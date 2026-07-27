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Sam Altman'dan İddialı Yapay Zeka Çıkışı: "Her Dileği Gerçekleştirebilecek Bir Cin Yaratmaya Yakınız"

Sam Altman'dan İddialı Yapay Zeka Çıkışı: "Her Dileği Gerçekleştirebilecek Bir Cin Yaratmaya Yakınız"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 23:13
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OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekânın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geliştirdikleri teknolojiyi 'her dileği gerçekleştirebilecek bir cin'e benzeten Altman, yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin bilimsel araştırmalardan mühendisliğe kadar birçok alanda insanlığın en büyük sorunlarının çözümüne katkı sağlayabileceğini söyledi.

Kaynak: https://www.ndtvprofit.com/technology...
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OpenAI CEO'su Sam Altman, katıldığı Relentless podcast'inde yapay zekâ teknolojisinin ulaştığı noktaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

OpenAI CEO'su Sam Altman, katıldığı Relentless podcast'inde yapay zekâ teknolojisinin ulaştığı noktaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Altman, şirket olarak yalnızca daha güçlü yapay zekâ modelleri geliştirmeyi değil, bu teknolojilerin güvenli ve toplum yararına kullanılmasını sağlamayı da öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti.

Yapay zekânın geleceğini 'her dileği gerçekleştirebilecek bir cin' benzetmesiyle anlatan Altman, bu gücün nasıl kullanılacağına insanların karar vereceğini vurguladı.

Altman, 'Her dileği gerçekleştirebilecek bir cin yaratmaya yakınız. İlk dileğimizin insanlığa geniş ölçekte fayda sağlamasını ve dünyayı daha fazla insanın daha fazla dilekte bulunabileceği bir yere dönüştürmesini güvence altına almak istiyoruz. Yapay zekânın sunabileceği imkânların sınırı oldukça geniş. Bunu insan değerleri ve tercihleri doğrultusunda şekillendirmek heyecan verici olacak.' ifadelerini kullandı.

OpenAI CEO'suna göre yeni nesil yapay zekâ sistemleri yalnızca sorulara yanıt veren veya metin üreten araçlar olmayacak.

OpenAI CEO'suna göre yeni nesil yapay zekâ sistemleri yalnızca sorulara yanıt veren veya metin üreten araçlar olmayacak.

Bu sistemler, bağımsız şekilde araştırma yapabilecek, büyük veri kümelerini analiz edebilecek ve bilim insanları ile mühendislerin yeni keşiflere çok daha kısa sürede ulaşmasına katkı sağlayabilecek.

Altman ayrıca, yapay zekâdaki hızlı gelişimin insanların karmaşık problemlere yaklaşım biçimini kökten değiştireceğini savunarak, bu teknolojinin önümüzdeki yıllarda bilimden mühendisliğe kadar birçok alanda dönüştürücü bir etki yaratacağını dile getirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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