereksiz ve masraflı bir uygulama" olarak nitelendirmiş, buna son verilmesi için çalışacağını söylemişti.

Yasa teklifinin en güçlü destekçilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda saatlerin yılda iki kez değiştirilmesini "gereksiz ve masraflı bir uygulama" olarak nitelendirmiş, buna son verilmesi için çalışacağını söylemişti.

ABD'de yaz saati uygulaması ilk kez I. Dünya Savaşı sırasında enerji tasarrufu amacıyla uygulanmaya başlandı. Zaman içinde kaldırılıp yeniden yürürlüğe giren sistem, 1966'dan bu yana ülke genelinde standart olarak uygulanıyor. Ancak Arizona ve Hawaii eyaletleri ile Porto Riko ve ABD Virjin Adaları gibi bazı bölgeler bu uygulamanın dışında kalmayı sürdürüyor.

Kalıcı yaz saatini savunanlar, saat değişikliklerinin uyku düzenini bozduğunu, günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ve gereksiz bir karmaşa yarattığını savunuyor. Karşı çıkanlar ise özellikle kış aylarında sabahların daha karanlık geçeceğine, bunun da öğrenciler ve işe gidenler açısından güvenlik risklerini artırabileceğine dikkat çekiyor. Bazı sağlık uzmanları da sabah saatlerinde daha fazla gün ışığı alınmasının biyolojik ritim açısından daha faydalı olduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde ise yaz saati uygulaması her geçen yıl daha az ülke tarafından tercih ediliyor. Araştırmalara göre ülkelerin yalnızca yaklaşık üçte biri bu sistemi kullanıyor. Avrupa'da Türkiye, Rusya, Belarus, İzlanda, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ise yaz saati uygulamasını kullanmayan ülkeler arasında yer alıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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