article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Psikologlara Göre Seyahat Etmek Beyni Bu Yüzden Duygusallaştırıyor

Psikologlara Göre Seyahat Etmek Beyni Bu Yüzden Duygusallaştırıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Seyahat ederken henüz dönmeden bulunduğunuz yeri özlemeye başladıysanız yalnız değilsiniz. Psikologlara göre tatillerin bizde bıraktığı yoğun duyguların nedeni, beynimizin yeni deneyimleri ve geçicilik hissini farklı işlemesi. Araştırmalar, seyahatin anıları daha güçlü hale getirdiğini ve en sıradan anları bile unutulmaz kıldığını ortaya koyuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tatilin ilk günlerinde yabancı gelen sokaklar, birkaç gün içinde tanıdık hale gelir. Aynı kafeye gitmeye, aynı manzaraya alışmaya başlarız.

Tatilin ilk günlerinde yabancı gelen sokaklar, birkaç gün içinde tanıdık hale gelir. Aynı kafeye gitmeye, aynı manzaraya alışmaya başlarız.

Tam da bulunduğumuz yere bağlandığımız anda ise dönüş vakti gelir. Uzmanlara göre seyahatin duygusal etkisinin temelinde de tam olarak bu geçicilik hissi yatıyor.

Daha Bitmeden Özlemeye Başlıyoruz

Psikolojide buna 'anticipatory nostalgia' (beklenen nostalji) adı veriliyor. Klasik nostaljiden farklı olarak bu duygu, bir şey sona erdikten sonra değil, henüz devam ederken ortaya çıkıyor.

Yani hâlâ tatildesinizdir ama zihniniz bir yandan da birkaç gün sonra o anları özleyeceğini düşünmeye başlamıştır. Dönüş biletinin alınmış olması, otelden çıkış saatinin yaklaşması ve tatilin son akşam yemeği gibi detaylar, beynin deneyimin geçici olduğunu sürekli hatırlamasına neden olur.

Bu yüzden son günlerde yapılan sıradan bir sabah yürüyüşü ya da denize son kez girmek bile çok daha anlamlı hissettirebilir.

Günlük hayatta beyin birçok şeyi otomatik pilotta gerçekleştirir.

Aynı yolları kullanır, aynı manzaraları görür ve bunların çoğunu hafızaya kaydetmez.

Ancak seyahat sırasında durum tamamen değişir.

Yeni sokaklar, farklı kokular, yabancı bir dil, değişen mimari ve alışılmadık atmosfer beynin dikkat mekanizmasını harekete geçirir. Araştırmalar, yeni deneyimlerin dopamin sistemi ve hafızadan sorumlu hipokampus bölgesini daha aktif hale getirdiğini gösteriyor.

Bu nedenle tatilde yaşanan küçük ayrıntılar bile yıllar sonra hatırlanabilir. Bir otelin asansöründeki güneş kremi kokusu, sabah kahvaltısındaki tabak sesleri ya da akşam balkonuna vuran ışık hafızada canlı kalabilir.

Tatiller Hayatı Bir Hikâyeye Dönüştürüyor

Psikologlara göre insanlar yaşadıkları olayları tek tek değil, hikâyeler halinde hatırlar.

Bir tatilin ise belirgin bir başlangıcı, gelişmesi ve sonu vardır.

Yola çıkma heyecanı, ilk gün yaşanan şaşkınlık, zamanla oluşan rutinler, unutulmaz anlar ve dönüş yolculuğu... Tüm bunlar seyahati zihinde tamamlanmış bir hikâyeye dönüştürür.

Bu yüzden kısa süren bir tatil bile çoğu zaman uzun bir dönüm noktası gibi hissedilebilir.

Seyahat yalnızca gidilen yere bağlanmamızı sağlamaz; aynı zamanda geride bıraktığımız hayatı da farklı gözle görmemize neden olur.

Seyahat yalnızca gidilen yere bağlanmamızı sağlamaz; aynı zamanda geride bıraktığımız hayatı da farklı gözle görmemize neden olur.

Evden uzaklaşınca kendi yatağımız, mahallemiz, ailemiz ya da her gün uğradığımız market bile daha değerli görünmeye başlayabilir.

Psikoloji araştırmaları, nostalji duygusunun aidiyet hissini güçlendirdiğini ve sosyal bağları daha anlamlı hale getirdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle tatil sırasında hem bulunduğumuz yeri hem de evimizi aynı anda özlememiz oldukça normal kabul ediliyor.

Tatilin Sonu Neden Bu Kadar Duygusal Geçiyor?

Psikolog Daniel Kahneman tarafından ortaya konulan 'Peak-End Rule' (Zirve-Son Kuralı), insanların bir deneyimi yaşanan her anıyla değil, en yoğun duygusal anları ve özellikle nasıl bittiğiyle hatırladığını söylüyor.

Bu nedenle tatilin son akşamı, havaalanına giderken taksiden dışarı bakılan birkaç dakika ya da bavul toplama anı bile hafızada beklenenden çok daha güçlü yer edinebiliyor.

Çünkü beyin o sırada yaşananları artık deneyim olarak değil, anıya dönüştürmeye başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın