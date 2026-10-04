Mile Svilar Milli Takımsız Kaldı: FIFA Belçika Kapısını Kapattı, Sırbistan İstemiyor
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Serie A'da art arda iki kez yılın kalecisi seçilen Roma'nın file bekçisi Mile Svilar, kariyerinin en tuhaf kriziyle karşı karşıya kaldı. 27 yaşındaki kaleci şu anda hiçbir milli takımın formasını giyemiyor. Durumun arkasında iki ülke arasında verdiği tercih ve FIFA'nın katı kuralları var. Svilar'ın avukatları da dosyayla yakından ilgileniyor.
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Belçika'dan Sırbistan'a geçti.
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Geri dönmek istedi, FIFA izin vermedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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