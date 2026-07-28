Psikologlara Göre Seyahat Etmek Beyni Bu Yüzden Duygusallaştırıyor

Tam da bulunduğumuz yere bağlandığımız anda ise dönüş vakti gelir. Uzmanlara göre seyahatin duygusal etkisinin temelinde de tam olarak bu geçicilik hissi yatıyor.

Daha Bitmeden Özlemeye Başlıyoruz

Psikolojide buna 'anticipatory nostalgia' (beklenen nostalji) adı veriliyor. Klasik nostaljiden farklı olarak bu duygu, bir şey sona erdikten sonra değil, henüz devam ederken ortaya çıkıyor.

Yani hâlâ tatildesinizdir ama zihniniz bir yandan da birkaç gün sonra o anları özleyeceğini düşünmeye başlamıştır. Dönüş biletinin alınmış olması, otelden çıkış saatinin yaklaşması ve tatilin son akşam yemeği gibi detaylar, beynin deneyimin geçici olduğunu sürekli hatırlamasına neden olur.

Bu yüzden son günlerde yapılan sıradan bir sabah yürüyüşü ya da denize son kez girmek bile çok daha anlamlı hissettirebilir.