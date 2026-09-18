Mert Günok Milli Takıma Veda Etti: 14 Yıl Süren A Milli Kariyeri Sona Erdi

Avusturya'yı eleyen Türkiye, Leipzig'de kazanılan çeyrek final biletiyle 'Bizim Çocuklar' sloganı etrafında ülke genelinde büyük bir coşku yarattı. Milli takım, turnuvada bu aşamaya yıllar sonra ilk kez ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı.

Çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye elense de Günok, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bizler, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çıktığımız Avrupa Şampiyonası'nda elimizden geleni yapmaya çalıştık' ifadelerini kullanmıştı. Milli takımda birçok kamp geçirdiğini belirten kaleci, forma giydiği dönemlerde elinden gelenin en iyisini yapmaya, oynamadığı zamanlarda ise takım arkadaşlarına destek olmaya çalıştığını söyledi.