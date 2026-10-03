Edin Dzeko Milli Takım'a Veda Etti: 152 Maçta 73 Golle Veda Etti, Stadı Omuzlarda Turladı
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Bosna Hersek futbolunun en büyük isimlerinden Edin Dzeko, milli formayı son kez giydi. Zenica'da oynanan maçta stadyum doldu taştı, veda anı ise sahadaki skordan çok daha fazla konuşuldu.
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Veda maçı Zenica'da İsveç'e karşı oynandı.
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Elmas lakaplı golcünün milli takım rakamları.
Dzeko saha çevresinde omuzlarda tur attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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