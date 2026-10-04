Mile Svilar Milli Takımsız Kaldı: FIFA Belçika Kapısını Kapattı, Sırbistan İstemiyor

Serie A'da art arda iki kez yılın kalecisi seçilen Roma'nın file bekçisi Mile Svilar, kariyerinin en tuhaf kriziyle karşı karşıya kaldı. 27 yaşındaki kaleci şu anda hiçbir milli takımın formasını giyemiyor. Durumun arkasında iki ülke arasında verdiği tercih ve FIFA'nın katı kuralları var. Svilar'ın avukatları da dosyayla yakından ilgileniyor.