Patentli Ayakkabısı Var: Kim Bu Sanatçı?
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Kendi çocukluk hayal dünyasını kurdu.
Tüm zamanların en çok satan albümünün sahibi.
Yıldız olma hikayesi ailesiyle birlikte başladı.
Sahne tarzının ikonik parçası iki farklı çorap...
Müzik videosunu da kısa filme dönüştürdü.
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Ve son olarak kendine özel patentli bir ayakkabı yaptırdı.
Peki kim bu sanatçı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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