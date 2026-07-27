Astrolojiye Göre Başkalarının Derdini Kendi Derdi Gibi Gören Burçlar Açıklandı

1. Balık

Astrologlara göre Balık burcu, zodyağın en merhametli burcu olarak öne çıkıyor. Su grubunda yer alan Balıklar, güçlü sezgileri sayesinde karşılarındaki insanların duygularını kolayca anlayabiliyor. İster yakın bir arkadaşını teselli etmek ister hiç tanımadığı birine yardım eli uzatmak olsun, fedakâr ve yardımsever tavırlarıyla dikkat çekiyorlar.

2. Yengeç

Yengeç burcu denildiğinde akla ilk gelen özelliklerden biri koruyucu yapısı oluyor. Aile bağlarına önem veren ve duygusal yönü güçlü olan Yengeçler, sevdikleri zor zamanlar geçirdiğinde güvenli bir liman haline gelebiliyor. Destekleyici ve sahiplenici tavırlarıyla öne çıkıyorlar.

3. Başak

Başak burçları sevgilerini her zaman sözlerle göstermeyebilir. Ancak bunu davranışlarıyla hissettirmeyi tercih ederler. Bir sorunu çözmek, pratik destek sunmak ya da doğru zamanda verilen bir tavsiyeyle karşısındaki kişinin hayatını kolaylaştırmak, onların şefkat anlayışının önemli bir parçası olarak görülüyor.

4. Terazi

Terazi burcu adalet ve denge arayışıyla biliniyor. Çatışmaları çözmeye çalışan, herkese söz hakkı verilmesini önemseyen Teraziler, iyi bir dinleyici olmalarının yanı sıra diplomatik yaklaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Sadık dostlukları ve empati yetenekleri sayesinde çevrelerinde güven veren kişiler arasında gösteriliyorlar.

5. Boğa

İlk bakışta mesafeli görünebilseler de Boğa burçları, sevdikleri söz konusu olduğunda son derece sadık ve güvenilir bir tavır sergiliyor. Onların merhameti; sabırlı olmaları, her koşulda destek vermeleri ve istikrarlı duruşlarıyla kendini gösteriyor.