article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Metroda İnsanların Yüzüne Bakarken Kafada Çalanlar

etiket Metroda İnsanların Yüzüne Bakarken Kafada Çalanlar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.08.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Eğer sen de 'Her metroya bindiğimde kafamın içinde bir klip dönüyor, insanların yüzüne bakarken arkada hep bir şarkı çalıyor' diyorsan, tam senin kafandaki o hisse nokta atışı yapacak efsane bir listeyle geldik!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Night Drive - Part Time

Özellikle Yenikapı-Hacıosman hattında, hani o metronun tünelden çıkıp Haliç Köprüsü'nün üstüne geldiği o büyülü an var ya? İşte tam o anın şarkısı bu. İstanbul'un ışıkları yüzüne vururken, yan koltuktaki takım elbiseli abinin aslında gizli bir ajan olduğunu ve birazdan bir operasyona gideceğini falan hayal ediyorsun.

2. Another Love - Tom Odell

Karşı koltukta birbirine sıkıca sarılmış genç bir çift var. Bir de hemen yanlarında, kafasını cama yaslamış, gözleri hafif nemli tek başına oturan biri... İşte o tek başına oturan kişinin iç sesi tam olarak bu şarkı. Şarkıda piyano yükseldikçe metrodaki herkesin geçmişte bıraktığı, unutamadığı o 'başka bir aşkı' düşündüğünü hisseder, kendi kendine hüzünlenirsin.

3. Eminem - Stan

Dışarıda deli gibi yağmur yağıyor, yer altındasın ama istasyonlardaki insanların ıslak şemsiyelerinden damlalar süzülüyor. Kafanda Dido'nun o yağmurlu girişi çalarken, metronun camından tünelin karanlık duvarlarına bakıyorsun. Karşındaki amcanın yüzündeki o derin çizgiler sana hayatın ne kadar acımasız olduğunu ve herkesin anlatamadığı devasa dertleri olduğunu düşündürüyor.

4. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun

Bu şarkı çaldığında metronun vagonu birden 90'lar film setine dönüşüyor kanka. Karşı koltukta oturan yaşlı teyzenin veya amcanın gençliğini, eski aşklarını, pastanelerde yapılan o eski usul buluşmaları hayal ediyorsun. İnsanların yüzündeki o nostaljik, yorgun ama vakur ifadeyle bu şarkının melodisi o kadar güzel birleşiyor ki, içini tuhaf bir sıcaklık kaplıyor.

5. Midnight City"- M83

Gece 11-12 metrosu... Vagonlar boşalmış, sadece birkaç kişi kalmış. İstasyon ışıkları camlardan hızla akıp gidiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yakamoz - Ahmet Kaya

Kulaklıkta o ikonik gitar introsu girdiğinde, metrodaki tüm o modern teknoloji, dijital ekranlar falan anlamını yitiriyor. Karşında uzaklara dalmış, muhtemelen memleketini ya da çocukluğunu düşünen o amcanın yüzüne bakarak bu şarkıyı dinlemek.

7. Gönül Salıncağı - Erkin Koray

Metrodaki o sürekli sallanma hissi var ya, hani rayların çıkardığı o ritmik ses... Erkin Baba'nın bu şarkısıyla o sallantı resmen birleşiyor.

8. Where Is My Mind? - Pixies

İçinden 'Ben gerçekten ne yapıyorum, bu insanlar ne yapıyor?' varoluşsal sancısı yükseliyor. Şarkıdaki o 'uuuuhhuuu' sesleri eşliğinde etrafındaki herkes sana bir simülasyon ürünüymüş gibi gelmeye başlıyor.

9. Redd - Kanıyorduk

İçinden 'İlk durakta insem, bir daha da bu şehre dönmesem ne güzel olurdu' diye geçiriyorsun. Şarkının melankolisi, metronun o yeraltı yalnızlığıyla mükemmel eşleşiyor.

10. Shoot to Thrill - AC/DC

Listeyi bombastik bitirelim! Iron Man gibi metroya bindiğini hayal et. Sabahın körü, herkes zombi gibi ama senin kulaklıkta bu çalıyor. Kapılar açılıyor, sen vakur adımlarla vagona giriyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın