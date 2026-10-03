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Edin Dzeko Milli Takım'a Veda Etti: 152 Maçta 73 Golle Veda Etti, Stadı Omuzlarda Turladı

Edin Dzeko Milli Takım'a Veda Etti: 152 Maçta 73 Golle Veda Etti, Stadı Omuzlarda Turladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 17:10
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Bosna Hersek futbolunun en büyük isimlerinden Edin Dzeko, milli formayı son kez giydi. Zenica'da oynanan maçta stadyum doldu taştı, veda anı ise sahadaki skordan çok daha fazla konuşuldu.

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Veda maçı Zenica'da İsveç'e karşı oynandı.

Veda maçı Zenica'da İsveç'e karşı oynandı.

Bosna Hersek, UEFA Uluslar Ligi'nde Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç ile 1-1 berabere kaldı ve bu karşılaşma Edin Dzeko'nun milli takımdaki son maçı oldu. Tecrübeli golcü ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarının sonlarında Dzeko'nun attığı gol, topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi. Dzeko 63. dakikada yerini Haris Tabakovic'e bırakarak oyundan çıktı ve milli takım kariyerini sahadan alkışlarla ayrılarak noktaladı.

Elmas lakaplı golcünün milli takım rakamları.

Elmas lakaplı golcünün milli takım rakamları.

Bosna Hersek taraftarlarının 'Elmas' lakabıyla andığı ve ülkenin yaşayan efsanesi olarak gösterilen Dzeko, milli formayla çıktığı 152 maçta 73 gol attı. Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla da yakından tanınan golcü, Bosna Hersek futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak milli takıma veda etti.

Dzeko saha çevresinde omuzlarda tur attı.

Dzeko saha çevresinde omuzlarda tur attı.

Maçın ardından saha kenarına eşi, çocukları, annesi ve babası geldi. Takım arkadaşları Dzeko'yu omuzlarına alarak sahada tur attırdı ve Dzeko da tribünleri dolduran taraftarları selamladı. Stadyum çevresindeki binaların balkonlarında ve pencerelerinde ise Dzeko için pankartlar açıldı, meşaleler yakıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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