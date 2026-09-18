Mert Günok Milli Takıma Veda Etti: 14 Yıl Süren A Milli Kariyeri Sona Erdi
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Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki kalecisi Mert Günok, 24 Mayıs 2012'de sırtına geçirdiği ay yıldızlı formaya 14 yıl sonra veda etti. Tecrübeli file bekçisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada A Milli Takım kariyerini sonlandırma kararını duyurdu ve kariyerinin en özel anı olarak 2024 Avrupa Şampiyonası'nı işaret etti.
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Kariyerinin Zirvesi Avusturya Maçındaki O Kurtarışla Yaşandı.
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Milliler O Gece Leipzig'de Tarih Yazdı, Türkiye Çeyrek Finale Yükseldi.
Milli Formaya Veda Etse de Kariyerine Fenerbahçe'de Devam Ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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