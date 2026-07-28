ABD'de Yaz Saati Uygulaması Kalıcı Hale Geliyor

ABD'de yaz saati uygulaması ilk kez I. Dünya Savaşı sırasında enerji tasarrufu amacıyla uygulanmaya başlandı. Zaman içinde kaldırılıp yeniden yürürlüğe giren sistem, 1966'dan bu yana ülke genelinde standart olarak uygulanıyor. Ancak Arizona ve Hawaii eyaletleri ile Porto Riko ve ABD Virjin Adaları gibi bazı bölgeler bu uygulamanın dışında kalmayı sürdürüyor.

Kalıcı yaz saatini savunanlar, saat değişikliklerinin uyku düzenini bozduğunu, günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ve gereksiz bir karmaşa yarattığını savunuyor. Karşı çıkanlar ise özellikle kış aylarında sabahların daha karanlık geçeceğine, bunun da öğrenciler ve işe gidenler açısından güvenlik risklerini artırabileceğine dikkat çekiyor. Bazı sağlık uzmanları da sabah saatlerinde daha fazla gün ışığı alınmasının biyolojik ritim açısından daha faydalı olduğunu belirtiyor.

Dünya genelinde ise yaz saati uygulaması her geçen yıl daha az ülke tarafından tercih ediliyor. Araştırmalara göre ülkelerin yalnızca yaklaşık üçte biri bu sistemi kullanıyor. Avrupa'da Türkiye, Rusya, Belarus, İzlanda, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ise yaz saati uygulamasını kullanmayan ülkeler arasında yer alıyor.