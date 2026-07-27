Sam Altman'dan İddialı Yapay Zeka Çıkışı: "Her Dileği Gerçekleştirebilecek Bir Cin Yaratmaya Yakınız"

Altman, şirket olarak yalnızca daha güçlü yapay zekâ modelleri geliştirmeyi değil, bu teknolojilerin güvenli ve toplum yararına kullanılmasını sağlamayı da öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti.

Yapay zekânın geleceğini 'her dileği gerçekleştirebilecek bir cin' benzetmesiyle anlatan Altman, bu gücün nasıl kullanılacağına insanların karar vereceğini vurguladı.

Altman, 'Her dileği gerçekleştirebilecek bir cin yaratmaya yakınız. İlk dileğimizin insanlığa geniş ölçekte fayda sağlamasını ve dünyayı daha fazla insanın daha fazla dilekte bulunabileceği bir yere dönüştürmesini güvence altına almak istiyoruz. Yapay zekânın sunabileceği imkânların sınırı oldukça geniş. Bunu insan değerleri ve tercihleri doğrultusunda şekillendirmek heyecan verici olacak.' ifadelerini kullandı.