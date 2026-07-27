Düğün Konuklarına Göre Evliliğin Uzun Sürmeyeceğini Gösteren İşaretler
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Düğün günü, bir ilişkinin en mutlu anlarından biri olarak görülüyor. Ancak bazı düğünlerde yaşanan olaylar, daha ilk günden evliliğin geleceğine dair soru işaretleri oluşturabiliyor. Reddit'te binlerce kullanıcının katıldığı bir tartışmada, düğün konukları 'Bu evlilik uzun sürmez' diye düşündükleri anları paylaştı. Ortaya çıkan örnekler kadar, uzmanların değerlendirmeleri de dikkat çekti.
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Düğün günü her şeyin kusursuz geçmesi beklenir.
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Bir kullanıcı, damadın nikâha sarhoş geldiğini ve tören boyunca ciddiyetsiz tavırlar sergilediğini anlattı.
Kullanıcılar, sadece alkolün değil farklı davranışların da dikkat çektiğini söyledi. Bunlar arasında:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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