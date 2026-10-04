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Bodrumspor Voleybolcusu Meryem Cabbaroğlu Güzelliğiyle X'i Esir Aldı

Bodrumspor Voleybolcusu Meryem Cabbaroğlu Güzelliğiyle X'i Esir Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 20:00
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Voleybolun ülkemizde giderek popülerleşmesiyle sadece Filenin Sultanları içerisindeki isimler değil farklı takımlarda forma giyen isimler de zaman zaman gündeme geliyor. Bodrumspor forması giyen Meryem Cabbaroğlu da bugün X'te gündem oldu ama onun bu kez gündem olma sebebi başarılarından ziyade güzelliğiydi. X kullanıcıları Cabbaroğlu'nu öven birbirinden ilginç paylaşımlar yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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