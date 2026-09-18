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Mert Günok Milli Takıma Veda Etti: 14 Yıl Süren A Milli Kariyeri Sona Erdi

Mert Günok Milli Takıma Veda Etti: 14 Yıl Süren A Milli Kariyeri Sona Erdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 11:50
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Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki kalecisi Mert Günok, 24 Mayıs 2012'de sırtına geçirdiği ay yıldızlı formaya 14 yıl sonra veda etti. Tecrübeli file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada A Milli Takım kariyerini sonlandırma kararını duyurdu ve kariyerinin en özel anı olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nı işaret etti.

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Kariyerinin Zirvesi Avusturya Maçındaki O Kurtarışla Yaşandı.

Kariyerinin Zirvesi Avusturya Maçındaki O Kurtarışla Yaşandı.

Milli takım kariyerinin dönüm noktalarından biri, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya karşısında yaşandı. Maçın 90+4. dakikasında Christoph Baumgartner'in kafa vuruşunu son anda çizgiden çeviren Günok, o kurtarışla Türkiye'yi 2-1'lik skorla çeyrek finale taşıdı.

Uzatma dakikalarında adeta bir refleks gösterisi sunan tecrübeli file bekçisi, o karşılaşmada yüzde 80 kurtarış oranına ulaşarak bir Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayla bu istatistikte Rüştü Reçber'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Günok, veda açıklamasında da 2024 Avrupa Şampiyonası sürecinin kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu özellikle vurguladı.

Milliler O Gece Leipzig'de Tarih Yazdı, Türkiye Çeyrek Finale Yükseldi.

Milliler O Gece Leipzig'de Tarih Yazdı, Türkiye Çeyrek Finale Yükseldi.

Avusturya'yı eleyen Türkiye, Leipzig'de kazanılan çeyrek final biletiyle 'Bizim Çocuklar' sloganı etrafında ülke genelinde büyük bir coşku yarattı. Milli takım, turnuvada bu aşamaya yıllar sonra ilk kez ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye elense de Günok, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bizler, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıktığımız Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapmaya çalıştık' ifadelerini kullanmıştı. Milli takımda birçok kamp geçirdiğini belirten kaleci, forma giydiği dönemlerde elinden gelenin en iyisini yapmaya, oynamadığı zamanlarda ise takım arkadaşlarına destek olmaya çalıştığını söyledi.

Milli Formaya Veda Etse de Kariyerine Fenerbahçe'de Devam Ediyor.

Milli Formaya Veda Etse de Kariyerine Fenerbahçe'de Devam Ediyor.

1 Mart 1989'da Karabük'te dünyaya gelen Mert Günok, eski file bekçisi Mahir Günok'un oğlu. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan tecrübeli kaleci, 2017'de İstanbul Başakşehir'e transfer oldu ve bu kulüple 2019-20 sezonunda ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Ardından Beşiktaş forması giyen Günok, kariyeri boyunca 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Ocak 2026'da imzaladığı 2,5 yıllık sözleşmeyle yeniden Fenerbahçe'ye dönen kaleci, 34 numaralı formayla sahaya çıkıyor.

Milli takımdaki veda açıklamasında birlikte oynadığı futbolculara, teknik direktörlere ve federasyon çalışanlarına teşekkür eden Günok, kararını şu sözlerle duyurdu: 'Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum.'

Türkiye Futbol Federasyonu da Mert için veda mesajı yayımladı

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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