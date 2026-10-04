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Patentli Ayakkabısı Var: Kim Bu Sanatçı?

etiket Patentli Ayakkabısı Var: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bu sefer ihtiyacın olan şey ipuçlarını doğru şekilde kontrol etmek... Kendine güveniyorsan hadi bakalım, başlıyoruz. Biz sana ipuçlarını veriyoruz, sanatçının hikayesini anlatıyoruz; sen de bulmaya çalışıyorsun!

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Kendi çocukluk hayal dünyasını kurdu.

Kaliforniya'daki devasa malikanesine dönme dolaplar, lunapark oyuncakları ve özel bir hayvanat bahçesi kurarak buraya masalsı bir isim verdi.

Tüm zamanların en çok satan albümünün sahibi.

Müzik tarihinde rekorlar kıran ve günümüzde hâlâ dünyanın en çok satan albümü unvanını koruyan efsanevi bir çalışmaya imza attı.

Yıldız olma hikayesi ailesiyle birlikte başladı.

Profesyonel müzik hayatına henüz çocuk yaştayken kardeşleriyle birlikte kurduğu bir grupla adım attı ve grubun en öne çıkan vokali oldu.

Sahne tarzının ikonik parçası iki farklı çorap...

Sahnede dans ederken ayak hareketlerinin stadyumun en arka sıralarından bile net görünmesi için siyah pantolonlarının altına beyaz çorap giymeyi bir imza haline getirdi.

Müzik videosunu da kısa filme dönüştürdü.

Kırmızı deri ceketli ve zombi danslı ünlü klibiyle müzik videosu anlayışını kökten değiştirerek MTV tarihinin en ikonik yapımlarından birine imza attı.

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Ve son olarak kendine özel patentli bir ayakkabı yaptırdı.

1993 yılında sahnede hareketlerini yapabilmek için topuğuna özel mekanizma gizlenmiş ayakkabısının patentini aldı.

Peki kim bu sanatçı?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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