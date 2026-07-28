ABD'de Yaz Saati Uygulaması Kalıcı Hale Geliyor
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cz9...
ABD'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli bir adım atıldı. Temsilciler Meclisi, saatlerin yılda iki kez ileri ve geri alınmasına son verilmesini öngören Sunshine Protection Act adlı yasa tasarısını kabul etti. Düzenleme Senato'dan da geçip yasalaşırsa, ABD'de yaz saati uygulaması kalıcı hale gelecek ve saatler artık değiştirilmeyecek.
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ABD'de uzun yıllardır tartışma konusu olan yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
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Yasa teklifinin en güçlü destekçilerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda saatlerin yılda iki kez değiştirilmesini "gereksiz ve masraflı bir uygulama" olarak nitelendirmiş, buna son verilmesi için çalışacağını söylemişti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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