Sam Altman'dan İddialı Yapay Zeka Çıkışı: "Her Dileği Gerçekleştirebilecek Bir Cin Yaratmaya Yakınız"
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Kaynak: https://www.ndtvprofit.com/technology...
OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekânın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geliştirdikleri teknolojiyi 'her dileği gerçekleştirebilecek bir cin'e benzeten Altman, yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin bilimsel araştırmalardan mühendisliğe kadar birçok alanda insanlığın en büyük sorunlarının çözümüne katkı sağlayabileceğini söyledi.
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OpenAI CEO'su Sam Altman, katıldığı Relentless podcast'inde yapay zekâ teknolojisinin ulaştığı noktaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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OpenAI CEO'suna göre yeni nesil yapay zekâ sistemleri yalnızca sorulara yanıt veren veya metin üreten araçlar olmayacak.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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