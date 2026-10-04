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Mile Svilar Milli Takımsız Kaldı: FIFA Belçika Kapısını Kapattı, Sırbistan İstemiyor

Mile Svilar Milli Takımsız Kaldı: FIFA Belçika Kapısını Kapattı, Sırbistan İstemiyor

Milli Takım
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 18:25
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Serie A'da art arda iki kez yılın kalecisi seçilen Roma'nın file bekçisi Mile Svilar, kariyerinin en tuhaf kriziyle karşı karşıya kaldı. 27 yaşındaki kaleci şu anda hiçbir milli takımın formasını giyemiyor. Durumun arkasında iki ülke arasında verdiği tercih ve FIFA'nın katı kuralları var. Svilar'ın avukatları da dosyayla yakından ilgileniyor.

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Belçika'dan Sırbistan'a geçti.

Belçika'dan Sırbistan'a geçti.

Svilar, U15'ten U21'e kadar tüm alt yaş kategorilerinde doğduğu ülke Belçika'yı temsil etmişti. Eylül 2021'de eski Sırp kaleci olan babası Ratko'nun da etkisiyle Sırbistan Milli Takımı'nın davetini kabul etti. Katar'a karşı oynanan hazırlık maçında Sırbistan formasıyla sahaya çıktı.

Geri dönmek istedi, FIFA izin vermedi.

Geri dönmek istedi, FIFA izin vermedi.

Katar maçının ardından fikrini değiştiren Svilar, yeniden Belçika'ya dönmek istedi. Ancak FIFA yönetmeliklerine göre bu hazırlık karşılaşması resmi maç sayıldığı için geçiş mümkün olmadı. Sırbistan da kaleciyi artık kadrosunda istemiyor. Böylece Svilar iki milli takım arasında kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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