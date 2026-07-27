Düğün Konuklarına Göre Evliliğin Uzun Sürmeyeceğini Gösteren İşaretler

Ancak bazen yaşanan bazı olaylar, daha nikâhın ilk saatlerinde evliliğin geleceğine dair soru işaretleri yaratabiliyor. Reddit'te açılan bir başlıkta düğün davetlileri, 'Bu evlilik uzun sürmez' diye düşündükleri anları paylaştı. Anlatılanlar arasında aşırı alkol, tuhaf davranışlar ve iletişim sorunları öne çıktı. Uzmanlar ise bu hikâyelerin tesadüf olmadığını söylüyor.

Reddit'in r/AskReddit topluluğunda bir kullanıcı, 'Bir düğünde 'Bu evlilik kesin yürümez' dediğiniz an neydi?' diye sordu. Binlerce kişinin yorum yaptığı başlıkta en çok dikkat çeken ortak nokta ise damatların düğün sırasında kontrolü kaybetmesi oldu.