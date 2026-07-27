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Astrolojiye Göre Başkalarının Derdini Kendi Derdi Gibi Gören Burçlar Açıklandı

Astrolojiye Göre Başkalarının Derdini Kendi Derdi Gibi Gören Burçlar Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 17:46
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Astrolojide her burcun kendine özgü karakter özellikleri olduğu kabul edilirken, bazı burçların empati kurma ve başkalarının duygularını paylaşma konusunda daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Astrologlara göre bu burçlar, sevdiklerinin sorunlarına kayıtsız kalmıyor, ihtiyaç duyulduğunda destek olmaktan çekinmiyor ve zaman zaman başkalarının derdini kendi derdi gibi hissedebiliyor. İşte astrolojiye göre şefkati ve yardımseverliğiyle öne çıkan burçlar...

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Empati ve nezaketin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, astroloji meraklıları da burçların kişilik özelliklerine dair ipuçlarını araştırmayı sürdürüyor.

Empati ve nezaketin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, astroloji meraklıları da burçların kişilik özelliklerine dair ipuçlarını araştırmayı sürdürüyor.

Astrologlara göre herkes şefkat gösterebilse de bazı burçlar, duygusal destek verme, başkalarının ihtiyaçlarını önemseme ve zor zamanlarda yanında olma konusunda daha belirgin özellikler sergiliyor.

İşte astrologların değerlendirmelerine göre en merhametli 5 burç...

İşte astrologların değerlendirmelerine göre en merhametli 5 burç...

1. Balık

Astrologlara göre Balık burcu, zodyağın en merhametli burcu olarak öne çıkıyor. Su grubunda yer alan Balıklar, güçlü sezgileri sayesinde karşılarındaki insanların duygularını kolayca anlayabiliyor. İster yakın bir arkadaşını teselli etmek ister hiç tanımadığı birine yardım eli uzatmak olsun, fedakâr ve yardımsever tavırlarıyla dikkat çekiyorlar.

2. Yengeç

Yengeç burcu denildiğinde akla ilk gelen özelliklerden biri koruyucu yapısı oluyor. Aile bağlarına önem veren ve duygusal yönü güçlü olan Yengeçler, sevdikleri zor zamanlar geçirdiğinde güvenli bir liman haline gelebiliyor. Destekleyici ve sahiplenici tavırlarıyla öne çıkıyorlar.

3. Başak

Başak burçları sevgilerini her zaman sözlerle göstermeyebilir. Ancak bunu davranışlarıyla hissettirmeyi tercih ederler. Bir sorunu çözmek, pratik destek sunmak ya da doğru zamanda verilen bir tavsiyeyle karşısındaki kişinin hayatını kolaylaştırmak, onların şefkat anlayışının önemli bir parçası olarak görülüyor.

4. Terazi

Terazi burcu adalet ve denge arayışıyla biliniyor. Çatışmaları çözmeye çalışan, herkese söz hakkı verilmesini önemseyen Teraziler, iyi bir dinleyici olmalarının yanı sıra diplomatik yaklaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Sadık dostlukları ve empati yetenekleri sayesinde çevrelerinde güven veren kişiler arasında gösteriliyorlar.

5. Boğa

İlk bakışta mesafeli görünebilseler de Boğa burçları, sevdikleri söz konusu olduğunda son derece sadık ve güvenilir bir tavır sergiliyor. Onların merhameti; sabırlı olmaları, her koşulda destek vermeleri ve istikrarlı duruşlarıyla kendini gösteriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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