Bodrumspor Voleybolcusu Meryem Cabbaroğlu Güzelliğiyle X'i Esir Aldı

Voleybolun ülkemizde giderek popülerleşmesiyle sadece Filenin Sultanları içerisindeki isimler değil farklı takımlarda forma giyen isimler de zaman zaman gündeme geliyor. Bodrumspor forması giyen Meryem Cabbaroğlu da bugün X'te gündem oldu ama onun bu kez gündem olma sebebi başarılarından ziyade güzelliğiydi. X kullanıcıları Cabbaroğlu'nu öven birbirinden ilginç paylaşımlar yaptı.