Metroda İnsanların Yüzüne Bakarken Kafada Çalanlar
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Eğer sen de 'Her metroya bindiğimde kafamın içinde bir klip dönüyor, insanların yüzüne bakarken arkada hep bir şarkı çalıyor' diyorsan, tam senin kafandaki o hisse nokta atışı yapacak efsane bir listeyle geldik!
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1. Night Drive - Part Time
2. Another Love - Tom Odell
3. Eminem - Stan
4. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun
5. Midnight City"- M83
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6. Yakamoz - Ahmet Kaya
7. Gönül Salıncağı - Erkin Koray
8. Where Is My Mind? - Pixies
9. Redd - Kanıyorduk
10. Shoot to Thrill - AC/DC
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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