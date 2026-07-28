Psikologlara Göre Seyahat Etmek Beyni Bu Yüzden Duygusallaştırıyor
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Seyahat ederken henüz dönmeden bulunduğunuz yeri özlemeye başladıysanız yalnız değilsiniz. Psikologlara göre tatillerin bizde bıraktığı yoğun duyguların nedeni, beynimizin yeni deneyimleri ve geçicilik hissini farklı işlemesi. Araştırmalar, seyahatin anıları daha güçlü hale getirdiğini ve en sıradan anları bile unutulmaz kıldığını ortaya koyuyor.
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Tatilin ilk günlerinde yabancı gelen sokaklar, birkaç gün içinde tanıdık hale gelir. Aynı kafeye gitmeye, aynı manzaraya alışmaya başlarız.
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Günlük hayatta beyin birçok şeyi otomatik pilotta gerçekleştirir.
Seyahat yalnızca gidilen yere bağlanmamızı sağlamaz; aynı zamanda geride bıraktığımız hayatı da farklı gözle görmemize neden olur.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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