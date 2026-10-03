Edin Dzeko Milli Takım'a Veda Etti: 152 Maçta 73 Golle Veda Etti, Stadı Omuzlarda Turladı

Bosna Hersek taraftarlarının 'Elmas' lakabıyla andığı ve ülkenin yaşayan efsanesi olarak gösterilen Dzeko, milli formayla çıktığı 152 maçta 73 gol attı. Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla da yakından tanınan golcü, Bosna Hersek futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak milli takıma veda etti.