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Düğün Konuklarına Göre Evliliğin Uzun Sürmeyeceğini Gösteren İşaretler

Düğün Konuklarına Göre Evliliğin Uzun Sürmeyeceğini Gösteren İşaretler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 16:28
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Düğün günü, bir ilişkinin en mutlu anlarından biri olarak görülüyor. Ancak bazı düğünlerde yaşanan olaylar, daha ilk günden evliliğin geleceğine dair soru işaretleri oluşturabiliyor. Reddit'te binlerce kullanıcının katıldığı bir tartışmada, düğün konukları 'Bu evlilik uzun sürmez' diye düşündükleri anları paylaştı. Ortaya çıkan örnekler kadar, uzmanların değerlendirmeleri de dikkat çekti.

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Düğün günü her şeyin kusursuz geçmesi beklenir.

Düğün günü her şeyin kusursuz geçmesi beklenir.

Ancak bazen yaşanan bazı olaylar, daha nikâhın ilk saatlerinde evliliğin geleceğine dair soru işaretleri yaratabiliyor. Reddit'te açılan bir başlıkta düğün davetlileri, 'Bu evlilik uzun sürmez' diye düşündükleri anları paylaştı. Anlatılanlar arasında aşırı alkol, tuhaf davranışlar ve iletişim sorunları öne çıktı. Uzmanlar ise bu hikâyelerin tesadüf olmadığını söylüyor.

Reddit'in r/AskReddit topluluğunda bir kullanıcı, 'Bir düğünde 'Bu evlilik kesin yürümez' dediğiniz an neydi?' diye sordu. Binlerce kişinin yorum yaptığı başlıkta en çok dikkat çeken ortak nokta ise damatların düğün sırasında kontrolü kaybetmesi oldu.

Bir kullanıcı, damadın nikâha sarhoş geldiğini ve tören boyunca ciddiyetsiz tavırlar sergilediğini anlattı.

Bir kullanıcı, damadın nikâha sarhoş geldiğini ve tören boyunca ciddiyetsiz tavırlar sergilediğini anlattı.

Hatta nikâh memuru, damadı uyarmak için töreni iki kez durdurmak zorunda kaldı. Aynı sırada gelin, hâlâ gelinliği üzerindeyken mutfakta misafirler için sandviç hazırlıyor, damat ise arkadaşlarıyla barda içmeye devam ediyordu. Pasta kesimi sırasında elindeki bıçağı film karakteri gibi sallayan damadın davranışları konukları şaşkına çevirdi. Yorumu paylaşan kişiye göre çift yalnızca birkaç hafta sonra ayrıldı.

Benzer bir hikâyede ise damadın ayılması için sağdıçlar seferber olurken, gelin düğünü iptal edip etmemeyi babasıyla tartışıyordu.

Kullanıcılar, sadece alkolün değil farklı davranışların da dikkat çektiğini söyledi. Bunlar arasında:

Kullanıcılar, sadece alkolün değil farklı davranışların da dikkat çektiğini söyledi. Bunlar arasında:

  • Damadın düğün sırasında sürekli şov yapmaya çalışması ve gelini zor durumda bırakması,

  • Gelinin evlilik yemininde sadece 'iyi ve zengin günlerden' bahsetmesi,

  • Nedimenin konuşmasında gelinin eski ilişkilerini tek tek anlatması,

  • Batıl inançlar nedeniyle törenin uzun süre geciktirilmesi gibi örnekler yer aldı.

Bazı kullanıcılar oldukça sıra dışı olaylar da anlatsa da yorumların büyük bölümünde ortak görüş, çiftlerin birbirine karşı saygılı davranmaması ve kriz anlarını yönetememesinin en önemli uyarı işareti olduğu yönündeydi.

Uzmanlar da aynı noktaya dikkat çekiyor

Düğün fotoğrafçısı Nina Larsen Reed, bir evliliğin geleceğini düğünde yaşanan aksiliklerin değil, çiftin bu aksiliklere birlikte nasıl tepki verdiğinin belirlediğini söylüyor. Reed'e göre sorunlar karşısında birbirini suçlamak yerine çözüm üreten ve sakin kalabilen çiftler, uzun vadede daha sağlam ilişkiler kuruyor.

Düğün planlayıcısı Lynne Goldberg ise düğün hazırlıkları sırasında eşlerden birinden maliyetlerin gizlenmesini istemenin önemli bir güven sorunu işareti olduğunu belirtiyor. Goldberg'e göre evlilik daha baştan maddi sırlarla başlıyorsa ileride farklı konularda da benzer sorunlar yaşanabiliyor.

Fotoğrafçı Jimmy Chan da hazırlık sürecine taraflardan birinin tamamen ilgisiz kalmasının dikkat edilmesi gereken bir başka işaret olduğunu ifade ediyor. Chan'a göre düğün hazırlıklarını birlikte yürüten ve sorumluluğu paylaşan çiftlerin ilişkileri daha sağlıklı ilerliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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